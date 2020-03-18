2020-03-18T15:37:09+03:00
Звезды

Аршавин подал в суд на Барановскую из-за денег

Футболист до недавнего времени платил по 300 тысяч рублей на каждого ребенка от телеведущей
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Аршавин подал в суд на Барановскую из-за денег. Фото: Петр Ковалев/ТАССАршавин подал в суд на Барановскую из-за денег. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Изменить размер текста:

Юлия Барановская растит троих детей от Андрея Аршавина. Телеведущая очень близка с наследниками, посвящает им каждую свободную минуту. С недавних пор и бывший возлюбленный эффектной блондинки сблизился с детьми. Юля этому не препятствовала. Казалось, между Аршавиной и Барановской нет никаких разногласий. Однако на днях стало известно, что футболист подал в суд на бывшую.

Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую из-за денег. Он хочет уменьшить алименты, которые выплачивает на троих отпрысков от телеведущей - 14-летнего Артема, 11-летнюю Яну и 7-летнего Арсения.

Несколько лет назад два сына и дочь спортсмена получали около пяти миллионов рублей алиментов. У Аршавина был контракт с "Зенитом" на 2,5 миллиона евро в год. После завершения карьеры футболист выплачивал чуть больше 300 тысяч рублей на каждого ребенка.

Юлия Барановская растит троих детей от Андрея Аршавина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юлия Барановская растит троих детей от Андрея Аршавина.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Однако теперь 38-летний спортсмен решил уменьшить эту сумму, потому обратился с иском к Барановской. "Дело передали по подсудности в Москву. В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. Заседание должно состояться 23 марта", - цитирует "СтарХит" представителя Савеловского суда столицы.

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году. В 2005 году на свет появился их первенец Артем. В 2008 девушка родила дочь Яну, а в 2012-м - сына Арсения. Рождение третьего ребенка Аршавин уже не застал, так как ушел от Юлии, когда она была беременна, к Алисе Казьминой.

После разрыва с Барановской спортсмен не видел отпрысков без малого шесть лет. Дети, по словам телеведущей смирились с исчезновением отца из их жизни, хотя и не сразу. Юля считает, что такое отношение к собственным наследникам - признак нездоровья. "Каждый человек, который не общается со своими детьми, он болен, болен ментально. Это тяжелое заболевание. Я искренне так считаю, что люди, которые не общаются со своими детьми, они глубоко душевно больны. К счастью, не все болезни длятся вечно, человек иногда выздоравливает", - рассказала телеведущая в эфире YouTube-шоу "А поговорить?".

Она поведала о том, как объясняла детям, почему папа исчез: "Я им говорила: «Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы. Он не может вас разлюбить - это невозможно»".

В начале 2019 года Андрей Аршавин объявился и внезапно возобновил свое общение с отпрысками. Он как раз развелся с журналисткой Алисой Казьминой, которую многие знают как Алису Аршавину. Женщина родила от спортсмена дочь Есению. Однако вскоре Андрей ушел и от Алисы. Пару месяцев назад Кузьмина жаловалась, что мама бывшего мужа потребовала от нее освободить квартиру в Санкт-Петербурге, в которой Алиса проживала до недавнего времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Андрей Аршавин: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, сколько тысяч тонн гречки есть в России
В Минпромторге обещают вернуть маски в аптеки
Курс евро впервые с 2016 года превысил отметку 87 рублей
Более 150 россиян, которые 18 марта прилетели в Ханой, поместили на карантин
Аналитики: из-за коронавируса россияне запасаются хлоргексидином и активированным углем
Курс доллара на 19 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Черногория разрешила российским туристам улететь на родину
ФСИН приостанавливает все свидания с заключенными из-за коронавируса
Силуанов заявил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным
В России на дорогах появится новый предупреждающий о камерах знак
Правительство выделило 11,8 млрд рублей на поддержку врачей, которые борются с коронавирусом
Евро подскочил выше 86 рублей впервые с февраля 2016 года
«Их цель - переложить ответственность за своих граждан на Россию»: Мария Захарова - о том, почему Черногория заблокировала вылет российских самолетов
В Вологодской области объявлены досрочные двухнедельные школьные каникулы
Курс евро на 19 марта: официальные данные ЦБ РФ
Психолог посоветовала, как эффективно трудиться на удаленке
Песков о том, сдал ли Путин тест на коронавирус: «Его график - лучший показатель здоровья»
Россия ограничит авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек
Врач из Китая назвал три простых способа защиты от коронавируса
В Черногории застряли более тысячи россиян, в том числе и онкобольные
В Сирии возобновила работу электроподстанция под Алеппо
В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин