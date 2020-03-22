«Черные списки» лекарств, опасных при коронавирусе: миф или правда

- Обошла 5 аптек, везде смели парацетамол! - жалуется москвичка в соцсетях. - А ибупрофен брать нельзя, при коронавирусе он смертельно опасен.

В научных сообществах в Фэйсбуке активно обсуждают, чем заменять популярные лекарства для гипертоников. Некоторые из них — так называемые ингибиторы АПФ (названия действующих веществ таких лекарств заканчиваются на «прил») - могут повышать риск тяжелых осложнений при коронавирусе, переживают биологи.

А на днях авторитетный международный журнал «Ланцет» (The Lancet) выпустил публикацию, где упоминаются те же ингибиторы АПФ, ибупрофен да еще тиазолидиндионы, лекарства для больных диабетом (см. ниже «В тему»). Возможно, такие препараты в определенных случаях могут негативно сказываться на состоянии пациентов с COVID-19, осторожно предполагают ученые (не врачи!). При этом по соцсетям уже пошла гулять табличка с предупреждением: опасность! Мол, это «черный список» лекарств, угрожающих тяжелыми осложнениями и даже смертью для больных коронавирусом.

Москвичи жалуются, что из аптек пропал парацетамол. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

ПАРАЦЕТАМОЛ ИЛИ ИБУПРОФЕН?

- С февраля этого года в СМИ часто появляются сообщения как о потенциально эффективных, так и о возможно опасных для больных COVID-19 лекарственных препаратах, - говорит эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - К примеру, французское министерство здравоохранения сообщило недавно о серьезных нежелательных явлениях у больных с новой коронавирусной инфекцией на фоне приёма ибупрофена. И рекомендовало применение парацетамола при выраженном повышении температуры тела (выше 38 градусов. - Ред.).

- Значит, люди не зря охотятся за парацетамолом? При этом в рекомендациях российского Минздрава по терапии COVID-19 для врачей ибупрофен значится как одно из жаропонижающих лекарств.

- На самом деле, опасения насчет ибупрофена сегодня не поддерживают большинство врачебных обществ. Всемирная организация здравоохранения тоже считает эти опасения на данный момент малоубедительными. Потребуется время, чтобы проверить заключение, сделанное французскими специалистами.

- На что тогда правильнее всего ориентироваться пациентам сейчас?

- До получения уточнённой научной информации я бы в целом склонялся к выбору парацетамола. Но! Ибупрофен также вполне может применяться, если лечащий врач посчитает это более правильным в конкретной ситуации.

Опасения насчет ибупрофена сегодня не поддерживают большинство врачебных обществ. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

О ЛЕКАРСТВАХ ДЛЯ ГИПЕРТОНИКОВ И БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ

- А что насчет препаратов — ингибиторов АПФ (те самые «прилы»)? Их принимают и люди с гипертонией, и с сахарным диабетом.

- Считается, что длительный приём таких препаратов увеличивает количество определенных белков, так называемых АТ2-рецепторов в клетках лёгких и других органов человека. Через эти рецепторы происходит заражение коронавирусом. Выдвигается гипотеза: чем больше в организме АТ2-рецепторов, тем выше опасность проникновения вируса в чувствительные клетки. Значит, больше тяжесть коронавирусной инфекции. В качестве возможного решения предлагается замена таких лекарств на другие, не оказывающие влияние на АТ2-рецепторы.

- Услышав такое, человек может подумать: нужно бежать к врачу, чтобы мне назначили новое лекарство.

- Подозрения о возможных дополнительных рисках у пациентов с COVID-19, принимающих ингибиторы АПФ или блокаторы АТ-рецепторов, не лишены оснований. Однако очень важно понимать: никаких надежных подтверждений нет! Гипотеза ещё только будет проверяться в ходе исследований.

Сейчас замена лекарств этих двух групп (ингибиторы АПФ или блокаторы АТ-рецепторов) у людей, не заражённых коронавирусом, и у пациентов с COVID-19, необоснованна. Тем более, что любое изменение схемы лечения хронического заболевания требует, как минимум, посещения врача. Что в условии пандемии создаёт дополнительные серьезные риски для здоровья и жизни людей.

