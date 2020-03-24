2020-03-24T00:47:03+03:00
В мире

Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии

Сенатор Алексей Пушков объяснил странный крюк, который сделали российские военные самолеты по пути в Италию
Александр КОЦ
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Российские военные медики вместе с оборудованием уже прибыли в ИталиюРоссийские военные медики вместе с оборудованием уже прибыли в Италию
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«Сам выручай, а товарища погибай» - видимо так польские власти перефразировали старую поговорку, закрыв свое воздушное пространство для «каравана» российских военно-транспортных самолетов, которые перебрасывали в Италию медицинские бригады для помощи в борьбе с коронавирусом.

Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты. Их путь лежал через Сочи, где производилась дозаправка, а это – лишняя тысяча километров. Очевидно намного короче и быстрее было лететь через воздушное пространство Белоруссии, Польши, Чехии… Что же заставило наши ВКС лететь «в обход»?

Фото: FlightRadar

Фото: FlightRadar

Официально об этом не говорят ни власти стран Евросоюза, в воздушном пространстве которых пролегает короткая трасса, ни Минобороны России. Однако в экспертной среде нашлось только одно объяснение: Польша закрыла свое небо для российской авиации, поскольку посчитала, что она перевозит грузы военного назначения. Удивительная «солидарность» и как страны-члена ЕС, и как самого преданного участника блока НАТО.

- Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство. Это подлость на уровне государственной политики, - прокомментировал в своем Твиттере председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. - Тем более, что помощь шла в страну-союзницу Польши по ЕС и НАТО. России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем.

Пандемия коронавируса в очередной раз обнажила нарывающую проблему Старого Света, в котором под угрозой болезни не осталось и следа от декларируемого единства - ни в политическом, ни в военном, ни в гуманитарном смыслах. Тот неловкий момент, когда члена ЕС и блока НАТо спасают не союзники, а потенциальные противники из России, Китая и даже Кубы.

Десятый самолет ВКС России вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.Италия больше других европейских стран пострадала от коронавируса

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Италия занимает трагическую первую строчку по количеству летальных случаев от коронавирусной инфекции. На сегодня жертвами COVID-2019 стали почти 5,5 тысяч жителей Апеннинского полуострова. Инфицированными являются почти 60 тысяч человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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