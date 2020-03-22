2020-03-22T16:28:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия частично приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Исключением являются рейсы из Москвы в столицы других государств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами. Исключение составляют рейсы из Москвы в столицы других государств. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, ограничения начнут действовать с понедельника, 23 марта.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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