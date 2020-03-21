Она не захотела называть своего имени. Близкая подруга моих друзей работает в одном из итальянских госпиталей. На шокирующем видео, которое она мне прислала, - больница, забитая инфицированными коронавирусом. Они лежат в реанимации, в палатах, в коридоре… Большинство – пожилые люди. Кто-то находится под аппаратом искусственной вентиляции легких, кто-то в сознании, кто-то нет…

- Проблема в том, что людьми, которым действительно плохо и теми, у кого симптомы проявляются сильнее, чем у других, заполнены больницы, - рассказала мне медик в звуковом сообщении. - Потому что им требуется вентиляция, а госпитали уже не имеют достаточно оборудования для этого. Поэтому в Италии врачи сейчас вынуждены выбирать, кто из пациентов умрет. Они должны делать выбор, решая, что будут спасать одного пациента, потому что он молодой и его симптомы немного слабее, чем симптомы у другого больного. Это ненормально, в этом проблема.

У женщины инфицирован брат. По словам моей собеседницы, у него все началось с простого кашля, а вчера началась сильная боль в легких.

- Это ненормально, это не просто простуда, - уверена она. - Единственный симптом, которого у него нет - высокая температура, поэтому с ним врачи не собираются ничего делать. Просто говорят ему оставаться дома. Но сейчас его состояние быстро ухудшается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767935" frameborder="0"></iframe> Итальянский врач – «КП»: Мы вынуждены выбирать, кому жить, кому умирать.Медик из Италии рассказал нашему журналисту о катастрофической ситуации с коронавирусом в стране

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