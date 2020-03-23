"Почта России" против коронавируса: бесконтактная передача посылок и доставка "до двери"

"Почта России" разработала целый комплекс мероприятий по защите клиентов и сотрудников от коронавируса. Оно и понятно, предприятие большое - в компании по всей России работают 350 тысяч человек, а отделения ежедневно посещают около 6 млн человек.

Бесконтактные посылки

Сейчас многие предприятия переходят в формат онлайн, доставку продуктов осуществляют "под двери". Вот и "Почта России" решила не отставать.

- Оформить отправку посылки или письма можно онлайн с помощью приложения, извещения больше не надо заполнять в бумажном виде, отправить заказное письмо в государственные инстанции теперь можно в один клик, - рассказали в пресс-службе "Почты России".

За прошедший месяц выплаты 92% пенсий населению осуществляли на дому. А чтобы снизить посещения в отделениях, вводятся новые услуги - бесконтактная передача посылок и доставка "до двери".

- С 24 марта в мобильном приложении "Почты России" или на сайте компании жители городов-миллионников и 500-тысячников смогут оформить доставку на дом мелких пакетов и всех видов посылок весом до 2,5 кг, кроме отправлений с наложенным платежом. А с 8 апреля можно будет заказать из отделений все посылки до 31 килограмма. Стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента при этом снижена со 199 до 100 рублей, - рассказали в пресс-службе "Почты России".

Отделения не закрываются

Меры профилактики вирусных инфекций.

Все отделения "Почты России" продолжают работать в штатном режиме. Как там сейчас? Сотрудникам измеряют температуру, моют полы с дезинфицирующими средствами, выдают антисептики, соблюдается режим регулярного проветривания.

- Выдадут сотрудникам маски? - уточняю.

- В скором времени все сотрудники отделений получат медицинские маски. Мы закупаем 7,6 млн масок на ближайший месяц. В первую очередь их получат сотрудники отделений и почтальоны в 60 городах, где есть подтвержденные случаи заболевания. Выдача начнется с 25 марта, - ответили в пресс-службе "Почты России".

В зону риска также входят сотрудники сортировочных центров и других логистических объектов в Москве и области. Им тоже замеряют температуру, контролируют самочувствие, делают в помещениях дополнительные уборки с дезинфицирующими средствами. Там дежурят медики. Сотрудники отдельных цехов будут в разное время приезжать, посещать столовую и пользоваться разными раздевалками.

Сотрудники офисов, а именно 54%, с 18 марта перешли на удаленную работу. Для тех, кто еще вынужден присутствовать в офисах, введено ограничение на проведение любых очных совещаний.

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