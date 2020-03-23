"Развод Елене к лицу": помолодевшая Степаненко стала еще краше

Пока Евгений Петросян с молодой женой Татьяной Брухуновой отбивается от ушлых светских хроникеров и поклонников после новостей о рождении ребенка, Елена Степаненко продолжает восхищать публику своим внешним видом. Такое ощущение, что 66-летняя артистка нашла эликсир вечной молодости. Во всяком случае большинство почитателей ее талантов именно так и считают.

Елена Степаненко, как известно, очень тяжело переживала развод с Евгением Петросяном. Почти год артистка не появлялась на публике. Однако в последнее время звезда не только выходит в свет, но и активно выступает.

Она похудела на 42 килограмма. И внезапно помолодела. И если секретом своей стройности Елена Григорьевна охотно делилась, то о деталях неожиданного преображения распространяться не спешит. Но совершенно точно можно сказать - с каждым выходом в свет Степаненко становится краше.

Доказательством этих слов можно считать фотографию, которую разместила в блоге Ольга Бузова. На снимке поющая ведущая позирует в компании Елены Степаненко. "Такой коллаборации вы от меня точно не ждали. Я и легенда отечественного юмора, та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли. Прекрасная и роскошная Елена Степаненко", - подписала фото звезда "Дома-2".

Елена Степаненко и Ольга Бузова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

buzova86_ofc_minsk Еще не вечер

Она отметила, что совсем скоро публика сможет увидеть их дуэт в шоу на одном из федеральных каналов. Фолловеры порадовались этим новостям. Но еще больше они восхитились и удивились, как роскошно выглядит бывшая жена Петросяна.

davabuzlove Ольга Игоревна и Елена Григорьевна

В кадре Елена Григорьевна позирует в брючном костюме василькового цвета. От помолодевшего лица артистки невозможно отвести глаз.

"Это будет сенсация", "Как она классно выглядит", "Степаненко не узнала. Отлично стала выглядеть", "Спросите у нее, она что, эликсир молодости выпила, или что? Пусть поделится секретом", "Все-таки развод многим идет на пользу", "Степаненко похудела и помолодела, еще бы мужчину помоложе. И вообще огонь", "Степаненко для своего возраста выглядит шикарно", "Елена невероятно прекрасна", "Развод Елене к лицу", "Как Елена шикарно выглядит, просто расцвела после развода", Ее не узнать, прям похорошела! ", - делятся мнением фолловеры.

s.a.drobotenko На съемке с красивой женщиной и блистательной актрисой

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод в 2018 году. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами раздела имущества бывших супругов. А в начале декабря стало известно о том, что сатирик женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Пара долго скрывала свои отношения, но все тайное становится явным.