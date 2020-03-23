В России бум онлайн-доставки: Курьерам подняли зарплаты, а дроны спешат им на помощь

Число онлайн-заказов в марте в России выросло в четыре раза. В компании онлайн-касс «Эвотор» подсчитали, что только за неделю, с 9 по 15 марта (по сравнению с последней неделей февраля), гречки стали заказывать в пять раз больше, вчетверо больше покупают риса, заказы консервов увеличились втрое, туалетной бумаги - вдвое.

Сотни тысяч россиян переходят на работу из дома. Удаленщики и карантинщики обращаются в курьерские службы с вопросами о том, как долго еще ждать. Курьеры носятся как угорелые, не жалея ног, но не всегда успевают. Готовы ли службы онлайн-доставки принять этот вызов? Что делается у крупнейших игроков? Стала ли профессия посыльного одной из самых востребованных во времена борьбы с коронавирусом?

ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАНО И БЕСКОНТАКТНО

Представитель агрегатора доставки готовой еды Delivery Club в разговоре с «КП» заявил, что их резерва мощностей хватит, чтобы справиться и с более высокой нагрузкой, поэтому сегодня работа проходит в «абсолютно привычном для нас режиме». Вместе с тем у сервиса появилась новая функция «Бесконтактная доставка».

- Если клиент выбирает ее, курьер оставит заказ на рюкзаке у двери, отойдет на расстояние не менее трех метров и сообщит о доставке по телефону. После того как клиент заберет заказ, курьер вернется за рюкзаком и продолжит работу, - объяснили нам в Delivery Club. - Бесконтактная доставка действует только на заказы по домашним адресам и при оплате безналичным расчетом.

ВСЕ - МЫТЬ РУКИ!

С 16 марта Delivery Club открыл пункт бесплатной выдачи курьерам медицинских масок, перчаток и антисептических средств для рук. Скоро откроется медпункт проверки всех посыльных на признаки заражения. Доставщикам запрещено выходить на смену в случае недомогания. При появлении симптомов предписано обратиться за медпомощью и сообщить о результатах обследования. Курьерам требуется каждый раз тщательно мыть руки перед тем, как они забирают заказ из ресторана, регулярно пользоваться антисептиком. Также просят не касаться немытыми руками рта, носа и глаз и стараться меньше находиться в многолюдных местах.

Также сервис готов вернуть деньги, если клиенту на объектах со спецрежимом (общежития на карантине и т. д.) невозможно безопасно передать заказ.

МАГАЗИНЫ ОТМЕНЯЮТ ОТПУСКА

Онлайн-магазин «Утконос» пытается сдержать натиск и каждый день нанимает все больше новых сотрудников. Но временные интервалы доставки заняты на несколько дней вперед.

- Мы понимаем, что могут возникать некоторые задержки, и приносим свои извинения, - обратились в компании к покупателям. - Поэтому напоминаем, что у нас есть продуктоматы. Это дополнительная возможность самовывоза заказа в более короткие сроки.

Механизм продуктоматов-холодильников почти тот же, только забрать онлайн-заказ нужно будет в ближайшем выбранном автомате (расположены по Москве).

Серьезно развивают доставку и крупные торговые сети.

- Мы увеличили количество персонала, отменили все отпуска, изменили график работы и вывели дополнительный персонал, перераспределили транспорт для развоза категорий повышенного спроса, - рассказал «КП» представитель Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). - Мы вынужденно увеличили время и минимальную сумму заказа. Оперативно увеличиваем число машин и курьеров.

15 МИНУТ НА ДОРОГУ

В сервисе Яндекс.Лавка констатируют, что средний чек вырос, как и количество покупок. Спрос на бакалейные, гигиенические товары и детское питание повышен. Но это не повлияло на работу агрегатора и интервал доставки.

- Курьеров хватает, заказы доставляются за 15 минут, - комментирует ситуацию Елена Новикова, руководитель PR-проектов фудтех-направления. - На время действия особых мер в связи с распространением вирусных инфекций мы отменили эксперименты с платной доставкой, чтобы повысить доступность сервиса для всех, кто захочет остаться дома и покупать продукты онлайн.

В БОЛЬНИЦУ ТОЛЬКО ДО ПРОХОДНОЙ

Яндекс.Еда также фиксирует, что спрос смещается в спальные городские районы, что связано с переводом сотрудников на дистанционный режим работы.

- Среднее время доставки удерживаем на уровне 33 минут, - продолжает Новикова. - К увеличению спроса готовы. В случае необходимости наши партнерские службы доставки могут выводить на линию больше курьеров - это регулируемый параметр.

В обоих сервисах нет наличного расчета, и все заказы сейчас по умолчанию доставляются бесконтактно. Оба агрегатора также выполняют все меры по профилактике персонала, бесплатно раздаются антисептики и прочее.

- Мы начали контролировать температуру курьеров на базе сервиса Яндекс.Лавка, - подчеркнула она. - Курьеры могут отказаться от заказов в инфекционные больницы, а заказы в другие медучреждения доставляют только до проходной.

ОФИЦИАНТОВ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРУЮТ В КУРЬЕРЫ

Еще одна тенденция последних дней: официанты простаивающих ресторанов трудоустраиваются курьерами.

- Для московских ресторанов ситуация с каждым днем становится все более критичной, - вздыхает Максим Ползиков, партнер и генеральный директор Ginza Project. - За последние дни выручка наших заведений резко сократилась - где-то на 30%, а где-то больше чем на 90%. Доставка из ресторанов рассматривается как альтернативный способ поддержать продажи и остаться на плаву, однако и она не станет спасением для рестораторов. Даже если количество заказов вырастет в несколько раз, оплата комиссии агрегаторов, увеличение затрат на упаковку снижают прибыль и не дают возможности покрыть даже арендные платежи.

БЕСПИЛОТНИК ВЫЗЫВАЛИ?

Назло скептикам предсказания футурологов в эти нелегкие времена могут стать явью. Дроны-доставщики могут начать развозить заказы уже в этом месяце.

- Несколько месяцев назад компания представила решение для беспилотной доставки Яндекс.Ровер, сейчас робот-доставщик тестируется на нескольких локациях, - добавила представитель сервисов Яндекса Елена Новикова.

А пока эра беспилотников не настала, зарплаты посыльных растут. Прежде средняя зарплата доставщика в стране была порядка 30 тысяч рублей.

- Услуги доставки подорожали примерно на 20%, а средняя зарплата курьеров теперь примерно 50 тысяч рублей, - говорит Константин Тихов, пресс-секретарь SuperJob. - Если ситуация с коронавирусом будет развиваться, эта сумма продолжит расти. Кстати, сейчас большим спросом пользуются курьеры с личным транспортом - хотя бы велосипедом или самокатом.

МНЕНИЕ

«Еду к квартире будут доставлять даже небольшие магазинчики»

- Для всех онлайн-сервисов доставки сейчас время больших возможностей роста, - говорит Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд. - В онлайне вынуждены заказывать теперь и люди, которые этого обычно не делали. Крупнейшая в мире платформа электронной коммерции Amazon только в США нанимает 100 тысяч новых сотрудников, поднимая своим работникам почасовую оплату на $2 в час и обещая принять максимум мер безопасности, чтобы минимизировать контакты курьера с клиентом. На это планируется выделить $350 млн.

В России онлайн-доставка тоже ждет неплохой прибыли в нынешней ситуации. С доставкой еды у крупных компаний, уверен, проблем не будет. Уже объявлено, что Яндекс.Такси начнет доставлять лекарства и рассмотрит варианты доставки других товаров. Это неплохая возможность развить собственные сервис-доставки небольшим магазинчикам у дома. Иначе не получится компенсировать отток покупателей. Но в первую очередь это возможность для тех, кто торгует товарами первой необходимости - продуктами и лекарствами. От всего остального люди сейчас будут отказываться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762109" frameborder="0"></iframe> Коронавирус по почте.Можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая? Стоит ли избегать интернет-покупок? Эксперты уверяют, беспокоиться об этом не стоит

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Из-за коронавируса вырос спрос на аренду загородных домов и недорогих квартир

Интересную особенность подметили эксперты рынка жилья. Оказывается, вирус СOVID 19 повлиял и на него. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВОЗ рассказала, как сохранить здоровье на карантине, если работаешь из дома

Во время эпидемии коронавируса как никогда важно поддерживать физическую активность, беречь психику и ясность ума (подробности)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как сидеть взаперти всей семьей и сохранить хорошие отношения

Александр МИЛКУС

Обозреватель «КП», участник изоляционных экспериментов, Александр Милкус – о том, почему космонавты, запертые на станции по полгода, не поубивали друг друга (подробности)