Reuters: Ослабление рубля дало фору российским нефтяникам над саудитами

Ослабление рубля дало преимущество российским производителям нефти над конкурентами из Саудовской Аравии, пишет агентство Reuters.

Международная торговля нефтью осуществляется в долларах, тогда как затраты на ее добычу в России – в рублях. Между тем на протяжении марта российская валюта потеряла более чем 15% своей стоимости по отношению к доллару. А саудовский риал жестко привязан к доллару в соотношении 3,75:1.

Ведущий российский производитель нефти – «Роснефть» в 2019 году сообщала, что себестоимость добычи барреля составляла 199 рублей. По прошлогоднему курсу это $3,1 на баррель, но теперь показатель снизился до $2,5 за баррель. В Саудовской Аравии же себестоимость добычи составляет $2,8 за баррель.

31 марта заканчивается картельное соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Россия и Саудовская Аравия не договорились о дальнейшем сдерживании цен, после чего саудиты объявили о масштабном наращивании добычи и предоставлении скидок всем покупателям своей нефти. Это решение обрушило цены на нефть почти вдвое.

Утром 24 марта цены на нефтяные фьючерсы Brent выросли более, чем на 3% до $28 за баррель. Тем не менее падающий из-за всеобщего карантина спрос на нефть остается глобальным дестабилизирующим фактором рынка.

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