Коронавирусная паника убьёт больше людей, чем сам коронавирус

Как я уже писал, я абсолютно убежден, что за раздуванием коронавирусной истерии и провоцированием паники стоят воротилы мирового финансового рынка. "Управляемый хаос" - это инструмент для того, чтобы раскачать рынок, обрушить его, и на этом получить даже не "сверхприбыли", а просто космические барыши!

Смотрите сами, как это делается: берется перспективная тема - коронавирус. Да, инфекция опасная, но это не чума, и даже не "испанка". "Испанкой" (испанским гриппом) в период 1918-1919 года переболело около 550 миллионов человек (треть населения Земли), и умерло приблизительно от 50 до 100 миллионов! Т.е. это был реальный ужас. Коронавирус и рядом не стоит! Однако тема коронавируса раздувается так, как будто это реальная легочная чума, при которой контагиозность (заразность) и смертность - в доантибиотиковую эру(!) была почти стопроцентная. Кстати, пандемия чумы в XIV веке тоже началась с Китая - в провинции Хэбэй умерло 90% населения. Когда чума дошла до Европы, она выкосила от 30 до 60 процентов населения.

Так вот, нынешние манипуляторы не стесняются сравнивать коронавирус с чумой! Прямо так и пишут: «Чем закончатся для России игры с нефтью во время легочной чумы»! Это не продукт моей фантазии, а реальный заголовок статьи для биржевых трейдеров!

Умелые информационные вбросы то тут, то там приводят к панике и нарастающей истерии. Как это делается - это отдельная история, и об этом я напишу подробнее в другом материале. На фоне спровоцированной у населения истерии правительства лихорадочно пытаются "принимать меры" - закрывают границы, ограничивают передвижение людей, и так далее. В результате рушатся логистические и технологические цепочки, деятельность множества компаний парализуется, останавливается производство. Нет производства - нет потребности в сырье. Нет спроса на сырьё - нефть, газ, металлы и так далее - цены на него падают. Падает стоимость акций, падает цена на сырьё, падают валюты развивающихся стран и тех стран, бюджет которых завязан на сырьё - металлы, нефть, газ и т.д.

Кто выигрывает в такой ситуации? Конечно, те, кто к этой ситуации готов. А кто готов? Тот, кто эту ситуацию спровоцировал и ею управляет. В данный момент за доллар можно купить в три раза больше нефти, чем летом, в полтора раза больше платины, чем две недели назад, и список можно продолжить. Это всё - реальные ценности, в отличие от бумажек с портретами американских президентов. Ещё более шокирующая картина с акциями компаний. Если американский фондовый рынок рухнул на треть, это значит, что есть компании, которые можно выкупить за десятую, или даже двадцатую часть стоимости, а то и меньше. А ведь эти компании еще вчера имели хорошую капитализацию, давали прибыль и работу миллионам людей.

Понятно, что кукловоды будут скупать лучшее. Но, конечно, не всё - на всё денег не хватит. Соответственно, десятки, а может, сотни тысяч компаний по всему миру обанкротятся, а сотни миллионов людей останутся без работы. "Лес рубят - щепки летят".

Безработица - это бедность, а бедность - это всегда увеличение смертности. Особенно это актуально для России, где народ традиционно "заливает горе вином". Все экономические катаклизмы у нас сопровождались увеличением смертности, особенно среди мужской части населения. Даже без злоупотреблений алкоголем - если человек разоряется, теряет бизнес, или теряет хорошую работу, то, по закону больших чисел, кто-то станет жертвой инфаркта или инсульта - в результате стресса.

Вчера, 18-го марта, и сегодня, 19-го, когда я пишу эти строки, доллар достиг отметки 82 рубля. За каких то три недели рубль упал на 33%, то есть на треть! (На мой взгляд, курс совершенно безумный, и было бы очень интересно посмотреть на людей, которые покупают доллар по такой цене). Для огромного числа мелких и средних российских компаний это катастрофа - потому что, несмотря на импортозамещение, мы все равно завязаны на импорт - как ни крути. Автомобили, электроника, компьютеры, автозапчасти, семенной фонд, удобрения, парфюмерия, косметика, одежда, обувь, лекарства - все за валюту. Где тот "валютный коридор", который правительство обещало обеспечить?! Ведь шатающийся рубль убьёт экономику, разорит десятки миллионов россиян! Эй вы, там, наверху! Вы вообще, о чём думаете?!

Смертность от безработицы и нищеты будет намного больше, чем от коронавируса. Вирусной инфекцией может заболеть несколько десятков тысяч человек, из которых может умереть от одного до трёх процентов, то есть тысяча или две - на всю страну. Это - печально, но паника убьёт в тысячу раз больше! Обнищание охватит 50-60 миллионов россиян, и умереть может около миллиона!

Подчеркиваю: в России люди будут умирать не от голода, а от последствий нищеты: стрессов, роста смертности от обычных заболеваний - сердечно-сосудистых, онкологических, гепатитов, туберкулёза, алкоголизма и других традиционных спутников бедности и безработицы.

Это - в России. В мировых масштабах картина катастрофичнее. Больше всех от экономического кризиса пострадают страны и без того бедные - азиатские, латиноамериканские, африканские. Там люди реально будут умирать от голода - десятками миллионов! Но разве это остановит тех, кто наживается на кризисе? Они за сверхприбыли и мать родную не пожалеют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Истерия вокруг коронавируса выгодна "кукловодам" мирового финансового и фондового рынка

Наш колумнист о медицинских, финансовых, и экономических аспектах нынешнего кризиса (подробности)