Италия в карантине: кроме вируса, убивает страх, старость и другие болезни

ГЛАВНАЯ ОШИБКА...

Сейчас считают, что именно это было первой ошибкой Италии — вирус недооценили. Это страна, в которой больше всего долгожителей. Здесь старики с тяжелыми хроническими заболеваниями всегда вытягивались врачами до последнего. Я это помню по истории с моей свекровью. У нее были уже серьезные проблемы с печенью, низкая сверстываемость крови, и еще ряд заболеваний, она днем пила больше таблеток, чем еды, раз в месяц ее стабильно увозили в реанимацию и вытягивали с того света на протяжении последних трех лет жизни. Помню отделение в госпитале Бреши, где она лежала, заполненное старичками 80-90 лет, которых выхаживали, просто не давали умереть. Сейчас они все и «посыпались», как бы цинично это ни звучало. Теперь я стала спрашивать всех друзей, которые нам сообщают о смерти близких от вируса, чем умерший болел. Стало выясняться, что каждый имел очень серьезные проблемы со здоровьем до вируса. То есть, когда его привозили в больницу, ему нужен был не только аппарат ИВЛ, но и другие аппараты жизнеобеспечения. Безусловно, жалко людей, если бы не вирус, они бы еще пожили. Но тут важно принять тот базовый факт, что вообще-то люди смертны.

Цифры в Италии на данный момент — 46638 зараженных, 5476 умерших, 7024 выздоровевших. Исследовательский нститут в Риме Istituto Superiore di Sanità выявил, что лишь у 0,8% умерших с коронавирусом не было серьезных предшествующих патологий. У 25% была одна хроническая болезнь, еще у 25% две патологии и у 48% три серьезных болезни. 90% умерших - старше 60 лет. Вирус косит изначально больных и старых, согласно этим данным. В числе жертв есть и молодые. Из первых 3200 умерших - 30 человек в возрасте 40-50 лет. Моложе сорока лет — 9 человек (8 мужчин и 1 женщина). Семеро из этих девяти имели заболевания - сердечно-сосудистые, почечные, психиатрические, диабет, ожирение.

Сейчас считают, что именно это было первой ошибкой Италии — вирус недооценили.Фото: REUTERS

Однако, для более ясной картины нужно пронализировать всех заболевших, у кого появились осложнения с необходимостью в реанимации. Ведь есть такие факторы как приоритет более молодых на аппарат ИВЛ, и масса других факторов, о которых мы снаружи не знаем. Есть же рассказы всех этих достаточно молодых врачей и пациентов, которые заболели и кого поместили под аппарат. Они выжили поэтому. Но если б не аппарат, они бы пополнили статистику умерших. Очевидно, что пока что умерли только самые слабые и самые старые, которым просто вкололи морфин, но не подключали к аппарату.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766892" frameborder="0"></iframe> Карантин «по-итальянски».Итальянцы не были бы итальянцами, если бы даже в ситуации ЧП и полного карантина не нашли способа побыть вместе в веселой, шумной компании

Вирус засадил весь мир по домам, заставил людей бояться друг друга и любого своего чиха. Очень сложно сохранять трезвость в настолько стрессовой ситуации. И уже невозможно отделить — скольких убивает вирус, а скольких — страх и крушение привычного образа жизни, всего мира вокруг. Сейчас в Италии задаются вопросом: если бы это произошло 20 лет назад без распространения социальных сетей и инфодемии, какими были бы итоги эпидемии?

- Я думаю, что истина посередине. - говорит Массимо Галли, профессор, зав. инфекционным отделением больницы им. Луиджи Сакко. - Это первая эпидемия в глобализированном мире с социальными сетями, в которой скорость общения даже выше, чем у вирусов. Но нет никаких сомнений, что это не болезнь, которую следует недооценивать. Мы говорим о вирусе, который обладает очень коварными характеристиками: он очень заразен, его летальный не высок, но и не незначителен, и он довольно устойчив. В основном, риск касается пожилых людей, но влияние на молодых также не является незначительным. Так что в любом случае его не следует воспринимать легкомысленно.

