75 миллионов американцев сидят дома из-за коронавируса

Карантин по-американски

Почти пятая часть населения США де-факто должна соблюдать режим домашнего карантина и выходить из дома только в случае необходимости – за едой или визита к врачу. Губернаторы самых густонаселенных штатов – Нью-Йорка, Калифорнии, Коннектикута и Иллинойса - потребовали от сограждан сидеть дома и тем самым минимизировать угрозу заражения. Работают только продуктовые магазины и аптеки; почтовые службы и банки перешли на режим короткого дня; кафе и рестораны принимают заказы исключительно на вынос или с доставкой на дом. Госучреждения переведены на полурабочий режим: они не ведут прием граждан, домой отправлены сотрудники, в чьем присутствии на работе в текущий момент нет большой необходимости.

Нью-Йорк, скорее, жив

Призывы мэра Нью-Йорка слышат далеко не все: люди на улицах есть, в Центральном парке круги нарезают бегуны и велосипедисты. Как минимум дважды в день выводят на прогулку своих питомцев обладатели собак.

В Центральном парке Нью-Йорка по-прежнему многолюдноФото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще больше людей в аптеках и супермаркетах. Причиной этому стала полная неготовность Интернет-ритейлеров, включая знаменитые Amazon и Walmart, к резкому росту заказов. В результате, онлайн невозможно приобрести даже банальный аспирин, в наличии отсутствуют антибактериальные гели и медицинские маски, а также многие другие товары повседневного спроса. В обычных магазинах и аптеках они появляются время от времени, вот и приходится отправляться на регулярный шоппинг, отказываясь от минимизации контактов с другими людьми.

На сегодняшней пресс-конференции (она, как и многие другие подобного рода мероприятия была проведена в режиме телеконференции) губернатор штата Эндрю Куомо подтвердил, что число заболевших COVID-19 в штате превысило отметку в 10 тыс. человек. Такой резкий скачок эксперты связывают не со сравнительно мягким режимом карантина, а с увеличением объемом тестирования населения на коронавирус. У многих заболевших болезнь протекает в мягкой форме или почти незаметно. Куомо отдельно обратился к молодежи: согласно статистике, более половины заболевших в штате – это люди в возрасте от 18 до 49 лет, которые ранее СМИ называли неуязвимыми перед коронавирусом.

Перед продуктовыми магазинами выстраиваются очередиФото: GLOBAL LOOK PRESS

С понедельника список мер, которые намерены предпринять власти Нью-Йорка, будет еще более ужесточен: малые и большие бизнесы, которые не будут соблюдать объявленные ранее предписания, будут нещадно штрафовать или вовсе закрывать.

Отказ от тестирования всех подряд

Сразу несколько видных американских врачей-иммунологов и инфекционистов на основании мониторинга эпидемии коронавируса в США призывают отказаться от всеобщего тестирования населения на COVID-19. По их словам, это не только сэкономит средства, но и позволит использовать тесты для определения заболевания у пациентов, чье состояние вызывает опасения. Таким образом, медики смогут оперативно начать курс лечения тяжело заболевших.

Если бы президентские выборы в США состоялись сегодня, то, согласно опросу Wall Street Journal, Трамп с треском проиграл быФото: REUTERS

В дополнение к плавучему госпиталю ВМФ США, который президент Дональд Трамп пообещал направить к Нью-Йорку, больных планируется размещать в выставочном комплексе Javitz Center. Его, равно как и несколько зданий общежитий нью-йоркских университетов, уже посетили военные и гражданские медики, которые в ближайшее время намерены начать их переоборудование под временные инфекционные больницы.

Федеральное Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщило о своей готовности в экстренном порядке выдать разрешение на использование новейшего теста на коронавирус, способного выдать результат в течение 45 минут. Сейчас после забора мазка из горла или носа пациента результаты могут быть получены лишь через 72 часа.

Вирусная политика

Федеральное устройство США способствует чрезмерной свободе правительств штатов, которые нередко используют таковую в угоду своим политическим амбициям. В этом году, в условиях эпидемии, совпавшей с финальной стадией президентской кампании, это заметно особенно остро. Список мер, направленных на борьбу с коронавирусом, частенько напоминает список предвыборных обещаний. Вот и сегодня президент Трамп сообщил, что позиции его администрации очень близки с идеями большинства конгрессменов, и эта близость найдет скорое воплощение в еще одном пакете стимулирующих экономику США мер. Предыдущие пока не нашли особого отклика, и прошедшая неделя стала кошмарной для американских бирж. Если бы президентские выборы в США состоялись сегодня, то, согласно результатам опроса, проведенного Wall Street Journal, Трамп с треском проиграл бы их Джо Байдену.

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