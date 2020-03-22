«Чтобы вы так ржали над нечистью!»: Священник вышел на проповедь в противогазе из-за коронавируса

Коронавирусные новости уже доводят многих людей до паники. Известный священник Андрей Ткачев давно призывал верующих не смотреть новости во время Великого поста. Мол, выключите телевизор, вот весь коронавирус закончится. А в это воскресенье батюшка вышел на проповедь… в противогазе.

- Во Имя Отца, Сына и Святого Духа! Чтоб вы так ржали над этими бесовскими гадостям всю жизнь. Все эти гады нас замучили. Все эти телевизоры, вся эта нечисть проклятая, - сказал он и перекрестился.

Прихожане засмеялись. Засмеялся сам батюшка. Этот кусочек уже разлетелся по соцсетям. На священника обрушились гневные комментарии. Но! Это только маленький отрывок из всей проповеди.

- Ну, это первая часть. Этого хватает, - продолжил батюшка. - Какие были эпидемия холерные. По половина Москвы вымирали. Никто церкви не закрывал, не запрещал. Люди умирали на каждом шагу. Люди прям на улице падали и умирали. Но все преодолели. Не верьте в цивилизацию. Мы все так классно живем. Мы же классные, умные хитрые. Не верьте! Цивилизация – это блудница вавилонская. За ее фасадом змей живет. Боже Сохрани, чтобы вас потом змей не обвел вокруг пальца. Хотел просто выйти в противогазе и засмеяться с вами. Перед нами Крест Господень. Вот теперь поговорим о том, что нас спасет. Это нас повеселило. А теперь поговорим о спасении. Иисус Христос сказал на Кресте семь слов. Он до 30 лет не проповедовал.

Важно пояснить. Эти слова отец Андрей обратил к своим прихожанам, а не к людям внешним. И смеяться он призвал не над смертями, а над информационным шумом, который сводит многих с ума. Ведь, заметьте, не из-за одной другой болезни мы не открываем утром новостную ленту, чтобы узнать число заболевших. Хотя от других вирусов и зараз человечество страдает не меньше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768056" frameborder="0"></iframe> Отец Андрей Ткачев начинает службу в противогазе.Роман ГОЛОВАНОВ

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