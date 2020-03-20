Александр Панкратов-Черный: «Из-за коронавируса отменили мои гастроли. Но с высоты я не падал после этого»

Сегодня некоторые СМИ сообщали, что народный любимец Панкратов-Черный упал с высоты, после чего он обратился к врачам Первой Градской больницы в Москве. Когда я ему позвонила, голос у Александра Васильевича был бодрый. Даже жизнерадостный, но не упавший. И все же я спросила очень аккуратно: как дела, как он себя чувствует…

- Да какие дела… Только сегодня вернулся из Екатеринбурга. Отменились мои спектакли из-за этого вируса. Мы должны были играть постановку «Женихи» в Челябинске. Нам отменили четыре спектакля. Слава Богу, успели сыграть в Перми и Екатеринбурге и обратно в Москву, представляешь? Устроители гастролей погорели как шведы. Апрельский весь репертуар тоже погорел, у меня должны были пройти гастроли: 7 или 8 спектаклей – все отменили. Съемки начнутся в лучшем случае в конце апреля. А так – только в августе будем снимать продолжение «По законам военного времени» и сериал «Динозавр».

- Что будете делать во время вынужденной паузы?

- Нужно третью книжку моих стихов выпускать, так что буду работать над лирикой.

- Прочитала в новостях, что сегодня вы обращались в больницу…

- И ты тоже это слышала? Все ложь! Это желтая пресса придумывает! Кто-то объявил, что мои спектакли отменили, потому что я упал с 5-тиметровой высоты, мол, переломаны все ребра. Эти слухи родились вот почему. Когда сегодня прилетел в Москву, я сразу поехал к своему другу профессору-нейрохирургу в 1-ую Градскую больницу. Привез ему из Екатеринбурга сувенир – уральские самоцветы. Меня в больнице кто-то узнал и дал информацию в СМИ, мол, Панкратов-Чёрный сейчас находится у нас в 1-й Градской с переломанными ребрами… Это врачи журналистам настучали. Ты можешь представить такое?!

Только я вышел из больницы, еду в машине и как начались звонки: что с вами, Александр Васильевич, как вы себя чувствуете? Звонили друзья из Казахстана, из Киргизии, Узбекистана, Монголии… Я говорю: нормально себя чувствую, еду в ресторан выпить 150 граммов… лекарства, а на меня обрушивается такая клевета. Даже сестра позвонила из Кемеровской области, говорит, мол, уже купила билет и летит меня спасать! А что было с моей женой! Она чуть с ума не сошла. Любимый муж – и с пятиметровой высоты! Да, я бы живым не остался, говорю ей, если бы оттуда сверзился. А я в норме и с тобой разговариваю!

- Вы сегодня были в аэропорту, как там обстановка? Принимаются меры противодействия коронавирусу? Температуру вам мерили?

- Мерили. Все в масках ходят, везде все проверяют. В Екатеринбурге проверка очень строгая. Это кошмар, какая зараза!

- Да уж, в Италии сколько людей умерло!

- Но вот тут, я думаю, клевета. Я сейчас смс в телефоне прочитал: там Леонид Рошаль дает очень простой рецепт от этой заразы – чеснок и еще что-то. И все, никакого вируса. А после Рошаля выступил какой-то доктор-психолог, который откровенно рассказал, что все это мистификация и вымогательство средств из населения по всему миру. Каждый год возникают вирусы, то свиной грипп, то птичий. Но о них скромно молчат. В Чернобыле была страшная катастрофа. Поговорили – и тоже забыли. А тут какой-то вирус и на весь мир звонят! Я думаю, это мировая провокация. Я этому доктору-психологу поверил, он все правильно сказал: приходят к нему люди со сдвинутым сознанием, которые боятся коронавируса…

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