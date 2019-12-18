Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не стали играть свадьбу

Едва Петросян развелся с Еленой Степаненко, как снова отправился в загс. На сей раз избранницей мэтра стала его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова. Та самая девушка из Тулы, которая сделала блестящую карьеру от скромного сисадмина сайта Степаненко до директора театра Петросяна. Сейчас Брухунова - правая рука Евгения Вагановича и с недавних пор его законная жена.

- Они поженились в начале декабря, - рассказал «КП» друг Петросяна.

- Была пышная свадьба?

- Нет, просто расписались в Кутузовском загсе, и все.

- Теперь Татьяна носит фамилию Евгения Вагановича?

- А зачем? И Елена Степаненко не меняла фамилию. И Татьяна осталась Брухуновой.

Похвасталась кольцом

Незадолго до свадьбы Татьяна Брухунова разместила в соцсетях фото, где можно разглядеть на ее безымянном пальчике кольцо, похожее на обручальное. Кстати, по словам нашего эксперта, дизайнера украшений Влада Торхова, кольцо по меркам Брухуновой, которую Евгений Ваганович балует брендовыми сумочками за 300 тысяч рублей, недорогое.

- Элегантное обручальное колечко из белого золота с бриллиантом в 1 карат. Кольцо стоит порядка 250 тысяч рублей, - рассказывает дизайнер.

Кольцо на пальце Татьяны похоже на обручальное. Стоимость украшения - около 250 тысяч рублей. Фото: instagram.com/bruhunova

Торопится в декрет?

По словам друзей Петросяна, Брухунова мечтает родить Евгению Вагановичу, у которого от первого брака есть взрослая дочь, нового наследника. В пользу этого говорит тот факт, что Татьяна подписалась в Инстаграме на множество аккаунтов, где мамы делятся советами по воспитанию маленьких детей, на блоги с детской одеждой и даже на страничку госпиталя, где рожали многие российские знаменитости.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Елена Степаненко: Счастья новобрачным!

С Еленой Степаненко Евгений Петросян был счастлив 33 года. Но в феврале 2018-го грянул неожиданный для поклонников юмористов развод. Затем последовал раздел имущества. По слухам, за эти годы знаменитая пара «нашутила» на 1,5 млрд рублей. Бывшие супруги пока не решили, кому какие антикварные сокровища, счета и квартиры достанутся.

Многие думали, что Степаненко будет расстроена из-за нового семейного статуса своего бывшего, но Елена Григорьевна ответила на наш звонок бодро.

- Елена Григорьевна, вы же по-прежнему делите с Петросяном совместное имущество?

- Да.

- Его женитьба на помощнице как-то отразится на вашей судебной истории?

- Да откуда я знаю (смеется)? Пожелайте счастья, здоровья молодым, и все. И пускай живут счастливо в конце концов. А наше судебное дело будет идти своим чередом. Как скажет суд, так и будет.

Мэтр юмора чувствует себя молодо и просто излучает оптимизм. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

ДОСЛОВНО

«Он погладил ей коленки и ушел от Степаненко»

Друг поздравил юмориста стихами

Давний приятель 74-летнего Евгения Петросяна писатель-сатирик Георгий Териков (автор многих миниатюр Евгения Вагановича и Елены Степаненко. - Ред.) знаком с юмористом более 50 лет. Георгий Карпович от общих с артистом приятелей узнал о свадьбе Петросяна.

- Мне кто-то из знакомых рассказал, я позвонил Жене с поздравлениями. Спросил: «Ты правда женился?» Он засмеялся: «Ну а как ты думаешь? Да, женился». Я его поздравил, он меня поблагодарил за поздравления. Что могу сказать? Он очень счастлив с Таней, - рассказывает «КП» Георгий Териков. - Безусловно, шумиха вокруг свадьбы им не нравится. Они люди скромные. Я за Женю очень рад. Встретил он новую жену - ну и хорошо. Дай бог их семье счастья. Женя прекрасно выглядит, прекрасно работает, все у него нормально.

- А с молодой женой Петросяна вы успели познакомиться?

- Я давно знаком с ней. Татьяна мне нравится, она хорошая девочка. С большим уважением относится к Петросяну. Я живу через дом от офиса Жени, иногда захожу к ним. Сейчас делаю для него новые материалы.

- Вас не удивило, что Евгений Ваганович женился?

- Нет, не удивило. А для чего он тогда разводился со Степаненко? Я его новую жену зову Несмеяной. Очень серьезная она девочка, ответственная. Когда они соединились, я написал для Жени частушку: «Раз под вечер Петросяна посетила Несмеяна. Он погладил ей коленки и ушел от Степаненко!»

- Читали Евгению Вагановичу?

- Он, конечно, посмеялся. У Петросяна, как вы знаете, хорошее чувство юмора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/664602" frameborder="0"></iframe> Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!

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