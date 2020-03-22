Где главные паникеры: в каких регионах скупают туалетную бумагу и макароны

Стратегические запасы на случай массового карантина из-за коронавируса делают в основном жители Москвы и Московской области. К такому выводу пришел оператор фискальных данных «Первый ОФД», анализирующий чеки из российских магазинов. В компании замерили, как изменились покупки основных «карантинных» товаров, в том числе туалетной бумаги и макарон.

Россияне пугают друг друга фотографиями пустых полок в магазинах. И сколько бы власти не убеждали народ, что это не дефицит, как в 90-е, а просто из-за ажиотажного спроса товар продавцы расставить не успели, люди все равно в массе своей стараются сделать запасы. На всякий случай.

- Спрос на туалетную бумагу активно начал расти с 13 марта и уже к 15 числу прирост составил 23%. Это на 20% выше прошлогодних значений. То есть ажиотаж больше в шутках, чем на самом деле, - говорят аналитики «Первого ОФД».

Главные паникеры, как выяснилось, живут в столице – спрос на туалетную бумагу в Москве вырос на 52%. Не сильно спокойней в Московской области (+48%) и Санкт-Петербурге (+42%).

Кстати, крупный производитель туалетной бумаги Essity (бренд Zewa) зафиксировал рост продаж на 30-40% по сравнению с обычным уровнем. При этом компании «делают все возможное, чтобы все заказы были обработаны», но не гарантируют удовлетворения спроса.

Зато есть у нас в стране люди, которых ничем не проймешь: в 5 регионах спрос не то что не вырос, он упал! Самые спокойные россияне обнаружены в Тюменской области, где туалетной бумаги закупили на 35% меньше, чем на первой неделе февраля.

При этом ажиотажный спрос во многих регионах не привел к скачку цен – они стабильны. Единственное исключение – Мурманская область, где еще в начале февраля бумага подорожала на 11%.

А вот другой популярный «карантинный» товар – макароны – подтверждает свое реноме цифрами. Спрос к 15 марта вырос до +64%. И здесь жители столицы среди главных скупщиков про запас: в Москве и области отмечен двукратный рост числа покупок.

При этом и здесь цены удается удерживать в рамках разумного. Сильных скачков исследование не выявило.

КОНКРЕТНО

Где запасаются макаронами

Москва +209%*

Московская область +194%

Татарстан +190%

Ярославская область +187%

Санкт-Петербург +180%

В среднем по стране +164%

*Прирост продаж на последней неделе к первой неделе февраля 2020 года, по данным «Первого ОФД».