Коронавирус на Тайване, последние новости на 8 марта 2020 года: турнир по бейсболу перенесли на июнь, люди ходят по улицам в масках

По состоянию на утро 8 марта 2020 года, на Тайване «китайским» коронавирусом COVID-19 заразились 45 человек, причем 12 из них уже выздоровели. От пневмонии нового типа с начала вспышки заболевания там умер один человек – в середине февраля скончался 60-летний мужчина, который перед этим не ездил ни в город Ухань, ни в китайскую провинцию Хубэй.

Накануне выяснилось, что среди заразившихся новым коронавирусом пассажиров речного теплохода, совершавшего круиз по Нилу из Асуана в Луксор, была туристка из Тайваня. Когда женщина вернулась домой, ее анализы подтвердили заражение. Всех, кто имел с ней какой-либо контакт, сейчас наблюдают медики.

Карта распространения коронавируса

Местное население старается без масок на улицу не выходить. Из-за близости очага заболевания Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC) решила на всякий случай перестраховаться и перенести олимпийский отборочный турнир по бейсболу, который должен был пройти 1 – 5 апреля на Тайване. Ориентировочно, финальный квалификационный турнир по бейсболу на Летние игры – 2020 в Токио пройдет на Тайване 17 – 21 июня.

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