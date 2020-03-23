Названы пять самых востребованных профессий в период карантина

Эпидемия коронавируса не только отправляет на карантин целые отрасли (такие как общепит, киноиндустрия или фитнес), но и требует новых сотрудников в других сферах.

- За последние дни ожидаемо вырос спрос на медиков, - рассказал «Комсомольской правде» президент портала Superjob.ru Алексей Захаров. - Причем как в государственные, так и в частные клиники. Готовятся к тому, что вырастет поток посетителей. Спрос будет удовлетворяться, в основном, за счет тех, кто вышел на пенсию, потому что большого числа безработных медиков не наблюдалось.

Вторая точка роста — курьеры.

- Для службы доставки сейчас золотое время, - говорит Захаров. - Запросы за последнюю неделю росли на глазах — сначала на треть, потом в полтора раза, сейчас — в два. Но кадровый резерв этой профессии не очень высок из-за ограничения перемещения, поэтому рост запросов приводит не к увеличение численности курьеров, а к росту их загрузки и зарплат. Зарплата курьера выросла за неделю примерно на 30%.

Востребованы и специалисты по внутреннему туризму.

- Зарубежные направления теряют привлекательность, но на этом фоне оживает спрос на отдых в Крыму и Краснодарском крае, - говорит Захаров. - Карантин карантином, но люди смотрят в будущее.

Как сообщили «КП» в пресс-службе портала hh.ru (платформа поиска вакансий и персонала) сейчас вырос спрос на IT-специалистов, работников продуктово1 торговли, логистики, складов, производителей лекарственных средств, медицинских препаратов, репетиторов, нянь.

- Это объясняется тем, что в текущих условиях наиболее оптимистично себя чувствует бизнес, оперирующий в цифровой сфере, - пояснили в hh.ru. - Это все, что связано с предоставлением услуг в онлайн-среде, а также направления, предусматривающие совмещение онлайн- и офлайн-каналов, например, сервисы заказа и доставки товаров и еды, онлайн-кинотеатры, онлайн-консультанты и так далее. IT-сервисы, которые стоят за этими видами бизнеса, наименее уязвимы в условиях перехода на удаленную работу и повышенных мер в сдерживании распространения коронавируса.

5 САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ НА КАРАНТИНЕ

Медики

Курьеры

Водители

IT-специалисты

Репетиторы

(По данным кадровых агентств)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как сидеть взаперти всей семьей и сохранить хорошие отношения

Александр МИЛКУС

Обозреватель «КП», участник изоляционных экспериментов, Александр Милкус – о том, почему космонавты, запертые на станции по полгода, не поубивали друг друга (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за коронавируса вырос спрос на аренду загородных домов и недорогих квартир

Интересную особенность подметили эксперты рынка жилья. Оказывается, вирус СOVID 19 повлиял и на него. (подробности)