Арас Агаларов назвал меры, которые могут спасти российский бизнес в условиях пандемии коронавируса и падения цены на нефть

- Арас Искендерович! А вообще - экономика России, мира от этого коронавируса в итоге сильно пострадает? Сколько, примерно, могут составить потери ВВП? «Заглянем-ка» сначала в крупные магазины, рестораны, кинотеатры, развлекательные центры - большинство из этих заведений у нас уже закрываются...

- Потери ВВП - они, однозначно, будут. А сколько процентов составят, посчитать сейчас сложно, потому что - все зависит от того, насколько долго все это будет продолжаться. Мы сейчас этого не знаем. Но, понимаете, у любой организации есть четыре основных статьи расхода.

Расход N 1 - это зарплата, и, вы знаете, что сегодня ее не выплачивать нельзя - наступит уголовная ответственность.

Расход N 2 - коммунальные платежи.

Расход N 3 - платежи в бюджете.

Расход N 4 - это проценты по кредитам. Потому что, практически, все более менее средние, крупные предприятия и даже мелкие, имеют кредитную нагрузку.

- И какая же нагрузка тяжелее всего?

- На самом деле, ситуация складывается таким образом - в этих отраслях и заведениях, о которых вы сказали - магазины, рестораны, кинотеатры, развлекательные центры - что непонятно, с чего будет формироваться, например, заработная плата.

- То есть...

- По сути дела, это банкротство. Банкротство, потому что, если люди не будут ходить в кинотеатры, в концертные залы и выставочные, в торговые центры, то у этих организаций других доходов нет.

Если вы добываете уголь или качаете нефть, или плавите металл, то там немножко другая история, там другие опасности. Да, допустим, рынки обвалились, цены упали, но там выжить можно. Насколько хорошо – зависит от того, по какой цене ты свой товар продашь. А вот в этих отраслях, о которых мы говорим, здесь выживаемость равна нулю.

Вот и все, что я хотел сказать. То есть, чем вся эта история с коронавирусом закончится для экономики, непонятно. Все будет потеряно, если государство не подключится к решению этих проблем.

- А как оно может подключиться?

- Первое - договориться с банками. Второе - освободить компании на этот период от всех налогов. Я еще раз повторяю - от всех. Там есть социальные налоги, прибыль, НДС, налог на имущество и так далее.

- То есть, весь бизнес освободить?

- Да. От всех налогов.

А вообще, по-хорошему, я бы… Вот, как Михаил Мишустин, будучи еще главой налоговой службы, в свое время подключился ко всем (торговым) кассам, ему сейчас, может быть, есть смысл (я думаю, что он, может быть, даже прочитает эту нашу с вами заметку) так же подключится ко всем бухгалтериям и взять под контроль порядок платежей всех предприятий.

Потому что - найдутся и в этой чрезвычайной ситуации недобросовестные люди, которые захотят воспользоваться ею в корыстных целях.

- А, конкретно, что надо взять под особый контроль?

- В первую очередь, обеспечить выплату зарплаты.

Во вторую очередь, должна оплачивается коммуналка - свет, тепло и так далее.

В третью - оплачиваются налоги, если остаются деньги...

И только в четвертую очередь - проценты по кредитам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766618" frameborder="0"></iframe> Правительство создаст резерв в 300 млдр рублей из-за ситуации с коронавирусом в стране.Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с кабинетом министров в понедельник в Москве

То есть, - не то, чтобы взять и освободить всех - понятно, что тогда государство лопнет, оно этого не выдержит. Но вот ввести какой-то такой режим... Приемлемый. Потому что, если он не будет введен, то огромное количество предприятий просто рухнет.

Вот, допустим, в нашем предприятии работает около 20 тысяч человек…

- В «Крокусе»?

- Да. И эти почти 20 тысяч окажутся в очень сложном положении. У нас заработная плата - свыше миллиарда рублей в месяц. А откуда эти деньги взять?

- Ну, вы никого не увольняете?

- Конечно, нет, мы никогда никого не увольняем. Но мы просто не понимаем, из чего будут формироваться фонды заработной платы. Выставки у нас закрыты, концерты проводить нельзя, в торговых центрах выручки нет никакой. Работает в нашей системе только магазин «Твой дом», который продает товары первой необходимости без особой наценки - то есть, мы там ничего не зарабатываем.

- А они на удаленке у вас работают, эти 20 тысяч?

- Нет, на удаленке почти никого нет. Там - дистанционно - несколько сот человек.

- То есть, люди приходят, но работы у них нет…

- Ну, да. Вот взять сотрудников концертного зала - что мне с ними делать? У нас два зала, у нас кинотеатры, детские площадки и так далее. И даже те арендаторы, которые как бы остаются при деле, ничего не зарабатывают. Им некому просто оказывать услуги, потому что центры - пустые.

- Понял. Скажите, а вы лично сколько потеряли?

- Мы ничего пока не потеряли, потому что у меня нет курса акций. Обычно - когда падает цена акций, сразу, прямо сегодня посчитать, сколько мы потеряли, - невозможно. Это все будет оценено через квартал, когда отчетный период настанет, вот мы тогда и поймем, что потеряли.

- А в целом - по стране? Как вы думаете, какие будут падения, провалы, потери?

- Еще раз повторяю, все будет зависеть от того, как будет реагировать правительство. Отреагирует правильно - все выйдут из кризиса, что называется, живые и невредимые. Это если закрытых предприятий не будет.

- То есть, главное, что нужно сделать, чтобы люди выжили, - надо избежать банкротств. А вот в мире экономика как падает?

- Ну, во всем мире, понятно, что - в связи с тем, что нет движения, не ввозится в достаточном количестве товаров, не летают самолеты и так далее – экономика съеживается.

Ну, например, упал спрос на топливо – цена на него на мировом рынке, естественно, снизится. Выигрывают государства, имеющие вместительные емкости для того, чтобы сделать запасы топлива. Вот в Америке и Японии емкости огромные. В США - до 800 миллионов баррелей, в Японии до 500. Они сейчас заполняются дешевым топливом. Им - выгодно, они будут в выигрыше.

А вот доходы государств, чей бюджет основан на торговле топливом, упадут. Добыча сократится. То есть, - для стран, где производство нефти меньше, чем потребление, - для них эта ситуация как раз позитивна. Но все равно, общая ситуация в мире плохая. Даже в Америке - там тоже все позакрывали, поэтому выживет тот, кто правильно справится с этой экономической болезнью.

- То есть, выходит, - бояться надо не инфекционного заболевания, а экономической болезни?

- Коронавирус наложился на общую экономическую ситуацию, на нефтяной конфликт, и усугубил экономическую болезнь, экономический кризис.

- Прогнозы ваши какие? Сколько еще будет болеть экономика мира, экономика России и экономика «Крокуса»?

- Думаю, что еще два квартала - второй, третий... Но, в принципе, уже через квартал будет понятно, кто и как, с какими потерями или выигрышами из нее - из этой болезни - выйдет.

- То есть, к осени можем выздороветь?

- Да. Еще раз повторю, если очень грамотно сработает правительство - совместно с бизнесом, вместе с предпринимателями.

- Ну, ладно, вы меня порадовали хотя бы тем, что вы ни одного человека из почти 20 тысяч не уволили и увольнять не будете.

- Нет, нет.

- Может, и мы к вам тогда тоже на работу попросимся.

- Да? Хорошо...

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