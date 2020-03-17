Истерия вокруг коронавируса выгодна "кукловодам" мирового финансового и фондового рынка

Сегодня можно не смотреть блокбастеры и фильмы ужасов - достаточно просто включить ленту новостей на ТВ или в интернете. Сплошной "ужас, ужас, ужас".

Когда масс-медиа захлестывает очередная волна страшилок, у меня всегда вопрос: "Кому выгодно? Кто за этим стоит?"

Судите сами: вот уже больше двух месяцев из каждого "утюга" - как сводки с поля боя: "Заболело столько-то, выздоровело столько, умерло столько".

Да, вирусная пневмония - очень неприятная штука, но!

Вы посмотрите на цифры в мировом масштабе: да за это время под колесами автомобилей в несколько раз больше погибло людей, чем от коронавируса!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

Да что там ДТП - от банального гриппа каждый год гибнет на порядок, а то и два порядка больше.

Президент США Дональд Трамп в своём блоге привел статистику - только в США за прошлый год от гриппа и его осложнений умерло 27 000 человек!

Золото, которое все считали "тихой гаванью на случай кризиса" упало за неделю на 15%! Нефть подешевела почти в 2,5 раза. Акции - это вообще катастрофаФото: REUTERS

На данный момент смертность от коронавируса примерно 2-3% от числа заболевших. Это довольно много - для XXI века, но не катастрофично. Число заболевших коронавирусной инфекцией в 10 000 раз меньше, чем заболевает гриппом каждый год. При гриппе смертность хоть и меньше - всего 0,1-03%%, но при намного большем охвате число умерших идет на десятки тысяч в год в каждой крупной стране.

Несмотря на это, никто не поднимает многомесячной истерии в СМИ по поводу эпидемий гриппа, и границы не перекрывает.

Уже сегодня совершенно очевидно, что коронавирус не распространяется молниеносно, и не захватил огромное число людей.

Китайские специалисты, которые на данный момент обладают наибольшим опытом борьбы с данной эпидемией, подчеркивают, что ношение защитной маски равносильно прививке. Актуально также мытьё рук (а их, вообще-то, всегда нужно мыть!) и тому подобные банальные гигиенические меры.

ТО ЕСТЬ, ЕСЛИ ПРОСТО ПРИУЧИТЬ ЛЮДЕЙ НЕ ХОДИТЬ С КАШЛЕМ НА РАБОТУ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ И НЕ СОВАТЬ В РОТ ГРЯЗНЫЕ ПАЛЬЦЫ, ТО РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА МОЖНО ОСТАНОВИТЬ.

Если всё так просто, откуда такая паника в Европе и США?

Моё мнение:

ЭТО СПЛАНИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ АТАКА НА ФИНАНСОВЫЕ И ФОНДОВЫЕ РЫНКИ!

Вы просто посмотрите, какой ад творится на мировых биржах! Золото, которое все считали "тихой гаванью на случай кризиса" упало за неделю на 15% - в абсолютном выражении почти 240 $ за унцию! Нефть подешевела почти в 2,5 раза - с 70$ до 29$.

Акции - это вообще катастрофа.

Заметим, дело тут вовсе не в том, что Россия не договорилась с Саудовской Аравией - разрыв договора с ОПЕК - это вторичный процесс.

Падение цен на нефть началось как раз в связи с ажиотажем вокруг коронавируса, и побудило саудитов искать инструмент сдерживания падения цен.

Падение цен на нефть началось как раз в связи с ажиотажем вокруг коронавирусаФото: REUTERS

Пытаясь "нагнуть" партнеров, саудиты обещают "залить" Европу дешевой нефтью - по 25$ за баррель. Так она уже 29$ на бирже торгуется! И это, возможно, ещё не дно, так что вряд ли это поможет арабским шейхам решить их проблему. А проблема у них, как и у нас: наполнить бюджет. Бюджет Саудовской Аравии зависит от нефти еще больше, чем у России, и дефицит саудовского бюджета составлял 6,5% еще до всей этой кутерьмы, когда нефть стоила раза в два дороже.

Я уверен, САУДИТЫ ЦЕНОВУЮ ВОЙНУ С РОССИЕЙ ПРОИГРАЮТ.

Конечно, картина в целом и для нас вовсе не лучезарная, так как экономика России, так или иначе, зависит от мировой, но и поводов для паники нет. Это не первый для нас кризис, и у правительства, как и у населения, накоплен неплохой опыт борьбы с экономическими и финансовыми катаклизмами. Да вспомните 2014-2015 годы - падение цен на нефть, санкции, контр санкции, доллар подскочил с 30 до 85 рублей, цены на еду взлетели в три(!) раза! И ничего, выстояли. Вопреки даже моему пессимизму, отечественные производители научились производить и хамон, и пармезан, да и вообще всё! Я ведь много езжу по стране - вижу, что и на Урале, и в Сибири появились местные производители молочных продуктов, сыра, копченостей. Только фисташки еще не научились выращивать в вечной мерзлоте. Но над этим работают)) Вино из собственного винограда на Алтае уже делают! Кстати, молочные продукты на Алтае отличные.

Думаю, этот кризис нужно использовать для дальнейшего развития импортозамещения: доллар то подрос, и импорт становится невыгодным. К тому же в Европе и США, при таком развитии сюжета наступит стагнация, и Россия, при умелом руководстве, может от этого выиграть.

ВСЕ, ЧТО НАС НЕ УБИВАЕТ, ДЕЛАЕТ НАС СИЛЬНЕЕ! А этот кризис нас точно не убьёт.

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