Франция на карантине: с детьми можно гулять по часу раз в день, а врачи пугают «итальянским сценарием»

Сегодня ровно неделя, как я, активная мама троих детей, журналист телеканала «Евроньюс» во французском Лионе, живу в режиме карантина. Законсервировать жизнь оказалось труднее, чем мне казалось. Вот первые впечатления.

РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ ОТПРАВИЛИ НА БОЛЬНИЧНЫЙ

Итак, вернемся на 7 дней назад: 16 марта президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации, объявив о переходе на новый режим в связи с пандемией коронавируса. Изменения вступили в силу в полдень следующего дня на 15 дней с возможностью продления. Примечательно, что слова «карантин» в своей эмоциональной речи Макрон ни разу не употребил, видимо, чтобы смягчить удар. Так или иначе, речь шла именно о карантине: жителям страны предписывалось по возможности перейти на удаленную работу, сократить передвижения до минимума. На улицу запрещено выходить без бумаги, которую каждый должен заполнять в индивидуальном порядке, скачав и распечатав с официального портала, ну, или скопировав предложенный вариант от руки. Речь идет о расписке, в который вы указываете имя, адрес и мотив выхода на улицу. Опции пять: выход на работу, в магазин, к врачу, для помощи родственникам или размяться у дома. Дата, подпись. Бумага каждый раз новая. Ее может спросить полицейский патруль, штрафы внушительные. Говорят, на составлении расписки настаивали психологи: мол, когда человек обдумывает мотив и подписывается, он ответственнее относится к своим поступкам и заявлениям. Очень скоро выяснится, что это не так...

Для нас оказались важными возможность выхода за покупками и побегать. Я пока не работаю, даже удаленно: с закрытием школ родители детей до 16 лет получили право на двухнедельный больничный , который оплачивается полностью. В конце месяца мы узнаем, будут ли его продлевать и на каких условиях.

Надпись у супермаркета: "Максимум 5 человек". Фото: Екатерина Гусева

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ПРИШЛИ ДЕФИЦИТ И... СМЕРТЬ

Первые дни карантина было по-летнему тепло, что, на мои взгляд, затянуло переход людей в ограничительный режим. Солнце, можно гулять в футболке, пусть и строго возле дома... Выходим и мы: гуляющих немало, рекомендованную дистанцию в метр друг от друга держат не все. Но тревоги пока нет. Она придет назавтра с утренними новостями - во Франции, особенно на востоке, нарастает число заболевших, реаниматологи говорят о вале тяжелых пациентов, смертность растет. На экране основное место отдано врачам, интервью, бесконечные лица в масках, страшные костюмы работников инфекционных отделении . Они говорят о нехватке защитных средств, о нехватке рук, о нехватке сил. Признаются, что боятся за себя и за близких. Кто-то переезжает по собственной инициативе, чтобы не принести вирус домой, где-то власти предоставляют медикам отели... Это хорошо, но главное — специальные профессиональные маски! — в дефиците, и вот профессор парижского госпиталя Помпиду обещает по окончании кризиса предъявить счет властям.

Овощные рынки оставлены там, где мало магазинов. Фото: Екатерина Гусева

Мы, как зачарованные, смотрим новости. Возникает ощущение, что с введением карантина опоздали как минимум на неделю. Адский счетчик запущен: теперь каждые 24 часа мы

узнаем о новых летальных исходах. Пространство деформируется: дома чисто и уютно, а в двух остановках от нас идет битва за жизни. В СМИ, кажется, остался только коронавирус. По радио, ТВ и в интернете врачи просят не выходить, не трогать, не общаться, мыть руки, еще и еще. В сети циркулируют коллаж: «Если вы выйдете на улицу, - написано на плакате, который держит команда медиков, - то мы уйдем домой».

Бьет тревогу и полиция: французы вопреки правилам продолжат собираться группами, далеко отходят от дома, забывают пресловутую расписку, не соблюдают санитарную дистанцию в супермаркете... Прицел опять сбивается: «Может, мы преувеличиваем и паникуем зря?» 20-часовые новости по первому каналу: нет, не зря, любое передвижение вне дома — это риск инфицирования себя и других. Дверные ручки, тележки в магазине, кнопки банкомата несут огромную опасность. Счет умерших уверенно приближается к тысячной отметке, а пик эпидемии еще впереди. В дело вступила армия, разворачиваются полевые госпитали в помощь реаниматологам на местах, тяжелых пациентов развозят на военных вертолетах по госпиталям, где еще есть койки. «Вы хотите итальянского сценария?» - спрашивают врачи, призывая власти максимально ужесточить правила карантина. Вот медсестра просит отвести от телевизора детей . Она показывает отделение, где работает: бесконечные ряды коек, аппараты ИВЛ, провода и трубки. Часть пациентов — на животе. «Мы не уверены, что спасем хоть кого-нибудь из этих людей», - говорит девушка. - Не хотите оказаться здесь, оставайтесь дома».

Трогать продукты руками нельзя. Заходить за ограничительный барьер тоже. Фото: Екатерина Гусева

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ХВАТИТ ПОЛУМЕР?

К началу второй недели карантина тревога разлита в воздухе. На балконе справа соседка плачет, боится за престарелую маму, говорит, что «хватит полумер и пора вводить китайский вариант карантина». В Париже пока так не считают. Премьер-министр Эдуард Филипп объявил в понедельник, что закрывает продовольственные рынки и ограничивает время прогулок. Отныне с детьми можно выходить раз в день на час, отмечая время на бланке расписки. Которую в подавляющем большинстве случае у вас никто не проверит... Достаточно ли этого, чтобы спасти чьи-то жизни?

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