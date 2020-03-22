Россия частично приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Исключением являются рейсы из Москвы в столицы других государств
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Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами. Исключение составляют рейсы из Москвы в столицы других государств. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
По данным ведомства, ограничения начнут действовать с понедельника, 23 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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