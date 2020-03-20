Первую пациентку с коронавирусом в Московской области вылечили и выписали из больницы

Первый пошел! Власти Московской области сообщили о первой на территории региона пациентке, которая успешно вылечилась от коронавируса. Женщина уже выписана из инфекционной больницы. Об этом сегодня, 20 марта, сообщил Оперативный штаб Московской области по коронавирусу.

«Заболевание протекало в легкой форме, - рассказали в пресс-службе штаба. - Итоговые тесты показали отрицательный результат. На данный момент пациентка здорова, никаких симптомов болезни у нее нет».

Ранее стало известно, что на текущий момент в Подмосковье зарегистрированы 18 случаев подтвержденного коронавируса. За сутки был выявлен еще один новый пациент - 11 марта мужчина прилетел в «Шереметьево» авиарейсом из Праги.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Стоит отметить, что жительница Московской области стала уже десятым пациентом в России, который был официально выписан, переболев коронавирусом. До этого пять человек выписали в Москве, двоих (включая гражданина Италии) - в Санкт-Петербурге, двух граждан Китая - в Тюмени и Забайкальском крае.

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