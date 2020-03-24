«Дверь будем ломать с приставами»: Вдову Олега Яковлева принудительно выселят из квартиры

Певец Олег Яковлев умер от тяжелой пневмонии в 2017 году, но близкие исполнителя хита «Тополиный пух, жара, июль» до сих пор воюют за его наследство.

Напомним: после смерти Яковлева выяснилось, что в завещании артист не указал свою подругу Александру Куцевол. Все имущество и счета артист завещал своему другу юности и партнеру по бизнесу в сфере недвижимости актеру Роману Радову и племяннице Татьяне.

yakovlevsinger Олег Яковлев с Александрой Куцевол

А далее начался просто турецкий сериал. По словам Татьяны Яковлевой, любовница ее дяди Александра Куцевол предъявила в суда липовое свидетельство о браке с покойным.

А после Александра, попыталась оспорить завещание, подав ещё один судебный иск, в котором утверждала, что Яковлев был невменяем, когда излагал свою последнюю волю.

Впрочем, пока Куцевол не спешит добровольно выселяться из шикарной квартиры Олега Яковлева, где только собрание антиквариата тянет на сумму с шестью нулями. Женщина уже перевезла в звёздные метры покойного своих родителей.

romanradoff Наследник Яковлева Роман Радов

- Сейчас наследники Олега пытаются выселить Куцевол из квартиры. Адвокат наследников Екатерина Рубашкина в данный момент занята получением исполнительного листа, чтобы прийти с приставами и выселить Куцевол, - рассказывает kp.ru подруга Яковлева Евгения Кириченко. - У них теперь есть все основания, чтобы выселить Куцевол, поскольку суд по оспариванию завещания Саша проиграла.

Наследники в прошлом году пытались ломать дверь, меняли замки. В ответ Куцевол тоже взламывала дверь квартиры Олега и заселялась туда снова. Поэтому, чтобы история не повторилась, в следующий раз наследники будут ломать дверь квартиры Яковлева с приставами, - объяснила журналист Евгения Кириченко.