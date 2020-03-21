Маски-шоу: Лолита прячется от вируса в «скафандре», Собчак стала ревизорро, а у Ивлеевой - «пьющая» повязка

Когда месяц назад мировые дизайнеры робко начали выводить на подиумы моделей в причудливых повязках, скрывающих добрую половину лица, никто и не думал, что этот модный тренд приживется так скоро. Но в считанные дни производство масок освоили не только кутюрье от мала до велика, но и блогеры, продюсеры, всевозможные поющие артисты. Ну а те, кто пока не производят, упражняются в оригинальности, пряча нос и рот под самыми разными штуковинами. И то дело - не рисковать же в условиях дефицита медицинских повязок!

Так, Лолита, объявляя поклонникам о переносе гастрольного тура на лето, надела на себя практически скафандр. На самом деле эта стильная вещь – маска для дайвинга. И на суше в ней не слишком-то комфортно.

Блогер Анастасия Ивлеева, сидя дома на карантине, вернулась к своей первейшей профессии. Настюшка, как она сама себя называет, снова снимает короткие юморные видео, подарившие ей популярность. В одном из них звезда соцсетей продемонстрировала подписчикам аптечную маску, усовершенствованную с помощью отверстия для рта (а точнее, горлышка пятилитровой бутылки). Удобная вещь – хоть ешь, хоть пей (в том числе и винишко).

Анастасия Ивлеева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Собчак, выезжая по делам в Москву, тоже решила не рисковать. Респиратор, очки для плавания поверх обычных для зрения, хозяйственные медицинские перчатки, белый халат – в таком виде она смело могла бы стать новой ведущей шоу «Ревизорро» (или, в крайнем случае, обеззараживать неблагополучные территории).

Модель Наталья Водянова открыла масочный сезон еще в самом начале эпидемии – во время французской недели моды. Поэтому ее аксессуар от популярного бренда – ажурный и прозрачный, в таком разве только заражаться.

Наталья Водянова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Не устояла перед красотой и оперная дива Анна Нетребко. Чтобы проиллюстрировать пост в Инстаграме о введенном в Австрии (где она сейчас живет) карантине, звезда укуталась в кружевную шаль. Вирус все равно не пройдет: выходить из дома в Вене без уважительной причины запрещено.

Анна Нетребко.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наташа Королева заявила поклонникам, что даже сидя дома, остается артисткой – а значит, ей нужна дизайнерская маска с шипами и стразами. «Такую красоту коронавирус точно обойдет стороной», - уверена певица.

Наташа Королева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дмитрий Маликов, как настоящий мужчина, заморачиваться с украшениями не стал, и просто надел повязку, очки (их, кстати, тоже рекомендуют носить для защиты от китайской заразы) и капюшон. Однако, этот образ сыграл с певцом злую шутку: из-за его романтичных прядей с налетом благородной седины Маликова в соцсетях приняли за бабушку.

Дмитрий Маликов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущая Екатерина Андреева с повязанной кофтой на лице и в двух капюшонах, на самом деле, не прячется от вируса. Как выяснилось, это пророческое фото диктор сделала в ветреной Новой Зеландии еще несколько месяцев назад. «Я пошутила, а сейчас так на улицу люди выходят. Вот что значит, дар предвидения», - не без гордости заявила Андреева.

Екатерина Андреева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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