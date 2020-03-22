2020-03-22T18:41:12+03:00
Коронавирус Covid-19

С какими странами Россия закрыла авиасообщение и какие рейсы остались

С 23 марта самолеты будут летать исключительно из Москвы. Рассказываем, с какими странами Россия закрыла авиасообщение и какие рейсы остались
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вывозить россиян из других стран будут также чартерные рейсыВывозить россиян из других стран будут также чартерные рейсыФото: REUTERS
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Россия частично закрыла авиасообщение со всеми странами. Регулярные рейсы будут осуществляться исключительно между Москвой и столицами ряда других государств. Полный список таких населенных пунктов был предоставлен пресс-службой Росавиации.

Ограничения начнут действовать с понедельника, 23 марта, в соответствии с поручением правительства РФ. Мера принимается на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Сайт kp.ru писал, что, помимо нескольких десятков регулярных рейсов, будут разрешены также чартерные перевозки. Их будут использовать для эвакуации россиян и граждан других государств из стран, где много случаев заражения коронавирусом.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

Страны и города, в которые продолжат летать самолеты из Москвы:

АВСТРАЛИЯСИДНЕЙ

АВСТРИЯВЕНА

АЗЕРБАЙДЖАНБАКУ

АЛБАНИЯТИРАНА

АЛЖИР – АЛЖИР

АНТИГУА И БАРБУДА - СЕНТ-ДЖОНС

АРГЕНТИНА- БУЭНОС-АЙРЕС

АРМЕНИЯЕРЕВАН

АФГАНИСТАНКАБУЛ

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА – НАССАУ

БАНГЛАДЕШДАККА

БАРБАДОСБРИДЖТАУН

БАХРЕЙНМАНАМА

БЕЛАРУСЬМИНСК

БЕЛЬГИЯБРЮССЕЛЬ

БЕНИН – ПОРТО-НОВО

БОЛГАРИЯСОФИЯ

БОЛИВИЯ – ЛА-ПАС

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНАСАРАЕВО

БРАЗИЛИЯ – РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

БРУНЕЙ – БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН

БУРКИНА-ФАСОУАГАДУГУ

БУТАНТХИМПХУ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОН

ВЕНГРИЯБУДАПЕШТ

ВЕНЕСУЭЛАКАРАКАС

ВЬЕТНАМХАНОЙ

ГАБОН – ЛИБРЕВИЛЬ

ГАЙАНАДЖОРДЖТАУН

ГАМБИЯБАНЖУЛ

ГАНААККРА

ГВАТЕМАЛА – ГВАТЕМАЛА

ГВИНЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА – КОНАКРИ

ГЕРМАНИЯБЕРЛИН

ГОНДУРАСТЕГУСИГАЛЬПА

ГРЕЦИЯ – АФИНЫ

ГРУЗИЯТБИЛИСИ

ДАНИЯКОПЕНГАГЕН

