«Я думала, что сдохну!»: Лолита вспомнила, как в 40 лет подсела на наркотики

Уже второй вечер блогер и теледива Настя Ивлеева проводит в Инстаграме, в прямом эфире с коллегами. Так, Настя коротает время в самоизоляции.

Первым гостем эфира Ивлеевой стал Максим Галкин, сейчас к разговору с блогером присоединилась певица Лолита Милявская. В ходе прямого эфира Ивлеева предложила Лоле свою любимую игру: она и ее гостья по очереди задают друг другу провокационные вопросы. Сначала 56-летняя Лолита спросила у 29-летней Ивлеевой, мол, «часики тикают», когда Настя собирается подарить своему мужу, музыканту Элджею наследника. На что Ивлеева ответила Лолите, что ребёнка они пока с мужем не планируют, увлечены творчеством. Видно было, что вопрос блогеру не понравился.

- Тут как Бог даст. Если захочет сделать нам такой подарок, то хорошо. А так пока не планируем, - сказала Милявской Ивлеева.

А потом Настя попросила рассказать Лолиту, о каких вредных привычках она сожалеет спустя годы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768054" frameborder="0"></iframe> Лолита вспомнила, как в 40 лет подсела на наркотики.Признание певица сделала в прямом эфире с Настей Ивлеевой

Певица призналась, что после разрыва с шоуменом и продюсером Александром Цекало она подсела на наркотик.

- Я об этом очень сожалею, потому что это аукается в моем возрасте на сосудах, - вздохнула Лолита. - Это год употребления «белого порошка» в 40 лет отразился на здоровье сейчас, когда мне 56 лет. Этот год я запомню на всю жизнь. Я слезла, потому что поняла, что ещё немножко и я сдохну. Я перечитала всю литературу на эту тему и бросила это дело. В противном случае я бы отбросила концы. А сейчас расплачиваюсь проблемами с сосудами, из—за которых мне пришлось бросить курить и начать вести другой образ жизни, который меня порой раздражает. Это я в интернете могу бузить, а так я на домашнем спокойном режиме,-поделилась с Ивлеевой Лолита.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719345" frameborder="0"></iframe> Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

КСТАТИ

Разводу Лолиты с пятым мужем помешал коронавирус

Бракоразводный процесс между Лолитой и ее пятым мужем, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, затянулся на несколько месяцев. Многие удивлялись: общих детей у пары нет, совместно нажитое имущество не делят - в чем проблема? Другие люди, мол, спокойно приходятся в ЗАГС, подают заявление и через месяц становятся официально свободны. (подробности)