«Медведь — символ русского человека. Было безумно больно» Татуировки Ильича из Little Big

Хоть «Евровидение-2020» отменили, упускать из внимания питерскую группу Little Big все же не советуем. Есть подозрение, что именно они представят Россию на этом же шоу в следующем году. Пока неизвестно с какой песней и каким клипом. Вдруг решат скакать по сцене без одежды? Предлагаем рассмотреть под микроскопом татуировки Ильи Прусикина — лидера Little Big, а также его друга Юрия Музыченко (группа The Hatters), ведь он посвятил Ильичу персональное тату.

1. Медведь во всю грудь — с первого альбома

Самое крупное и видимое изображение — огромная голова рычащего медведя во всю грудь.

- Моя первая татуировка связана с первым европейским туром, - объясняет музыкант. - Я поставил себе такую цель: будет тур, сделаю тату. Первая — медведь на груди. Изображение с нашего первого альбома (With Russia From Love. 2014 год). Это было безумно больно. Наверно, зря я это начал. Зато остальные татуировки прошли гладко, потому что главную боль я уже ощутил. Стоило сделать первую — и понеслось.

Обложка первого альбома Little Big.

2. Косолапые разных видов по всему телу

Медведь, как оказалось, любимое животное Ильи. Именно поэтому он набил на плечах (по аналогии с воровскими звездами) следы медвежьих лап, на спине — черты лица строгого мишки, на руке — надписи с тихим и кричащим медведем.

- Я не самый лютый патриот нынешней России, - признается Прусикин. - Медведь связан необязательно с Россией. В Германии много геральдики и изображений медведей. Это скорее символ русского человека. Я люблю свою страну! Но государство чуть недолюбливаю. Страну и русских людей — очень люблю.

Еще на руке музыканта есть вертикально расположенный в профиль медведь, похожий на символ из геральдики. Такие изображены на гербе Берлина, Ярославля, Сморгони и других городов. Обычно медведь интерпретируется как символ силы, хитрости и свирепости в защите отечества.

3. Семья медведей из фильма от Кэмерона

На теле Ильи изображены медведи в разных состояниях: рычащие, идущие, спокойные, мертвые, а вот семейных нет. Так появилась идея сделать на ноге изображение нескольких животных по макету афиши фильма «Земля медведей» - 3D-документалки Гильома Винсента, спродюсированной Джеймсом Кэмероном.

- Посмотрев этот фильм, вы поймете, что медведи — безумно крутые животные, - настаивает Илья. - Как они защищают семью и себя. Самые идеальные. При этом очень сильные. И добрые.

Полностью семья медведей не поместилась, осталась лишь медведица на фоне природы.

4. Надписи

Все изображения и текст на теле музыканта — монохромные. И это не просто так.

- Мне не очень нравится цветная татуировка, я приверженец черно-белого изображения, - подчеркивает солист Little Big. - Как далеко готов зайти? Есть мысли по поводу тату на затылке и руках. Но лицо и шею трогать не собираюсь.

На левом бицепсе Прусикина — название группы Little Big, с которой он прославился. На предплечьях — надписи: kind inside («добрый внутри»), hard outside («жесткий снаружи»).

Над медведем во всю грудь — по дуге от плеча до плеча лозунг «Непобедимая сила духа». Видимо, намек на еще одну отличительную особенность русского человека, доброго внутри и жесткого снаружи.

На поясе поперек живота наколоты цифры года рождения Ильи — 1985. Так делают многие.

5. Череп

Исходя из большинства татуировок солиста Little Big, несложно догадаться, череп какого животного решил набить Илья.

- Эту татуировку я сделал, потому что мне было скучно, - объяснил артист. - Сидел дома и думал: *** (блин), надо идти делать татуировку. Так бывает. «Подсел на иглу». Их приятно делать.

6. Рубль

На икроножной мышце музыкант набил знак российского рубля, который чеканился на монетках достоинством 1 рубль: буковка Р с черточкой посередине. У жены музыканта, Ирины Смелой, есть такое же тату. Видимо, хорошая примета — к деньгам в семейный бюджет.

БОНУС

Еще до евровизионной популярности Little Big друг группы, фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко, наколол себе изображение лица Ильича...на ягодице.

Сложно представить, смог бы Музыченко сделать это сам по себе, без дополнительных стимулов. Но ему просто не повезло: такое задание (сделать татуировку лица на заднице) выпало артисту в ютуб-шоу «Трэш-лото».

Теперь Ильич, как говорится, все видит.

