Аршавин подал в суд на Барановскую из-за денег

Юлия Барановская растит троих детей от Андрея Аршавина. Телеведущая очень близка с наследниками, посвящает им каждую свободную минуту. С недавних пор и бывший возлюбленный эффектной блондинки сблизился с детьми. Юля этому не препятствовала. Казалось, между Аршавиной и Барановской нет никаких разногласий. Однако на днях стало известно, что футболист подал в суд на бывшую.

Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую из-за денег. Он хочет уменьшить алименты, которые выплачивает на троих отпрысков от телеведущей - 14-летнего Артема, 11-летнюю Яну и 7-летнего Арсения.

Несколько лет назад два сына и дочь спортсмена получали около пяти миллионов рублей алиментов. У Аршавина был контракт с "Зенитом" на 2,5 миллиона евро в год. После завершения карьеры футболист выплачивал чуть больше 300 тысяч рублей на каждого ребенка.

Юлия Барановская растит троих детей от Андрея Аршавина.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Однако теперь 38-летний спортсмен решил уменьшить эту сумму, потому обратился с иском к Барановской. "Дело передали по подсудности в Москву. В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. Заседание должно состояться 23 марта", - цитирует "СтарХит" представителя Савеловского суда столицы.

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году. В 2005 году на свет появился их первенец Артем. В 2008 девушка родила дочь Яну, а в 2012-м - сына Арсения. Рождение третьего ребенка Аршавин уже не застал, так как ушел от Юлии, когда она была беременна, к Алисе Казьминой.

После разрыва с Барановской спортсмен не видел отпрысков без малого шесть лет. Дети, по словам телеведущей смирились с исчезновением отца из их жизни, хотя и не сразу. Юля считает, что такое отношение к собственным наследникам - признак нездоровья. "Каждый человек, который не общается со своими детьми, он болен, болен ментально. Это тяжелое заболевание. Я искренне так считаю, что люди, которые не общаются со своими детьми, они глубоко душевно больны. К счастью, не все болезни длятся вечно, человек иногда выздоравливает", - рассказала телеведущая в эфире YouTube-шоу "А поговорить?".

Она поведала о том, как объясняла детям, почему папа исчез: "Я им говорила: «Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы. Он не может вас разлюбить - это невозможно»".

В начале 2019 года Андрей Аршавин объявился и внезапно возобновил свое общение с отпрысками. Он как раз развелся с журналисткой Алисой Казьминой, которую многие знают как Алису Аршавину. Женщина родила от спортсмена дочь Есению. Однако вскоре Андрей ушел и от Алисы. Пару месяцев назад Кузьмина жаловалась, что мама бывшего мужа потребовала от нее освободить квартиру в Санкт-Петербурге, в которой Алиса проживала до недавнего времени.