Секрет успеха Тайваня: медики объединили базы данных с погранслужбой и сразу узнавали, где бывал каждый пациент

В океане пандемии, захлестнувшей Восточную Азию, несокрушимой скалой высятся два острова: Сингапур и Тайвань. В материковом Китае — свыше 80 тысяч инфицированных, в соседней Южной Корее — почти 9 тысяч. А на Тайване и в Сингапуре — менее 200 и 500 человек соответственно. Хотя это такие же азиатские регионы с многомиллионным населением, имеющим теснейшие связи с КНР.

В чём секрет их успеха? Об этом «КП» рассказала старший преподаватель кафедры инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии Мединститута ДВФУ — Валентина Семёнова:

Старший преподаватель Мединститута ДВФУ Валентина Семёнова - о том, как Китай победил коронавирус 00:00 00:00

— В Сингапуре и на Тайване основной упор сразу же сделали на выявление «контактных лиц» — тех, с кем ранее мог соприкасаться каждый из заболевших. После обнаружения нового «коронавирусника» врачи и спецслужбы всякий раз проводили целое расследование, обзванивали всех потенциальных заражённых.

В СМИ развернули широкую информационную кампанию о симптомах и мерах защиты от COVID-19, объясняли необходимость самоизоляции, и при опасных признаках — немедленного обращения к врачам. Много внимания уделяли тестированию и ранней диагностике.

Если говорить только о Тайване, то там с самого начала очень хорошо наладили взаимодействие медицинских и погранично-таможенных служб. Они объединили свои базы данных, контролировали людей, прибывших из эпидемиологически неблагополучных стран. В отдельных случаях спецслужбы отслеживали их дальнейшие перемещения с помощью геолокационных данных мобильных телефонов.

В итоге когда больной приходил на приём к врачу, тот смотрел в его электронное досье и сразу мог оценить историю перемещений и степень угрозы. Вот такие меры и стали залогом купирования эпидемии в данных регионах.

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