2020-03-08T07:13:36+03:00
В мире

Коронавирус на Тайване, последние новости на 8 марта 2020 года: турнир по бейсболу перенесли на июнь, люди ходят по улицам в масках

Заразились 45 человек, 12 из них уже выздоровели. Мы собрали последние новости про коронавирус на Тайване на 8 марта 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
На Тайване коронавирусом заразились 45 человекНа Тайване коронавирусом заразились 45 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По состоянию на утро 8 марта 2020 года, на Тайване «китайским» коронавирусом COVID-19 заразились 45 человек, причем 12 из них уже выздоровели. От пневмонии нового типа с начала вспышки заболевания там умер один человек – в середине февраля скончался 60-летний мужчина, который перед этим не ездил ни в город Ухань, ни в китайскую провинцию Хубэй.

Накануне выяснилось, что среди заразившихся новым коронавирусом пассажиров речного теплохода, совершавшего круиз по Нилу из Асуана в Луксор, была туристка из Тайваня. Когда женщина вернулась домой, ее анализы подтвердили заражение. Всех, кто имел с ней какой-либо контакт, сейчас наблюдают медики.

Карта распространения коронавируса

Местное население старается без масок на улицу не выходить. Из-за близости очага заболевания Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC) решила на всякий случай перестраховаться и перенести олимпийский отборочный турнир по бейсболу, который должен был пройти 1 – 5 апреля на Тайване. Ориентировочно, финальный квалификационный турнир по бейсболу на Летние игры – 2020 в Токио пройдет на Тайване 17 – 21 июня.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус разрушает мировой спорт: Олимпиада-2020 и Евро-2020 под угрозой срыва

Из-за угрозы эпидемии впервые в истории могут быть перенесены крупнейшие спортивные соревнования. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что в мае может быть принято решение о переносе Олимпиады, которая должна состоятся в Токио летом 2020 года. Ранее Олимпийские игры отменяли только из-за Первой и Второй мировых войн (подробности).

КСТАТИ

Коронавирус у людей: что такое, симптомы, методы лечения

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Пять мифов о коронавирусе: популярные фейки про китайскую заразу

Выдумки, порой весьма фантастические, пугают людей сильнее самой болезни. «КП» разбиралась, откуда берутся эти фантазии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Власти Италии ограничили передвижение в некоторых частях страны
Коронавирусом в Южной Корее заразились 7,1 тысячи человек, умерли 50
Саудовская Аравия из-за срыва сделки ОПЕК решила увеличить добычу нефти
На украинском авиазаводе «Мотор Сич» обрушилась часть кирпичной конструкции
Число жертв коронавируса в Китае превысило три тысячи, выздоровели 57 тысяч человек
Россиян предупредили, что на севере Италии могут ввести карантин из-за коронавируса
«От всей души желаю вам счастья»: Путин поздравил женщин России с 8 марта
Силовики в Петербурге собираются взять штурмом квартиру, где забаррикадировался вооруженный мужчина
Экс-вокалиста Deep Purple Джо Линна Тернера не пустили в Россию
Российские Ту-142 перед учениями НАТО пролетели над Норвежским морем
Умер паралимпиец Евгений Кегелев: ему было 33 года
У бензовоза отказали тормоза: жертвами крупного ДТП в Сирии стали 22 человека
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
"Я люблю Вас, Тайип": Турецкий телеканал неправильно перевел обращение Лаврова к Эрдогану
Захарова раскритиковала позицию Зеленского по минским соглашениям
За повреждение памятников воинам начнут сажать в тюрьму на пять лет
Обратившийся к Путину мальчик из детдома проведет праздники с близкими
Эксперт объяснил, почему «Северный поток-2» не окажет негативного воздействия на окружающую среду