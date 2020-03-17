Причина смерти Эдуарда Лимонова: писатель скончался в больнице

17 Март 2020 2020-03-17T20:53:35+03:00

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Точная причина смерти Эдуарда Лимонова пока неизвестна, но, как рассказал "КП" депутат Сергей Шаргунов, писатель скончался в больнице.

Легендарного публициста не стало вечером во вторник, 17 марта. Менее месяца назад он отпраздновал свое 77-летие.

"Для меня он был родным человеком. Мы созванивались с ним до последнего. Он был в трезвом уме и ясной памяти... Я знаю, что он умер в больнице, где в последнее время находился", - сообщил парламентарий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767032" frameborder="0"></iframe> Шаргунов про смерть Эдуарда Лимнова.

Сайт kp.ru писал, что именно Сергей Шаргунов первым сообщил печальную новость. Депутат и по совместительству писатель долгое время дружит с Эдуардом Лимоновым - легендарным публицистом, автором скандальной книги "Это я, Эдичка".

Несколько лет назад "Комсомолка" брала у него интервью. Эдуард Вениаминович много рассказал о своем отношении к политике, женщинам и жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767025" frameborder="0"></iframe> Умер Эдуард Лимонов.

ИСТОЧНИК KP.RU