КОММЕНТАРИЙ КАРДИОЛОГА

Что думают врачи-кардиологи о возможных рисках для своих пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, на фоне эпидемии COVID-19? Об этом мы спросили профессора кафедры профилактической и неотложной кардиологии, директора Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктора медицинских наук, врач-кардиолога Филиппа Копылова.

- Сегодня мы не видим достоверных подтверждений такой версии в клинической практике. Поэтому нет официальных рекомендаций, и у лечащих врачей нет основания заменять пациентам ингибиторы АПФ на другие препараты.

Главное — ни в коем случае не прекращать прием лекарств от гипертонии, в один голос призывают врачи. Поскольку люди с повышенным, ненормализованным давлением однозначно попадают в группу самого высокого риска тяжелых форм COVID.

Европейское общество кардиологов (ESC) выступило с официальным заявлением-призывом к лечащим врачам и пациентам. Не доверяйте необоснованным сообщениям о том, что прием определенных лекарство против гипертонии (ингибиторов АПФ) может ухудшать состояние пациентов при заболевании коронавирусной инфекцией. ESC настоятельно рекомендует не менять терапию и продолжать принимать назначенные лекарства.

В ТЕМУ

Какие еще лекарства под подозрением

- Тиазолидиндионы, препараты для уменьшения инсулинорезистентности у больных диабетом.

Выдвигается версия, что эти лекарства, как и ингибиторы АПФ, могут повышать количество белков — рецепторов АТ-2, через которые коронавирус проникает в организм. «Данных в пользу такой версии еще меньше, чем о потенциальном риске антигипертонических препаратов», - комментирует Николай Крючков. Однозначно, сегодня нет оснований отказываться от приема таких препаратов.

- Кортикостероиды. Противовоспалительные стероидные препараты (как говорят в народе, «гормональные» лекарства против воспаления).

Такие лекарства снижают системное воспаление в организме. Но — высокой ценой: кортикостероиды «бьют» по иммунитету. Ведь воспаление это и есть защитная иммунная реакция. «Есть данные, что кортикостероиды при лечении COVID-19 на определенных стадиях могут неблагоприятно влиять на течение болезни. Поскольку, угнетая иммунитет, снижают шансы организма победить коронавирус, - поясняет Николай Крючков. - В то же время есть ситуации, когда без кортикостероидов уже не обойтись. В частности, при так называемом цитокиновом шторме, очень тяжелой форме системного воспаления».

Решение о назначении таких препаратов принимает врач, учитывая все обстоятельства и состояние организма, подчеркивает эксперт.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Коронавирусная инфекция - это новое заболевание, в котором для нас еще немало загадок, говорят ученые и врачи. Полноценные исследования пока осложняются тем, что специалистам приходится бросать все силы на лечение, спасение огромного потока заболевающих. Поэтому данные, которые сейчас появляются, могут быть противоречивыми. Также нужно отличать научные гипотезы, которые еще требуется подтвердить клинической практикой.

Так что принимайте все к сведению, но стремитесь следовать советам экспертов, которые выверены и даются официально, на основе подтвержденных данных, призывают врачи. Такие рекомендации дает Всемирная организация здравоохранения, национальные органы здравоохранения (именно официально, в виде документов, а не просто заявлений из уст отдельных чиновников), а также профессиональные медицинские организации — Европейское общество кардиологов и др.

В ТЕМУ

коронавирусом от продуктов из супермаркета и надо ли протирать клавиатуру компьютера

Дверные ручки, пакеты, которые привез курьер, одежда и обувь... Хавьер Абад, биолог из Автономного университета Барселоны, разъяснил, где есть риск заразиться новой инфекцией, а где нет (подробности)

Главврач больницы из Коммунарки: Мы лечим коронавирус с помощью средства от ВИЧ и закона Ньютона

Главврач спецбольницы на «Коммунарке» рассказал, что эти методы позволяют не доводить до искусственной вентиляции легких даже тяжелых больных (подробности)

Врач "коронавирусной бригады" скорой: Больные скрывают, что прилетели из-за границы - и медиков отправляют на карантин

Корреспондент kp.ru поговорил с врачом скорой помощи из бригады, выезжающей к людям с подозрением на коронавирус (подробности)