Вирус косит изначально больных и старых, согласно этим данным.Фото: REUTERS

КАРАНТИН ВСЕ ЖЕ НЕОБХОДИМ

Вторая ошибка — слишком пристальное внимание ко всем зараженным. Профессор Галли заявил, что вирус мог распространяться в Италии в течение нескольких недель, даже прежде, чем отменили рейсы из Китая. Многие люди являются просто носителями вируса, не имеют даже температуры, никаких симптомов. А их клали в больницу, ставили системы с глюкозой, они занимали место в больнице, на их лечение тратили деньги. Конечно, для статистики «выгоднее» знать точный процент летальности, сделать как можно больше тестов. Для сдерживания эпидемии, наоборот, нужно не тратить время и деньги на тех, кого вирус не взял. А сконцентрироваться только на тех, кому нужна реальная помощь.

Врачи говорят, что надо принять тот факт — большинство населения станет либо носителем либо заболеет. То есть вирус попадет почти ко всем. Но карантин нужен, чтобы не все, кого вирус свалил, оказались в больнице одновременно.

- Настоящая линия фронта, как и на войне, - это место, где вирус атакует, и это территория среди людей. - говорит доктор Галли. - Если вы не остановите это там, больницы не смогут это сделать. Как на войне, когда потоки раненых прибывают с фронта. Если мы остановим коронавирус в полевых условиях, возможно, нам не придется выбирать, кого лечить, а кого нет.

Все врачи, которых я лично опросила, и многие публичные эксперты подтверждают, что за эти десять лет был нанесен колоссальный ущерб всей итальянской системе здравоохранения, за счет которой власти экономили. Однако, доктор Галли уверяет, что даже если бы была прежняя система, которая по праву считалась одной из лучших в мире, не справилась бы с нагрузкой. Да, умерло меньше, смогли бы спасти больше. Но это гипотетически.

- Невозможно полностью подготовиться к такой ситуации. Ни одна развитая система здравоохранения нигде в мире не смогла бы с этим справиться. - говорит он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766364" frameborder="0"></iframe> Сотни итальянцев участвуют в общенациональном флешмобе против коронавируса.Итальянцы, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, присоединились к трогательному общенациональному музыкальному флешмобу.

Чем же лечат вирус сейчас?

- Лекарство не за горами. Мы идем методом проб и ошибок в данный момент. Мы используем препарат «Тоцилизумаб». Это не лекарство против вируса, а способное сильно уменьшить ущерб от чрезмерного воспаления, вызванного им. Это уже много на данный момент. Также скоро будут готовы результаты исследований «Ремдесивира».

Вирус засадил весь мир по домам.Фото: REUTERS

ВСЯ ЕВРОПА ЗАРАЖЕНА ОДИНАКОВО?

Все внимание приковано к Италии, в соседних странах цифры намного ниже. Но по мнению Вальтера Риккарди, советника министра здравоохранения и итальянского члена ВОЗ, это эпидемиологически маловероятно. И скорее всего все страны Европы заражены одинаково.

- На день, когда в Италии уже давно были закрыты рейсы из Китая, приходилось более 1000 случаев заражения, а в Германии, которая не закрыла рейсы, на тот день было всего 100 случаев. Но итальянцами было проведено более 21000 тестов, а в Германии меньше 1000. В Италии было проведено больше испытаний для выявления болезни, в то время как Германия и Франция вели себя иначе. Следует добавить, что коронавирус имеет те же симптомы в 80% случаев, что и ОРВИ, а также имеет такое же течение.

И когда мы называли прямо, что у человека COVID-19, в Германии и Франции продолжали называть, что он болен просто гриппом. Ситуация в Италии выглядит катастрофической — это последствия итальянской гипердиагностики. А в соседних странах люди спокойны и начинают беспокоиться только сейчас. Но имидж этих стран на международном уровне прочный, и экономика держится. На самом деле я считаю, что ситуация в Италии полностью аналогична французской и немецкой. Италия - это не аномалия Европы.

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