2020-03-24T11:57:00+03:00
В мире

В Италии новая тенденция: каждый день все меньше заболевших и умерших

Власти ужесточают наказания за нарушение карантина
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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В изоляторе на дому находится 26 522 пациента, в реанимации – 3204.В изоляторе на дому находится 26 522 пациента, в реанимации – 3204.Фото: REUTERS
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В Италии вышел официально новый — четвертый уже — модуль, который граждане должны скачивать на сайте МВД, чтобы заполнить перед выходом из дома. Остаются все те же три причины, которым можно выйти: «доказанные рабочие потребности», «причины здоровья» и «ситуация необходимости», которая подразумевает выход в ближайший к дому супермаркет за продуктами. Запрещены по прежнему передвижения из одного муниципалитета в другой, или из одной зоны в другую в больших городах.

Совет министров в ближайшее время может утвердить постановление об ужесточении санкций для тех, кто нарушает запреты. Будет предусмотрен административный штраф в размере около 2 тысяч евро и, возможно, конфискация транспортного средства, если человек нарушает запрет на передвижение на машине.

Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

Комиссар по гражданской защите Анджело Боррелли в прямом эфире, рассказывал о том, что обнаружено 3780 зараженных за один день - против 3957 зарегистрированных в воскресенье. Вчера было 602 смертельных случая, и это тоже снижающаяся цифра. В воскресенье было 651, в субботу- 793. В изоляторе на дому находится 26 522 пациента, в реанимации – 3204.

Однако, число выздоровевших также сократилось почти вдвое: 408 во вчерашнем бюллетене (всего 7432) против 952 в воскресенье.

Пока остается тревожной ситуация на юге страны. По цифрам там вроде все под контролем. Сильвио Брусаферро, президент Института здоровья в Риме, беспокоится, что рано еще говорить о снижении числа зараженных. Он готов держать пари, что вирус также распространяется и по югу. Последний случай в Палермо, самый юг Италии, подтверждает справедливость беспокойства.

В доме для престарелых в Вильяфрати было заражено сразу 69 человек среди пациентов и персонала. 90-летний мужчина скончался вчера в больнице Партинико, девять были госпитализированы в реанимацию.

Выступил в СМИ пациент № 1 Маттиа (фамилия его не указывается), с которого началась вспышка в Ломбардии. Он призвал всех оставаться дома. «Меня вылечили, но теперь это не гарантировано» - сказал он. Парню 38 лет, он спортсмен, если бы его не положили под аппарат ИВЛ, он бы умер. Таких случаев осложнений коронавируса на вполне здоровых молодых людях немного с точки зрения статистики, но они есть.

Карантин «по-итальянски».Итальянцы не были бы итальянцами, если бы даже в ситуации ЧП и полного карантина не нашли способа побыть вместе в веселой, шумной компании

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ИСТОЧНИК KP.RU

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