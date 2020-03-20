2020-03-20T19:15:49+03:00
Звезды

Александр Панкратов-Черный: «Из-за коронавируса отменили мои гастроли. Но с высоты я не падал после этого»

Народный артист России рассказал, почему сорвались его выступления и что он думает про страшный вирус, напавший на нашу планету
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Поделиться:
Александр Панкратов-Черный чувствует себя хорошоАлександр Панкратов-Черный чувствует себя хорошоФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня некоторые СМИ сообщали, что народный любимец Панкратов-Черный упал с высоты, после чего он обратился к врачам Первой Градской больницы в Москве. Когда я ему позвонила, голос у Александра Васильевича был бодрый. Даже жизнерадостный, но не упавший. И все же я спросила очень аккуратно: как дела, как он себя чувствует…

- Да какие дела… Только сегодня вернулся из Екатеринбурга. Отменились мои спектакли из-за этого вируса. Мы должны были играть постановку «Женихи» в Челябинске. Нам отменили четыре спектакля. Слава Богу, успели сыграть в Перми и Екатеринбурге и обратно в Москву, представляешь? Устроители гастролей погорели как шведы. Апрельский весь репертуар тоже погорел, у меня должны были пройти гастроли: 7 или 8 спектаклей – все отменили. Съемки начнутся в лучшем случае в конце апреля. А так – только в августе будем снимать продолжение «По законам военного времени» и сериал «Динозавр».

- Что будете делать во время вынужденной паузы?

- Нужно третью книжку моих стихов выпускать, так что буду работать над лирикой.

- Прочитала в новостях, что сегодня вы обращались в больницу…

- И ты тоже это слышала? Все ложь! Это желтая пресса придумывает! Кто-то объявил, что мои спектакли отменили, потому что я упал с 5-тиметровой высоты, мол, переломаны все ребра. Эти слухи родились вот почему. Когда сегодня прилетел в Москву, я сразу поехал к своему другу профессору-нейрохирургу в 1-ую Градскую больницу. Привез ему из Екатеринбурга сувенир – уральские самоцветы. Меня в больнице кто-то узнал и дал информацию в СМИ, мол, Панкратов-Чёрный сейчас находится у нас в 1-й Градской с переломанными ребрами… Это врачи журналистам настучали. Ты можешь представить такое?!

Только я вышел из больницы, еду в машине и как начались звонки: что с вами, Александр Васильевич, как вы себя чувствуете? Звонили друзья из Казахстана, из Киргизии, Узбекистана, Монголии… Я говорю: нормально себя чувствую, еду в ресторан выпить 150 граммов… лекарства, а на меня обрушивается такая клевета. Даже сестра позвонила из Кемеровской области, говорит, мол, уже купила билет и летит меня спасать! А что было с моей женой! Она чуть с ума не сошла. Любимый муж – и с пятиметровой высоты! Да, я бы живым не остался, говорю ей, если бы оттуда сверзился. А я в норме и с тобой разговариваю!

- Вы сегодня были в аэропорту, как там обстановка? Принимаются меры противодействия коронавирусу? Температуру вам мерили?

- Мерили. Все в масках ходят, везде все проверяют. В Екатеринбурге проверка очень строгая. Это кошмар, какая зараза!

- Да уж, в Италии сколько людей умерло!

- Но вот тут, я думаю, клевета. Я сейчас смс в телефоне прочитал: там Леонид Рошаль дает очень простой рецепт от этой заразы – чеснок и еще что-то. И все, никакого вируса. А после Рошаля выступил какой-то доктор-психолог, который откровенно рассказал, что все это мистификация и вымогательство средств из населения по всему миру. Каждый год возникают вирусы, то свиной грипп, то птичий. Но о них скромно молчат. В Чернобыле была страшная катастрофа. Поговорили – и тоже забыли. А тут какой-то вирус и на весь мир звонят! Я думаю, это мировая провокация. Я этому доктору-психологу поверил, он все правильно сказал: приходят к нему люди со сдвинутым сознанием, которые боятся коронавируса…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Панкратов-Черный: «Если бы это были мои дети, я бы их признал!»

Александр Васильевич человек обаятельный-симпатичный, но и ершистый изрядно. Ему предлагают отметить его юбилей в Кремле, а он говорит: ни в жизни! И отказывается. (подробности)

Коронавирус: изучайте факты и помните о простой профилактике

Мы каждый день получаем огромное количество новостей про новый вирус. И здесь важно спокойно разобраться в ситуации (подробности)

Карта коронавируса в Европе и в мире: как распространяется заболевание

Граница на замке: правительство ограничивает въезд в Россию для иностранцев

Премьер Михаил Мишустин принял решение ограничить въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса. Как говорится в сообщении правительства, ограничение будет действовать с 18 марта до 1 мая.

Тем не менее, некоторые исключения все же будут сделаны. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лидер группы «Чайф»: Ни в семье, ни в моем самосознании нет культа Владимира Шахрина
В промежутках между концертами юбилейного тура екатеринбургский рок-музыкант рассказал о сроках вызревания песен, о своих гражданских поступках, виниловом архиве и семейных традициях
«В один день я могла съесть несколько бургеров и торт»: актриса Ирина Антоненко ради роли возлюбленной Муслима Магомаева набрала вес
Бывшая «Мисс Екатеринбург» рассказала «КП», почему не встретилась с вдовой мэтра Тамарой Синявской, зачем переехала в США и каким должен быть мужчина ее мечты.
Новости 24
Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении фейков о коронавирусе
У двадцати четырех сотрудников ООН выявили COVID-19
Bloomberg: Москва не сбирается сдаваться в «нефтяной войне» с Саудовской Аравией
Главврач больницы в Коммунарке сообщил, что пациентам пока не нужна ИВЛ
Собянин: девять лабораторий в Москве будут ежедневно проводить около 10 тысяч тестов на COVID-19
Запущен каталог бесплатного образования COVID Education
США приостанавливает выдачу виз из-за коронавируса
Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к фейкам о COVID-19
Число «заминированных» пассажирских самолетов возросло до 10
В России создали три прототипа вакцины от коронавируса
ЦБ потребовал не брать комиссии за быстрые переводы до 100 тыс. рублей в месяц
В России семь человек вылечились от коронавируса
Центробанк не видит необходимости выдавать деньги гражданам из-за COVID-19
Во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за COVID-19
Путин подписал указ о выплатах пособий на детей от 3 до 7 лет
У федерации биатлона Москвы похитили 10 винтовок