2020-03-22T23:59:05+03:00
Коронавирус Covid-19

«Чтобы вы так ржали над нечистью!»: Священник вышел на проповедь в противогазе из-за коронавируса

Известный проповедник посмеялся над истерией вокруг «китайской заразы» [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Известный священник Андрей Ткачев вышел на проповедь в противогазеИзвестный священник Андрей Ткачев вышел на проповедь в противогазеФото: Роман ГОЛОВАНОВ
Изменить размер текста:

Коронавирусные новости уже доводят многих людей до паники. Известный священник Андрей Ткачев давно призывал верующих не смотреть новости во время Великого поста. Мол, выключите телевизор, вот весь коронавирус закончится. А в это воскресенье батюшка вышел на проповедь… в противогазе.

- Во Имя Отца, Сына и Святого Духа! Чтоб вы так ржали над этими бесовскими гадостям всю жизнь. Все эти гады нас замучили. Все эти телевизоры, вся эта нечисть проклятая, - сказал он и перекрестился.

Прихожане засмеялись. Засмеялся сам батюшка. Этот кусочек уже разлетелся по соцсетям. На священника обрушились гневные комментарии. Но! Это только маленький отрывок из всей проповеди.

- Ну, это первая часть. Этого хватает, - продолжил батюшка. - Какие были эпидемия холерные. По половина Москвы вымирали. Никто церкви не закрывал, не запрещал. Люди умирали на каждом шагу. Люди прям на улице падали и умирали. Но все преодолели. Не верьте в цивилизацию. Мы все так классно живем. Мы же классные, умные хитрые. Не верьте! Цивилизация – это блудница вавилонская. За ее фасадом змей живет. Боже Сохрани, чтобы вас потом змей не обвел вокруг пальца. Хотел просто выйти в противогазе и засмеяться с вами. Перед нами Крест Господень. Вот теперь поговорим о том, что нас спасет. Это нас повеселило. А теперь поговорим о спасении. Иисус Христос сказал на Кресте семь слов. Он до 30 лет не проповедовал.

Важно пояснить. Эти слова отец Андрей обратил к своим прихожанам, а не к людям внешним. И смеяться он призвал не над смертями, а над информационным шумом, который сводит многих с ума. Ведь, заметьте, не из-за одной другой болезни мы не открываем утром новостную ленту, чтобы узнать число заболевших. Хотя от других вирусов и зараз человечество страдает не меньше.

Отец Андрей Ткачев начинает службу в противогазе.Роман ГОЛОВАНОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Патриарх Кирилл призвал воспринимать коронавирус, как милость Божью

Святейший Патриарх Кирилл прочёл проповедь в храме благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкине. Большая ее часть посвящена коронавирусу. Глава РПЦ призвал соблюдать все санитарные правила (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Молитвы от коронавируса будут читать во всех православных храмах

Из-за «китайской заразы» свои правила пришлось менять всем. Даже православной церкви. Сначала для настоятелей храмов Священный Синод подготовил инструкцию: иконы дезинфицировать, святую воду после крещения менять. А прихожанам посоветовали не целовать крест и руки священников. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Можно ли заразиться коронавирусом от продуктов из супермаркета, надо ли протирать клавиатуру и кипятить одежду
Дверные ручки, пакеты, которые привез курьер, одежда и обувь... Хавьер Абад, биолог из Автономного университета Барселоны, разъяснил, где есть риск заразиться новой инфекцией, а где нет
Новости 24
Назван самый безопасный вид транспорта при пандемии коронавируса
В Иране от коронавируса умер журналист, который не верил в эпидемию и хотел заразиться ради "хайпа"
В Чехии заявили, что границы ЕС могут оставить закрытыми на два года
Пассажиропоток в метро Москвы снизился на 40 процентов
В Украине число зараженных коронавирусом увеличилось до 63: Рада собирается на внеочередное заседание
Президент Словакии вышла принимать присягу в защитной маске в цвет платья
Коронавирус во Франции: число зараженных превысило 16 тысяч человек
Путин не собирается переходить на удаленную работу из-за коронавируса
Заводы Zara и Bershka готовы выпускать медицинские халаты для больниц Испании
МОК примет решение по проведению Олимпиады в Токио через четыре недели
Меркель отправили в карантин после контакта с зараженным
Замглавы Минздрава: курильщики тяжелее переносят коронавирус
Коронавирус в Германии: власти запретят встречи более двух человек
В России начали шить многоразовые медицинские маски
В Минздраве назвали бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ богачами
Коронавирус у Пласидо Доминго: инфекция добралась до оперного певца
Названы преимущества российских систем диагностики коронавируса
Врач рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть чеснок
Коронавирус у Дэвида Брайана: клавишник Bon Jovi болеет уже неделю
Пять военнослужащих Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Россияне с хроническими заболеваниями смогут получать рецепты дистанционно
Банки обещают не повышать процент по ипотеке из-за эпидемии коронавируса
В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина в России
В магазинах начали тестировать системы оплаты товаров по биометрии
Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами