"С новостями о коронавирусе соперничать трудно, но он решил попробовать": Юлия Барановская высмеяла жадного Аршавина

Известие о том, что Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую из-за алиментов, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Общественность возмущена жадностью футболиста. Публика бурно обсуждает случившееся. Отреагировала на поступок бывшего возлюбленного и телеведущая, которая растит от него троих детей.

Юлия Барановская подтвердила, что Андрей Аршавин действительно подал на нее в суд из-за денег. Он хочет уменьшить алименты, которые выплачивает на троих отпрысков от телеведущей - 14-летнего Артема, 11-летнюю Яну и 7-летнего Арсения.

Несколько лет назад два сына и дочь спортсмена получали около пяти миллионов рублей алиментов. В то время у Аршавина был контракт с "Зенитом" на 2,5 миллиона евро в год. После завершения карьеры футболист выплачивал чуть больше 300 тысяч рублей на каждого ребенка. "Дело передали по подсудности в Москву. В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. Заседание должно состояться 23 марта", - сообщила пресс-служба Савеловского суда Москвы.

Телефон Барановской разрывается вторые сутки. Светские хроникеры хотят выяснить подробности скандальной ситуации.

"Андрей Сергеевич всегда очень тяжело переживал конкуренцию. С новостями о коронавирусе соперничать трудно, все говорят только о нем, но он все-таки решил попробовать себя в информационной битве", - с юмором отреагировала многодетная мать.

А потом заявила, что ей стыдно за бывшего возлюбленного. "А если серьезно, то особенно в условиях того, что происходит сейчас, даже мне становится стыдно за него. Но ему, видимо, нет", - цитирует звезду PeopleTalk.ru.

Чуть позже в блоге Юлия ответила на вопрос одного из подписчиков. "И вот как теперь детям общаться с отцом, который в суд подает, чтобы денег платить меньше?", - поинтересовался фолловер.

"Дети об этом не думают, он просто папа. Другой вопрос, что дети когда-то вырастут", - философски поведала артистка.

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году. В 2005 году на свет появился их первенец Артем. В 2008 девушка родила дочь Яну, а в 2012-м - сына Арсения. Рождение третьего ребенка Аршавин уже не застал, так как ушел от Юлии, когда она была беременна. После разрыва с Барановской спортсмен не видел отпрысков без малого шесть лет. Дети, по словам телеведущей, смирились с исчезновением отца из их жизни, хотя и не сразу.

Юля считает, что такое отношение к собственным наследникам - признак нездоровья. "Каждый человек, который не общается со своими детьми, он болен, болен ментально. Это тяжелое заболевание. Я искренне так считаю, что люди, которые не общаются со своими детьми, они глубоко душевно больны", - рассказала телеведущая в одном из интервью.

Она поведала о том, как объясняла детям, почему папа исчез: "Я им говорила: «Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы. Он не может вас разлюбить - это невозможно»".

В начале 2019 года Андрей Аршавин объявился и внезапно возобновил свое общение с отпрысками. Он как раз развелся с Алисой Казьминой, которую многие знают как Алису Аршавину. К ней он ушел, бросив беременную Юлю. Впрочем, вскоре Андрей ушел и от Алисы, которая родила ему дочь Есению.