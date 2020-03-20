2020-03-20T22:25:39+03:00
Политика

До 2020 русских не существовало

Русскому человеку - впервые за много-много лет - выдана официальная бумага о том, что он, русский, существует
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
Поделиться:
Комментарии: comments2
До 2020 года русских формально не существовалоДо 2020 года русских формально не существовалоФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Эпидемию я пока еще не очень готов обсуждать - я человек мнительный, тревожный, даже медицинские сериалы поэтому не люблю, - так что сегодня я напишу про хорошее.

Про то хорошее, на что сейчас нет ни времени, ни моральных сил, - но зато позже, если мы, дай Бог, выживем, нам это дело еще пригодится.

Я про сухие и скучные слова из решения Конституционного суда:

«Положение о русском языке как языке государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации (статья 68, часть 1, Конституции Российской Федерации в предлагаемой редакции), основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской государственности, продолжателем которой является Российская Федерация»

Таким образом, русскому человеку - впервые за много-много лет - выдана официальная бумага о том, что он, русский человек, существует.

Что это он - тот самый государствообразующий конституционный народ.

И это, конечно, прорыв.

Конечно, можно сколько угодно ссылаться на израильские, эстонские, венгерские или ирландские учредительные тексты, можно демонстрировать их триумфальный гордый национализм и говорить: вот, видите, видите! а тут-то что! а? - но это в наших условиях просто капризный максимализм.

И я бы не стал забывать и о том, что в России, где все, ну буквально все крутится вокруг государства, где признается и почитается прежде всего государственное, а не частное, - именно этот тяжелый термин "государствообразующий" - это правильный термин для мира чиновников, это разговор на их языке.

А разговор этот, как и ссылки на это решение - если, повторюсь, будем живы, - еще сто раз понадобятся, когда возникнет новый спор вокруг образования, да и всего на свете, что связано с национальным вопросом.

До 2020 года русских формально не существовало.

Они были, следуя известной пословице, букашка без бумажки.

Зато теперь, когда первый шаг признания нации сделан, - открыта дорога к тому, чтобы мог появиться и любой другой документ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русский народ, Бог и президентские сроки: КС признал законными поправки в Конституцию

Сразу после голосований в Госдуме и Совфеде поправки в Основной закон страны легли на стол Конституционного суда. Там изменения в Конституции признали законными (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт: Польша не может претендовать на Калининград — они больше ностальгируют по землям Западной Белоруссии
Эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская прокомментировала «КП» публикации в польских СМИ о «поглощении» Калининградской области
Новости 24
NYT: благодаря санкциям Россия укрепила экономику и может противостоять кризису
Вирус не летает на метле: профессор Виктор Зуев рассказал, нужны ли маски и когда
Россиян из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии эвакуируют за три дня
Распространение коронавируса в мире: число заразившихся превысило 210 тысяч человек
Подарки цивилизации: профессор Виктор Зуев напомнил, что опасные вирусы выходят не только из лабораторий
«Система работает!»: Трамп доволен тем, как США борются с коронавирусом
Коронавирус в Италии: за сутки скончались 627 человек
Коронавирус на Украине: режим ЧС ввели в Киеве и двух областях
Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении фейков о коронавирусе
У двадцати четырех сотрудников ООН выявили COVID-19
Bloomberg: Москва не сбирается сдаваться в «нефтяной войне» с Саудовской Аравией
Главврач больницы в Коммунарке сообщил, что пациентам пока не нужна ИВЛ
Собянин: девять лабораторий в Москве будут ежедневно проводить около 10 тысяч тестов на COVID-19
Запущен каталог бесплатного образования COVID Education
США приостанавливает выдачу виз из-за коронавируса
Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к фейкам о COVID-19
Число «заминированных» пассажирских самолетов возросло до 10
В России создали три прототипа вакцины от коронавируса
ЦБ потребовал не брать комиссии за быстрые переводы до 100 тыс. рублей в месяц
В России семь человек вылечились от коронавируса
Центробанк не видит необходимости выдавать деньги гражданам из-за COVID-19
Во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за COVID-19
Путин подписал указ о выплатах пособий на детей от 3 до 7 лет
У федерации биатлона Москвы похитили 10 винтовок