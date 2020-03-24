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Сергей Степашин: Съездил в Ленинград к маме на день рождения, она блокадница, ей 92 года, услышал ее «Серёжа, переживём»!

Глава Наблюдательного совета Фонда ЖКХ рассказал нашему обозревателю Александру Гамову, где он берет оптимизм
Александр ГАМОВ@gamov1
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Сергей СтепашинСергей СтепашинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Сергей Вадимович, где черпаете оптимизм?

- Я только что вернулся из Ленинграда, ну, сейчас город называется Санкт-Петербург, поздравил маму, ей 92 года исполнилось.

-Какого числа?

- 21 марта, в день весеннего равноденствия. Ей вручили медаль «75 лет Победы», она всю блокаду пережила. Я не увидел у нее ни пессимизма, ни растерянности. Говорит – ну, что, лишь бы не было войны, мы всякие сложности переживем. Главное – быть добрее и ближе друг к другу. Вот мне такие люди, как моя мама, наверное, и придают оптимизма. Сейчас грех нам жаловаться на жизнь, я думаю, эту заразу мы победим без истерики и без паники, и будем здоровее и лучше. Хотя я попал уже в так называемый критический возраст, [мэр Москвы Сергей] Собянин почему-то определил его в 65 лет, хотя я считаю, что важен биологический возраст, а не по паспорту.

Сергей Степашин: «Съездил в Ленинград к маме на день рождения, она блокаду пережила, ей 92 года, услышал ее - Серёжа, переживём - вот и оптимизм!»

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- Напомним, вашу маму как зовут?

- Людмила Сергеевна.

- Она вам прямо вот так и говорит – «Сережа»? Не «Сергей»?

- Конечно, «Сережа», а как же еще? Мама есть мама. Для любой мамы ее сын - ребенок, кем бы он ни был, какого возраста бы ни достиг.

Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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