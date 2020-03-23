Западные СМИ - о массовом карантине: «Мы пытаемся укрепить общественное здоровье, когда больна вся экономика»

В ряде крупнейших городов США из-за пандемии китайского вируса введены суровые ограничения. Закрыты рестораны и торговые центры, людям рекомендовано оставаться дома.

Устраивает такое положение дел далеко не всех. И речь даже не о простых гражданах. Влиятельное издание Wall Street Journal (WSJ) 19 марта опубликовало текст под названием «Переосмысляя коронавирусную блокаду». Статья редакционная — то есть это позиция не какого-то одного колумниста, а всего журнала. За которым, как ясно из названия, стоят финансовые воротилы с Уолл-Стрит.

«Ни одна страна не в силах долго охранять здоровье народа ценой здоровья своей экономики, — пишет WSJ. — Крупные компании ещё могут месяц-другой переждать остановку производства и торговли, но у мелких и средних нет даже такого резерва. Если карантин затянется дольше, чем на 1-2 недели, возникнет каскадный эффект, тысячи компаний разорятся и десятки миллионов людей окажутся на улице».

Отметка о принудительном карантине в Индии.Фото: REUTERS

«Подумайте о выпускнике вуза, который, до сих пор имея не закрытый кредит за образование, теряет свою первую работу. Наверное, он может вернуться в дом родителей… Но что, если они тоже уволены?.. Да, сейчас Китай восстанавливается после похожего шока, но там огромную роль в помощи людям и компаниям сыграло государство».

Одновременно другая влиятельнейшая газета, New York Times, также выступила с резкой критикой действий Белого дома: «Наша борьба с коронавирусом — сама хуже болезни», — пишет видный сотрудник Йельской школы общественного здоровья (при одноимённом университете) Дэвид Кац.

«Сегодня у нас (в США) лишь порядка нескольких сотен смертей от коронавируса. Слишком мало данных для далеко идущих выводов. В основном смерти происходят среди стариков, страдающих от тяжёлых болезней — диабета или пороков сердца. А детей точно так же, как и коронавирус, убивает обычный грипп. Вместо того, чтобы изолировать всех подряд, мы могли бы бросить все ресурсы, чтобы спасти от болезни как раз самых уязвимых: 60-80-летних...

Последствия тотального карантина будут куда хуже, чем урон от вируса как такового. Хуже того, боюсь, наши усилия мало что дадут для сдерживания вируса: у нас фрагментированная, вечно недофинансированная система здравоохранения. Размазывать ограниченных ресурсы так широко и бессистемно, как мы, — формула неудачи. Кстати, подскажите, где и как мне пройти тест на вирус?».

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