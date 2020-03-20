"На коленях ползала": Андрей Разин вспомнил о вымаливающей у него прощение Лере Кудрявцевой

У Андрея Разина затяжной конфликт с Лерой Кудрявцевой. Их многолетней вражде, похоже, нет конца и края. С завидной регулярностью продюсер группы "Ласковый май" раскрывает новые детали скандала с блондинкой. На этот раз музыкант шокировал заявлением о том, что артистка "ползала перед ним на коленях".

Андрей Разин сообщил, что обладает скандальным компроматом на Леру Кудрявцеву. Продюсер группы "Ласковый май" настроен самым решительным образом и не намерен отступать.

"Если она подаст на меня в суд, я возобновлю уголовное дело в отношении нее, которое я приостановил. Пусть она сама расскажет, что это за уголовное дело и как она на коленях ползала, просила прощения. Ее чуть ли не посадили в тюрьму", - огорошил признанием музыкант.

По словам 56-летнего Разина, дело было в Ставрополе. "Ее чуть в кандалах не отвезли, наручники уже собирались надевать на нее. Когда она подаст на меня в суд, я буду настаивать на своих словах и пусть проведут генетическую экспертизу между ее сыном и моим барабанщиком, вот тогда страна и узнает всю правду!", - цитирует певца Собеседник.Ru.

leratv Лера Кудрявцева

Как утверждает Андрей, Кудрявцева чудом избежала наказания благодаря тому, что ему позвонил шансонье Александр Новиков. Он попросил не доводить ситуацию до критической точки.

Сама Лера не раз заявляла, что продюсер оскорбляет ее везде и всегда. "Я не знаю, что ему от меня надо", - разводит она руками.

Стоит отметить, что Разин нелестно высказывается о гламурной блондинке из-за того, что она состояла в отношениях с барабанщиком "Ласкового мая" Сергеем Ленюком. Продюсер год назад раскрыл подробности знакомства Кудрявцевой и музыканта: "Он с ней переспал, а она потом уехала за ним и сказала, что якобы она от него беременна, шантажировала его".