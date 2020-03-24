«Кашель такой, что челюсть сводит - ощущение, что у меня кусок мяса, а не горло»: дневник девушки, заболевшей коронавирусом

Часть первая.

«Мне кажется, это была самая сложная ночь. Температура поднялась до 38,4. Кашляла много и сильно. До состояния, что сводит челюсть и того гляди вырвет. Ходила под потолком. И проверяла в слюне, нет ли крови. Ощущение было, что уже кусок мяса, а не горло».

Так начинается очередной пост в социальной сети 27-летней Ольги, о которой kp.ru уже писала. Девушка полетела в Лондон на учебу. И первое время даже не ощущала никакой паники. Все заведения работали, пабы были открыты, людей в масках не наблюдалось. Но потом (десять дней назад) как будто кто-то отмашку дал. Улицы стали безлюдными, все мероприятия отменили. Москвичка срочно начала собираться домой. Рейсы один за одним отменялись. Стресс нарастал. И уже в пути поднялась температура. Как будто бы от нервов.

В Шереметьево (терминал F) «люди в скафандрах» дали Ольге заполнить анкету, всем пассажирам измерили температуру. Лаборанты взяли у девушки мазки из горла и носа - и отправили на карантин. Всех.

Ольга честно соблюдала домашнюю изоляцию. А потом к ней приехали медики. Тоже в спецкостюмах. И сообщили: ваш тест оказался положительным.

Шок. Страх. Быстрые сборы. Осуждения бабушек возле подъезда. И, наконец, больничная койка в персональной палате.

Сегодня, 24 марта, пошел третий день, как Ольга находится на лечении.

В ночь на понедельник было особенно плохо.

- В какой-то момент не выдержала и нажала на красную кнопку, чтобы ко мне пришли медработники, - рассказывает девушка. - Они решили поставить мне капельницу. Мне никогда такого не делали. Я вообще в больнице в первый раз. Но согласилась, конечно. Лишь бы стало легче... Иглу всадили так, что я чуть не взвыла от боли. Меня повело, как будто я вот-вот упаду в обморок. Я расплакалась. И сказала, что мне ничего не надо.

Утром - замер температуры. 37,6. Весь день бросает в сон. И от кашля выделяется все больше мокроты.

- Пришел новый врач, - продолжает пациентка. - Задал вопросы, на которые я уже отвечала в первый день. И ушел. Ни про мои анализы, ни про результаты томографии ничего не сказал. Спросила, как меня будут лечить. Пока тоже молчание. А тут у меня еще начался понос (уж простите), поэтому прием пищи я приостановила. Рука после очередного анализа крови почернела. Хотя до этого я много раз сдавала и всегда все было красивою Помазать и заживить вены мне отказали.

Рука после очередного анализа крови почернелаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В понедельник вечером Ольга получила свою первую передачку. Пост об этом френды в соцсетях просто залайкали. Желая девушке скорейшего выздоровления. Которая написала:

- Слава бананам, мандаринам и шоколадкам! Когда болею, всегда хочу всё шоколадное.

«КП» продолжаем следить за лечением Ольги и так же искренне желает ей поскорее выздороветь.

Больничное питаниеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По последней информации, у нее обнаружили воспаление легких. И начали давать антибиотики (азимитрицин).

- Сказали, через три дня решат, давать ли мне их дальше, - добавила Ольга. - Возможно, прекратят. А пока вежливая медсестра поставила катетер. Не больно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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