ДЖИБУТИ – ДЖИБУТИ

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА – ПУНТА-КАНА

ДР КОНГОКИНШАСА

ЕГИПЕТКАИР

ЗАМБИЯЛУСАКА

ИЗРАИЛЬ – ТЕЛЬ-АВИВ

ИНДИЯ – НЬЮ-ДЕЛИ

ИНДОНЕЗИЯ – ДЕНПАСАР

ИОРДАНИЯАММАН

ИРАКБАГДАД

ИРАНТЕГЕРАН

ИРЛАНДИЯДУБЛИН

ИСЛАНДИЯРЕЙКЬЯВИК

ИСПАНИЯМАДРИД

ИТАЛИЯРИМ

КАЗАХСТАН – АЛМА-АТА

КАМБОДЖА – ПНОМПЕЕНЬ

КАМЕРУН – ЯУНДЕ

КАНАДАТОРОНТО

КАТАР – ДОХА

КЕНИЯНАЙРОБИ

КИПРЛАРНАКА

КИРГИЗИЯБИШКЕК

КИТАЙПЕКИН

КОЛУМБИЯ – БОГОТА

КОСТА-РИКА – САН-ХОСЕ

КОТ-Д’ИВУАРЯМУСУКРО

КУБА – ГАВАНА

КУВЕЙТ – ЭЛЬ-КУВЕЙТ

ЛАТВИЯ – РИГА

ЛИБЕРИЯМОНРОВИЯ

ЛИВАНБЕЙРУТ

ЛИТВАВИЛЬНЮС

ЛИХТЕНШТЕЙН – ВАДУЦ

ЛЮКСЕМБУРГ – ЛЮКСЕМБУРГ

МАВРИКИЙ – ПОРТ-ЛУИ

МАВРИТАНИЯНУАКШОТ

МАЛАЙЗИЯ – КУАЛА-ЛУМПУР

МАЛЬДИВЫМАЛЕ

МАЛЬТАВАЛЛЕТТА

МЕКСИКА – КАНКУН

МОЛДАВИЯ – КИШИНЁВ

МОНАКО – МОНАКО

МОНГОЛИЯ – УЛАН-БАТОР

МАРОККОКАСАБЛАНКА

НАМИБИЯ – ВИНДХУК

НЕПАЛКАТМАНДУ

НИГЕРИЯАБУДЖА

НИДЕРЛАНДЫАМСТЕРДАМ

НИКАРАГУАМАНАГУА

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯВЕЛЛИНГТОН

НОРВЕГИЯОСЛО

ОАЭДУБАЙ

ОМАНМАСКАТ

ПАКИСТАНКАРАЧИ

ПАЛЕСТИНА – РА́МАЛЛА

ПАНАМА – ПАНАМА-СИТИ

ПАРАГВАЙАСУНСЬОН

ПЕРУЛИМА

ПОЛЬШАВАРШАВА

ПОРТУГАЛИЯЛИССАБОН

РЕСПУБЛИКА КОНГО – БРАЗЗАВИЛЬ

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯСЕУЛ

РУАНДАКИГАЛИ

РУМЫНИЯБУХАРЕСТ

САЛЬВАДОР – САН-САЛЬВАДОР

САН-МАРИНО – САН-МАРИНО

САУДОВСКАЯ АРАВИЯДЖИДДА

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ – СКОПЬЕ

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА – ВИКТОРИЯ

СЕНЕГАЛ – ДАКАР

СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ - КИНГСТАУН

СЕНТ-ЛЮСИЯ – КАСТРИ

СЕРБИЯБЕЛГРАД

СИНГАПУР – СИНГАПУР

СЛОВАКИЯБРАТИСЛАВА

СЛОВЕНИЯ – ЛЮБЛЯНА

СОМАЛИ - МОГАДИШО

СУДАН – ХАРТУМ

СУРИНАМ – ПАРАМАРИБО

США – НЬЮ-ЙОРК

ТАИЛАНДБАНГКОК

ТАНЗАНИЯ – ДОДОМА

ТОГО – ЛОМЕ

ТРИНИДАД И ТОБАГО – ПОРТ-ОФ-СПЕЙН

ТУНИС – ЭНФИДА

ТУРЦИЯСТАМБУЛ

УЗБЕКИСТАНТАШКЕНТ

УРУГВАЙМОНТЕВИДЕО

ФИЛИППИНЫ – МАНИЛА

ФИНЛЯНДИЯХЕЛЬСИНКИ

ФРАНЦИЯПАРИЖ

ХОРВАТИЯЗАГРЕБ

ЦАРБАНГИ

ЧЕРНОГОРИЯПОДГОРИЦА

ЧЕХИЯПРАГА

ЧИЛИСАНТЬЯГО

ШВЕЙЦАРИЯЖЕНЕВА

ШВЕЦИЯСТОКГОЛЬМ

ШРИ-ЛАНКА – КОЛОМБО

ЭКВАДОРКИТО

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ – МАЛАБО

ЭСВАТИНИМБАБАНЕ

ЭСТОНИЯТАЛЛИН

ЭФИОПИЯ – АДДИС-АБЕБА

ЮАРЙОХАННЕСБУРГ

ЯМАЙКА – КИНГСТОН

ЯПОНИЯТОКИО

ИСТОЧНИК KP.RU

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