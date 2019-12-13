2019-12-13T19:32:24+03:00
Звезды

"Я не довесок к Петросяну": после свадьбы Брухунова стала ведущей на Первом канале

Карьера 30-летней супруги 74-летнего юмориста идет в гору
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/bruhunovaФото: instagram.com/bruhunova
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Всю неделю не стихают разговоры по поводу свадьбы Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Пользователи соцсетей буквально днюет и ночует в блогах сатирика и его молодой помощницы. И если поклонники радуются за молодых, то хейтеры буквально не дают прохода избраннице юмориста, засыпая ее негативными комментариями и даже угрозами. Впрочем, она - девушка не робкого десятка. Спуску злопыхателям не дает и заявляет, что всего в жизни достигла сама.

Татьяну Брухунову пригласили стать ведущей "Модного приговора". И это не шутка и не случайность. Супруга Евгения Петросяна обожает все, что связано с модой. Она носит наряды только люксовых брендов, посещает различные мастер-классы и дает советы по стилю. "Я никогда не куплю себе джинсы на заниженной талии! Даже если они вновь вернутся в моду. Как мы уже с вами знаем, этот миг не за горами", - со знанием дела делится с подписчиками Татьяна.

Вероятно, ее экспертное мнение заинтересовало гуру моды Александра Васильева. С недавних пор - Брухунова является его соведущей по "Модному приговору". Так, в недавнем выпуске Татьяна выступила в качестве звездной защитницы главной героини.

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Молодая супруга 74-летнего Петросяна появилась в студии в голубом платье и берете с вуалью. Дополнением к романтичному образу стали жемчужные серьги. Возлюбленная Евгения Вагановича помогала девушке, которая вышла замуж за мужчину, сильно старше нее. Возрастной супруг обвинил свою юную жену в недостаточно женственном стиле. В конце программы Брухунова отметила, что возраст не может быть помехой отношениям.

Более того, Татьяна Брухунова ясно дала понять публике, что не является довеском к своему звездному мужу. "Этим постом я хочу закрыть богадельную, которая организовалась здесь. Меня не нужно жалеть! У меня все хорошо. Я самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну. В связи с чем прошу всех вас никогда впредь здесь не заниматься болтологией на данную тему", - сказала, как отрезала, 30-летняя избранница юмориста.

Она также заявила, что ей не за что ни перед кем оправдываться. Кроме того, Татьяна пообещала не выставлять напоказ свою личную жизнь: "Здесь нет и не будет тех снимков, что я считаю личными. Родных, близких, друзей демонстрировать тут я буду ровно в той пропорции, что и раньше, то есть не более 1% от всех постов".

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Татьяну Брухунову пригласили стать ведущей "Модного приговора"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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