«Американцы будут угрожать России нефтяным эмбарго»: эксперт оценил угрозу новых санкций США

Американские нефтяники вынуждают президента Дональда Трампа объявить санкции против России и параллельно при помощи дипломатов уговорить Саудовскую Аравию снизить добычу нефти. Таким образом, сланцевики США надеются, вернуть высокие цены на нефть и занять существенную долю рынка. Об этом пишет сегодня The Wall Street Journal.

По просьбе «Комсомолки» эту новость прокомментировал известный российский экономист Никита Кричевский:

- Не нужно быть поcвященным конспирологом, чтобы понять долгосрочную нефтяную тактику американцев после начала промышленной разработки сланцев. Сначала нужно обрушить рынок нефти, затем вытеснить из него наших производителей, и наконец, начать угрожать России нефтяным эмбарго в различных его формах. Нечто подобное намечалось в 2016-м, но тогда, что называется, "пронесло". Сейчас же, похоже, США взялись за дело всерьез, хотя Трамп пока, как он сам выразился, "не подключился к процессу". Что неудивительно: Россия - ядерная держава и разговаривать с ней на языке ультиматумов может выйти себе дороже. Скорее всего, речь пойдет и, вероятно, уже идет, о неких геополитических разменах, а "менять" американцы захотят многое. Есть ли у России какие-либо иные, кроме геополитических, козыри в начавшейся игре не на жизнь, а на смерть? Конечно, есть, и в первую очередь, это существенные резервы по снижению себестоимости добычи, транспортировки и трейдинга. Пока многочисленное ворье, присосавшееся к российской нефтянке, поступаться интересами не готово. Но придет момент, когда у руководства страны не будет иного выхода, кроме как обойтись с нефтяными жуликами радикально и восстановить баланс сил на глобальном нефтяном рынке.

В течение марта 2020 года стоимость барреля нефти марки Brent на бирже упала с $50 до $27. К этому привела ценовая война между Россией и Саудовской Аравией, которая началась после того, как два государства не сумели договориться о совместном сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

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