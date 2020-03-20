2020-03-20T16:38:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Первую пациентку с коронавирусом в Московской области вылечили и выписали из больницы

На текущий момент на территории Подмосковья выявлены 18 случаев COVID-2019 [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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На текущий момент в Подмосковье зарегистрированы 18 случаев подтвержденного коронавирусаНа текущий момент в Подмосковье зарегистрированы 18 случаев подтвержденного коронавирусаФото: Иван МАКЕЕВ
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Первый пошел! Власти Московской области сообщили о первой на территории региона пациентке, которая успешно вылечилась от коронавируса. Женщина уже выписана из инфекционной больницы. Об этом сегодня, 20 марта, сообщил Оперативный штаб Московской области по коронавирусу.

«Заболевание протекало в легкой форме, - рассказали в пресс-службе штаба. - Итоговые тесты показали отрицательный результат. На данный момент пациентка здорова, никаких симптомов болезни у нее нет».

Ранее стало известно, что на текущий момент в Подмосковье зарегистрированы 18 случаев подтвержденного коронавируса. За сутки был выявлен еще один новый пациент - 11 марта мужчина прилетел в «Шереметьево» авиарейсом из Праги.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Стоит отметить, что жительница Московской области стала уже десятым пациентом в России, который был официально выписан, переболев коронавирусом. До этого пять человек выписали в Москве, двоих (включая гражданина Италии) - в Санкт-Петербурге, двух граждан Китая - в Тюмени и Забайкальском крае.

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- Первые тесты вакцины начались всего через 60 дней после того, как была выпущена генетическая последовательность вируса. Это невероятное достижение, - отметил гендиректор ВОЗ. (подробности)

Главврач больницы в Коммунарке: «Когда человек без симптомов хочет сдать анализ на коронавирус - это паранойя»

По последним данным, на территории России на текущий момент зафиксированы 199 случаев заболевания коронавирусом. Почти половина этих пациентов сейчас лечится в столичных инфекционных больницах. В клиническую больницу №40 в Коммунарке доставляют людей с высоким риском поражения коронавирусом. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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