"Мойте руки, носите маску и не спускайте все на русское авось": Жительница Хайнаня - о том, как победить коронавирус

Пока остальной мир срочно принимает меры, чтобы остановить распространение коронавируса, Китай отчитывается о скорой победе над ним. Страна, в которой в декабре 2019 года, впервые был выявлен коронавирус, почти сразу приняла жесткие меры для борьбы с его распространением. Общее число заразившихся в стране превысило в общей сложности 80 тысяч. Но уже с середины февраля количество новых случаев постоянно падало. За последние сутки в стране выявили всего 20 новых случаев коронавируса.

Как Китаю и его жителям удалось сдержать болезнь, с которой всему остальному миру только пришлось столкнуться по настоящему? Об этом рассказала Мария Бритал - русская, живущая на Хайнане.

Как человек, переживший вспышку коронавируса в Китае и до сих пор тут живущий и читающий все новости об этом... Наверное, я созрела для того, чтобы написать небольшой пост про то, как пережить коронавирус и мировую истерию по поводу оного.

Да, и сразу хочу сказать, что у нас на Хайнане сейчас одно из самых безопасных мест в мире. Вот во всех отношениях.

Да и Китай оживает и начинает жить обычной жизнью. (И это при том, что все меры предосторожности до сих пор сохраняются везде).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760180" frameborder="0"></iframe> Опустевшие улицы китайских городов.

Вот только сначала притча:

Встретились как-то на дороге Паломник и Чума.

- Куда идёшь? - спросила Чума Паломника.

- В Мекку. А ты, Чума куда идёшь?

- В Багдад. Хочу забрать 5 тыс. человек - отвечает Чума.

Разошлись они, а через год встречаются на той же дороге.

- А ведь ты меня обманула, - сказал Паломник Чуме. - Ты говорила, что заберёшь 5000 человек, а сама взяла 50 тыс!

- Нет, - ответила Чума, - я сказала правду. Я была в Багдаде и забрала свои 5 тыс. человек. Остальные от страха умерли.

Так что самая лучшая почва для заболеваний - это Паника и Ваш Страх!

Китайцам ценой невероятный усилий удалось остановить эпидемию в стране.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А теперь по порядку. Как Китай справился с этой заразой:

- Во всем Китае сразу (практически через неделю) был введён режим ЧС;

- Были закрыты ВСЕ школы, универы, производства, кинотеатры, рестораны, торговые центры, такси, вообщем все массовые места. Работали только продуктовые магазины и аптеки.

- Транспортное сообщение между городами для населения было прервано.

- При малейшем подозрении на вирус - в больницу, до окончательного диагноза.

- Общественный транспорт ходил, но в ограниченном количестве.

Все люди! Да-Да все 1.5 млрд. человек (за исключением медработников и тех, кто ну просто необходим был на рабочих местах) были посажены на карантин по домам (и пустые улицы в городах - это не потому, что все вымерли от болезни, а дома просто сидели). Выйти из дома мог только один член семьи 1 раз в 2-3 дня в магазин за продуктами. При этом, если ты выходишь из дома, то человек, отвечающий за этот дом, измеряет у тебя температуру при выходе из дома и входе обратно, и записывает, кто и куда пошёл. В магазинах и любых общественных местах также измеряют температуру.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Ухань, город-источник коронавируса.

И да! Поразительная для нас русских самодисциплина всего Китая. Я была поражена в очередной раз.

Маленькое отклонение: в магазинах все было. Ну... вот честно, положа руку на сердце, в самом начале всей этой эпидемии может первую неделю были перебои с продуктами в магазине, но потом все наладилось. А самое главное, цены вот как были, так и остались. «Под страхом смертной казни». Да ещё и с масками целый месяц была полная ***. Их просто не было нигде в продаже. Это понятно. Все шло в Ухань. Но! при этом раз в несколько дней маски выдавались всем по нескольку штук в руки.

И за неполный месяц были перепрофилированы и созданы с нуля несколько производств масок и других медицинских вещей. Проблема была решена за пару недель.

На улицу и в общественные места можно было выходить только в маске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758529" frameborder="0"></iframe> Ухань после закрытия на карантин.В понедельник появились кадры опустевших улиц и дорог китайского Уханя (провинция Хубэй)

Да! Все вот прям в унисон говорят: маски - это все фигня. Они ни от чего не помогают. В масках должны ходить только больные... А то, что больной человек должен дома сидеть - а не по улице ходить?!?

А вот все и не так. Помогают. Да ещё как. И вот миллиард НЕ заболевших в Китае - это прямое подтверждение.

Китайцы везде и всегда носили защитные маски.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так что первое - это маска. Везде в общественном месте.

Перчатки.

Плюс очки. Да хоть солнцезащитные. Да-да, именно они. Лучше всего те, что прилегают плотно к лицу.

Второе: как нас в детстве учили - мойте руки и лицо после любого посещения улицы. И не лезьте на улице своими руками себе в лицо и глаза!!!

Тут в Китае, кстати, в любом месте общественном сейчас стоит флакон с обеззараживающей жидкостью.

Третье: по-возможности ограничить любое посещение мест, где много народа. (И да. Вы же помните, если надо идти или ехать туда, где скопление людей, то МАСКА Вам в помощь!!!)

Четвёртое: поддерживаем иммунитет. Побольше чеснока, имбиря, лимона и всякие вкусных лекарственных растений. Витамины обязательны, как сказала моя дочь. (Мы вот за месяц чеснока пару кг. точно съели) Ну и самогоном домашним запили.

Пятое: не дай Бог вы заболели, с признаками вируса (сухой кашель и температура). Никакого самолечения. Сразу звоним доктору.

Понятно, что если у вас банальное ОРЗ - сидим дома и лечимся, не подвергая свой организм стрессу дополнительному.

Шестое: вирусу больше всего подвержены пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Так что оберегаем своих близких и при возможности пусть они сидят пока дома. Да и не только они. Чем меньше вы будете находится на людях, тем лучше для вас.

Ну самое главное - это не спускать сейчас все на русское авось и наше бесстрашие. Типа: и так сойдёт, как говорилось в старом добром мультике.

Так что от вашей самодисциплины и как бы пафосно это не звучало - гражданской ответственности - зависит сейчас очень много. Никакой добрый дяденька в виде государства не придёт Вас спасать.

Так что: поддерживаем иммунитет, моем руки и лицо, не паникуем и носим маски. И при малейшем подозрении на вирус - звоним врачу.

Строгий карантин и санобработка помогли побороть вирус.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

PS. И вот как нам сейчас видится из Китая: вирус этот ну не совсем природного происхождения.

И об этом стали писать, хотя пока и робко очень уважаемые китайские врачи.

Вы вот правда же не думаете, что 10 несчастных китайцев, сожравших летучую мышь, как вам всем в СМИ говорят заразили весь мир? И в первую очередь себя и весь Китай!?!

Берегите себя.

С любовью из Китая.

Хайнань

Источник: личная страница автора на Фейсбуке

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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