Наследство Эдуарда Лимонова: что писатель оставил их с Волковой детям

Только одна из жен одиозного писателя Эдуарда Лимонова родила ему детей – актриса Екатерина Волкова. «Ты был сложный, но я тебя любила. Спасибо за детей…» - прокомментировала Волкова смерть отца своих детей. Давать более подробные комментарии Екатерина сейчас естественно не готова.

Шестая жена появилась в жизни известного писателя Эдуарда Лимонова почти 15 лет назад. Поженились Лимонов и Волкова в августе 2006-го, прожили в браке три года. У пары в браке родилось двое детей: Богдан и Александра Савенко (это настоящая фамилия Эдуарда Вениаминовича). Сыну писателя сейчас 13 лет, а дочери - 11. Первенец у Лимонова появился, когда писателю было 63 года.

Тем не менее даже после рождения детей Эдуард Лимонов убеждений не менял и утверждал: «Надо запретить вообще наследство. Это будет справедливо, каждый должен начинать жизнь с чистого листа». Писатель хотел, чтобы наследство богатые люди оставляли не детям, а государству, которое должно их направлять на пенсии, строительство жилья для нуждающихся и прочую социалку.

Лимонов жил на съемной квартире, сбережений больших у него не было, поэтому главное наследство, которое получат его дети: авторские отчисления за произведения отца, которые будут приходить за издание книг, постановку спектаклей по его книгам – за любое использование произведений. После смерти писателя его книги, наверняка, будут издаваться дополнительными тиражами. Авторские отчисления не могут прокормить, но неплохой финансовой добавкой станут. К примеру, дочь Василия Макаровича Шукшина Ольга не скрывала в разговоре с нами, что «папа до сих пор заботится о ней» - авторские приходят и помогают ей в финансовом плане.

Перед походом в загс мама Екатерины Волковой настояла, чтобы дочь и Лимонов подписали брачный договор. «У него не было ничего. В брачном договоре написали: что мое остается моим. Что будет нажито в браке – общее. Нажито ничего не было», - рассказывает Волкова.

Недавно актриса участвовала в программе «Секрет на миллион», где рассказала, что получает ежемесячно алименты от Лимонова на детей в размере 30 тысяч рублей. Другой финансовой помощи не было.

Только одна из жен одиозного писателя Эдуарда Лимонова родила ему детей – актриса Екатерина ВолковаФото: Наталия НЕЧАЕВА

А после регистрации брака Лимонов с беременной Волковой поселились в ее двушке в Москве. «Он мечтал жить в гостинице, как Набоков», - Катя вспоминала, что на ее уговоры взять ипотеку, что расширить жилплощадь муж не поддавался. «Я спросила: «Почему ты отказался от пенсии. Эдуард ответил: «Я от этого государства ничего не хочу получать…» В какой-то момент Волкова не выдержала: «Я сказала не могу больше, и он уехал на съемную квартирку…»

Екатерина Волкова всегда интересно рассказывает историю знакомства с отцом своих детей. В тот момент она переживала тяжелое расставание с мужчиной, поэтому подруга нарядила Катю и повела на выставку: «олигарха искать». Волкова не знала, что на светском мероприятии будет Лимонов. «Так как я тогда читала его роман, то увидев его, практически была влюблена уже. Подхожу, а он мне говорит: «А вы кто?» Отвечаю: «Может быть, вы видели по Москве висят плакаты «КГБ в смокинге». Он так мечтательно на меня посмотрел: «КГБ? Это же моя тема!» Взял меня за руку, и мы пошли в другой зал, там стояла водка, мы схватили две рюмки. Это было как во сне… Я была влюблена ошарашена его юмором: тем, как он говорит, как мыслит…» Волкова почти сразу сказала Лимонову, что хочет от него сына – писатель был счастлив такому признанию…

После смерти Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова опубликовала часть его письма сыну: «Я сознаю, что я плохой отец, но человек я загадочный. Вы с Сашкой годами будете копаться во мне и вряд ли поймете. Твой отец, Эдуард»….

Екатерина Волкова востребована в кино, сериалах и театральных постановках. Она много работает, чтобы дети ни в чем ни нуждались. Волкова живет с детьми в доме, в Подмосковье, пока она на съемках – за наследниками известного русского писателя присматривает мама актрисы.