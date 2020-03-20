Десятки иностранцев застряли в нейтральной зоне "Шереметьево". Их страны закрыты, в Россию им нельзя - карантин

ЛОВУШКА, ГДЕ БУТЫЛКА ВОДЫ — 350 РУБЛЕЙ

Кто бы мог подумать, что сюжет фильма "Терминал" может случится в реальной жизни! Но это так. Десятки иностранцев рискуют провести долгие дни в ожидании окончания пандемии коронавируса и открытия границ в "стерильной" зоне московского аэропорта "Шереметьево". Где бутылка воды - 350 рублей, а ночь в отеле 8000.

Коронавирус заставил многие станы в экстренном режиме закрыть границы, чтобы избежать проникновения инфекции. Сотни россиян остались где-то далеко от дома - в Европе, Южной Америке, США, Индии - там, где их застала пандемия. Многие заперты в отелях. Кто-то в больницах и даже на круизных кораблях. У многих кончаются деньги и нечем платить за проживание и еду. Но самая незавидная участь, пожалуй, у людей, которые вообще оказались вне стран.

Такое, оказывается, тоже бывает.

Они - в ловушке нейтральной зоны аэропортов.

«КП» поговорила с одной из таких «заложниц пандемии», жительницей Донецка Анной Ильясовой.

НИ РУССКАЯ, НИ УКРАИНКА

- Я прилетела 19 марта из Австрии в Москву, - рассказывает мне Анна. - У меня нет русского паспорта, потому что у нас в Донецке чтобы его получить надо отстоять очередь. И я стою. У меня пока только украинский и ДНР-вский. Ни по одному, ни по второму сейчас на территорию России не пускают. У меня есть только один вариант пересечения границы, через которую меня пустят - Украина. Но как только я туда попаду, то сразу окажусь в тюрьме. Там на меня заведено дело «за терроризм». Еще в Вене я пришла в русское посольство и объяснила ситуацию. Попросила пустить в Россию, чтоб отсюда сразу в ДНР. Мне разрешили вылететь в Москву. Но в итоге я застряла в «Шереметьево» в транзитной зоне. В Москву, оказывается, сейчас, из-за вируса не пускают ни донецких, ни луганских, ни украинских.

УСЛОВНО СТЕРИЛЬНАЯ ЗОНА

Что такое транзитная зона? Это закрытое помещение, выхода на улицу нет, несколько кафе и ресторанов с ломовыми ценами.

- Ночью я арендовала на 3 часа капсульный отель, отдала около 1000 рублей. Нормальный отель стоит 8000 за ночь! Утром выпила кофе с булочкой, еще 1000. Так меньше чем за сутки я потратила уже 2000 рублей. Пока у меня деньги есть, но сколько я так протяну? А самое удивительное, что я тут не одна. Полно людей!

Все спят на железных стульях аэропорта, моются в туалетах.

- Стерильная зона не такая уж и стерильная, жалуется Анна. - Все, кто здесь, друг-друга сторонятся, боятся подцепить заразу. Китайцы, их тут целая группа, все время чихают и кашляют. Мне кажется, я уже тоже что-то подцепила. То ли на нервах уже просто придумала. Голова болит, горло першит. Я на все согласна! И на карантин в больницу, и на самоизоляцию (в Москве есть друзья), на что угодно. Но не на Украину, где меня сразу арестуют.

Таких, как Анна в "Шереметьево" сейчас, действительно, десятки...

ЕГИПЕТСКИЙ ЖЕНИХ МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ

Еще один узник аэропорта - Саид Рефай. Он по паспорту гражданин Египта, но живет и работает в Греции. В Москве он был в гостях у невесты Ольги.

- В Греции он получил российскую визу до 27 марта. Прилетел ко мне, но тут начался весь этот коронавирус, говорит невеста Ольга. - Полетел обратно. Но пока летел, Греция закрыла границы. Его отправили обратно в Москву вечерним рейсом. Мы думали, пустят в Россию, виза-то еще действует, но въезд по турвизам тоже закрыли. И вот Саид сидит в нейтральной зоне "Шереметьево". "Аэрофлот" предложил ему купить билет и улететь в любую страну. Но куда? С Египтом нет авиасообщения. А те страны, куда можно без визы, закрыты. Что нам делать? Помогите? Может есть у вас знакомые юристы, которые подскажут как действовать?

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе "Шереметьево" сказали, что в курсе ситуации

«Пассажиры, находящиеся в "чистой зоне" Международного аэропорта Шереметьево, ожидают открытие границ государств, гражданами которых они являются, - сказали «КП» в пресс-службе. - Питание и напитки предоставляются этим людям регулярно за счет авиакомпаний. Проблема решается на уровне МИД их государств..

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