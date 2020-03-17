РПЦ дала 22 санитарные инструкции священникам из-за угрозы распространения коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T11:30:34+03:00

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств. Об этом во вторник, 17 марта, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Инструкция настоятелям приходов, игуменам и игумениям монастырей в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции пока действует только Московскую епархию.

Документ с рекомендациями состоит из 22 пунктов. Все они поделены на разделы: Причащение Святых Христовых Таин, таинство Крещения и Миропомазания, таинство Елеосвящения, указания общего характера, а также иные указания относительно совершения богослужений.

Теперь, согласно инструкциям РПЦ, священнослужителям рекомендуется воздерживаться от преподания руки для целования верующим. Настоятелям храмов и монастырей неукоснительно соблюдать общие меры гигиены, в том числе дезинфекции рук в течение дня (не реже 1 раза в 2 часа).

Прихожанам следует объяснять, что исполнение вводимых временных предписаний и ограничений нужно воспринимать как следование словам Священного Писания: «не искушай Господа Бога твоего». Также разъяснять, в частности людям преклонного возраста, о необходимости заботиться о своем здоровье, а при появлении симптомов ОРВИ немедленно обратиться за медицинской помощью к врачам. Им следует ради любви к ближним и заботы о них воздерживаться от посещения храмов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU