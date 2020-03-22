В Минздраве назвали бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ богачами

22 Март 2020 2020-03-22T19:43:39+03:00

Определить необходимость проведения искусственной вентиляции легких может лишь врач в условиях стационара

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В покупке аппаратов искусственной вентиляции легких для личного пользования нет никакого смысла, поскольку определить необходимость их использования может только врач в условиях стационара.

Таким образом в пресс-службе Минздрава России прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о росте спроста на медицинское оборудование. Якобы богатые россияне стали активно скупать аппараты ИВЛ на фоне ситуации с коронавирусом.

"Кроме ИВЛ для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий, которые применяются исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии. В связи с этим покупка ИВЛ для личного использования лишена смысла", — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766708" frameborder="0"></iframe> Первая в России больница для лечения коронавируса.В Москве продолжается строительство суперсовременного медцентра для больных китайским коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU