Причина смерти Эдуарда Лимонова: писатель скончался в больнице
Точная причина смерти Эдуарда Лимонова пока неизвестна, но, как рассказал "КП" депутат Сергей Шаргунов, писатель скончался в больнице.
Легендарного публициста не стало вечером во вторник, 17 марта. Менее месяца назад он отпраздновал свое 77-летие.
"Для меня он был родным человеком. Мы созванивались с ним до последнего. Он был в трезвом уме и ясной памяти... Я знаю, что он умер в больнице, где в последнее время находился", - сообщил парламентарий.
Шаргунов про смерть Эдуарда Лимнова.
Сайт kp.ru писал, что именно Сергей Шаргунов первым сообщил печальную новость. Депутат и по совместительству писатель долгое время дружит с Эдуардом Лимоновым - легендарным публицистом, автором скандальной книги "Это я, Эдичка".
Несколько лет назад "Комсомолка" брала у него интервью. Эдуард Вениаминович много рассказал о своем отношении к политике, женщинам и жизни.
Умер Эдуард Лимонов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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