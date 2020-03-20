2020-03-20T11:05:19+03:00
Экономика

Новый пессимистичный прогноз: как мы будем жить, если нефть будет стоить 5 долларов

Это крайности, другие эксперты все же придерживаются сценария по $20 за баррель
Дмитрий КОЗУРОВ
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Коронавирус и резкое падение цен на нефть обрушили курс рубля. В последний раз доллар США находился на отметке выше 81 рубля в январе 2016 года. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССКоронавирус и резкое падение цен на нефть обрушили курс рубля. В последний раз доллар США находился на отметке выше 81 рубля в январе 2016 года. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Участники рынка не испытывают надежд на рост цен на нефть в ближайшее время. Об этом пишет агентство Bloomberg, опросившее аналитиков ведущих мировых компаний. Общее мнение – о высоких ценах можно забыть, 20 долларов за баррель вполне реальное будущее.

Citigroup подготовил несколько сценариев развития событий. И худший из них предполагает, что нефть будет стоит 5 долларов за баррель. Не исключены даже отрицательные цены, потому что добытое сырье просто негде будет хранить. Впрочем, базовый сценарий на этом фоне выглядит уже не так плохо – «целых» 17 долларов за баррель.

Эксперты видят только одно дно, которое может остановить падение котировок – себестоимость добычи. И тут под ударом в первую очередь американские компании. Они добывают нефть из сланцевых пород – это перспективно, потому что запасы огромны, но заметно дороже, чем традиционный способ добычи, которым пользуются в России.

На фоне таких предсказаний самый плохой сценарий нашего Сбербанка выглядит неожиданно оптимистично. Согласно нему, нефть будет стоит 20 долларов за баррель. Правда, применительно к российским реалиям это приведет к курсу доллара по 100 рублей. А меры по борьбе с коронавирусом повлекут за собой остановку предприятий и разрыв производственных цепочек.

- Это совершенно экстремальный сценарий. Более худшего мы пока просто не придумали, - сказал глава Сбербанка Герман Греф.

Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Важно отметить, что во всех прогнозах речь идет о нефти марки Brent. К ней привязаны цены на российскую Urals, которая продается еще дешевле.

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Goldman Sachs в свою очередь предсказывает, что спрос на нефть из-за вызванного коронавирусом кризиса, рекордно упадет в 2020 году. Это тоже играет на снижение цен.

18 марта министр финансов России Антон Силуанов заявил, что при текущих ценах на нефть бюджет страны недополучит порядка 3 трлн рублей. Если учесть, что вся российская казна – это 20 трлн, потери ощутимые. Впрочем, здесь должен сработать механизм демпфера: при высоких ценах на черное золото бюджет компенсирует нефтедобывающим компаниям потери от поставок на внутренний рынок, чтобы те не завышали цены для своих. А при низких ценах, как сейчас, уже нефтяники доплачивают в казну.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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