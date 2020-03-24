Елена Степаненко получила новую работу и сразу позвала в гости Ольгу Бузову

Ольга Бузова заинтриговала всех публикацией в инстаграме совместного фото с Еленой Степаненко. Особо впечатлительные поклонники тут же предположили, что две самые популярные «разведенки» страны теперь вместе ведут телепроект. А ведь действительно могли бы собрать у экранов сразу и поклонников «Смехопанорамы», и адептов «Дома-2».

Однако все не совсем так. Похорошевшая и похудевшая Елена Степаненко действительно получила новую работу. Причем шикарную! Как и ее новая форма. 66-летняя артистка не только похудела, но, наверняка, проходила омолаживающие процедуры – на съемках вчера она выглядела шикарно, лет на 10 моложе своего возраста. У Елены Григорьевны будет свое развлекательное шоу на канале «Россия1». Сняли уже несколько выпусков. В понедельник одной из гостей передачи стала Ольга Бузова. Несмотря на то, что разница в возрасте у этих артисток более тридцати лет – тем для разговора нашлось масса. Как вы понимаете, одна из главных «жизнь после развода только начинается».

Мы обсудили новый проект с одним из участников съемки, который рассказал kp.ru о закулисье проекта Степаненко.

Ольга Бузова выступала в новогоднем шоу с экс-мужем Степаненко Евгением Петросяном

- В какой атмосфере проходит запись передачи? Почему все решили, что Бузова соведущая Елены Григорьевны?

- Оля умеет привлечь внимание к проектам со своим участием. Наверняка, продюсеры новой программы Степаненко этому рады – шоу еще не встало в телесетку, а о нем уже «говорит» весь инстаграм. Елена Григорьевна действительно снимает авторский проект с рабочим названием «Еще не вечер». Посыл – у женщины в любом возрасте «еще не вечер», чтобы начать новую жизнь. Ольга Бузова, как и Елена Степаненко, после развода показала всей стране, что жизнь после расставания с некогда любимым мужчиной только начинается. Будет много юмора и развлекательного контента для аудитории разного возраста. Думаю, что это сейчас нам всем необходимо. Что удивило? Стиль, грация и энергия Степаненко. Со спины можно подумать, что дама на шпильках модель какая-то. Отлично выглядит Елена Григорьевна, и ей очень идут дорогие модные вещи.

Официальных комментариев на этот счет пока нет – рано, передача не готова пока к эфиру. Но в окружении Степаненко нам рассказали, что Елена Григорьевна не сразу согласилась на заманчивое предложение. Но, приняв решение, принялась с энтузиазмом за работу: «Ее так захватило, она в восторге, полна идей и энергии!».

Кстати, концерты Елена Степаненко, в отличии от экс-мужа Евгения Петросяна давала нечасто. Хотя залы собирает легко. Объясняла это тем, что ей достаточно встреч со зрителем и один раз в месяц, а то и в два. Теперь, когда концерты временно отложены до окончания карантина, Елена Степаненко получила выгодное предложение. Наверняка с шестью нулями.

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