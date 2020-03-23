2020-03-23T06:51:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в мире, последние новости на 23 марта 2020 года: назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Мы собрали последние новости о распространении коронавируса в мире на 23 марта 2020 года [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В мире продолжает стремительно распространяться коронавирус.В мире продолжает стремительно распространяться коронавирус.Фото: REUTERS
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На утро понедельника, 23 марта, в мире продолжается распространение коронавируса. Число заражений за последний день стало больше на 28 720 и достигло 335 997 случаев по всей планете. При этом, число вылечившихся уже составляет 98 333, что больше на 5 961 чем днем ранее. А вот число погибших увеличилось на 1 593 человека, достигнув отметки в 14 641 случай.

Необычное явление на фоне коронавируса зафиксировано в США. Там возник резкий рост продаж оружия. В некоторых штатах проверку биографии, необходимую для покупки огнестрельного, запросили за последнюю неделю больше людей, чем за прошлый год.

Олимпиада-2020 должна пройти летом в Токио, однако же все еще держится. Но уже возникли разговоры, что оргкомитет Игр начал разработку других сценариев проведения этих состязаний. Но окончательное решение будет озвучено через четыре недели. Однако уже сейчас было объявлено - Канада отказалась от участия в Олимпиаде из-за коронавируса. Канадцы предложили перенести все соревнования на 2021 год.

Американские врачи нашли коронавирус у Дэвида Брайана - клавишник группы Bon Jovi болеет уже неделю.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Кроме того, стало известно о еще одной знаменитости, которую настигла болезнь. Врачи нашли коронавирус у Пласидо Доминго. Эту же болезнь нашли и у Харви Вайнштейна, который отбывает тюремное заключение.

На фоне распространения коронавируса в Германии решили ужесточить меры, касающиеся свободы передвижения граждан в пределах страны. Там запрещены любые встречи больше двух человек. И вскоре было объявлено - канцлер Ангела Меркель отправлена в карантин после контакта с зараженным.

А вот в Словакии удивила местный политик. Президент Зузана Чапутова вышла принимать присягу в защитной маске в цвет платья.

Что интересно, ученые назвали самый безопасный вид транспорта при пандемии коронавируса. Им оказалось такси! В Китае же коронавирус отступает. И за сутки в стране не нашли ни одного внутреннего случая заражения. Однако же - 39 "привозных".

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У нас в стране ситуация с заболеванием находится под контролем. Число случаев по России - 367. Мэр Москвы Сергей Собянин официально заявил, что не будет закрывать метрополитен из-за коронавируса. В рамках борьбы с распространением болезни с 23 марта Россия ограничит авиасообщение со всеми странами кроме рейсов в столицы других государств и чартеров для вывоза наших граждан обратно на Родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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