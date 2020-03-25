«Медведь — символ русского человека. Было безумно больно» Татуировки Ильича из Little Big
Хоть «Евровидение-2020» отменили, упускать из внимания питерскую группу Little Big все же не советуем. Есть подозрение, что именно они представят Россию на этом же шоу в следующем году. Пока неизвестно с какой песней и каким клипом. Вдруг решат скакать по сцене без одежды? Предлагаем рассмотреть под микроскопом татуировки Ильи Прусикина — лидера Little Big, а также его друга Юрия Музыченко (группа The Hatters), ведь он посвятил Ильичу персональное тату.
1. Медведь во всю грудь — с первого альбома
Самое крупное и видимое изображение — огромная голова рычащего медведя во всю грудь.
- Моя первая татуировка связана с первым европейским туром, - объясняет музыкант. - Я поставил себе такую цель: будет тур, сделаю тату. Первая — медведь на груди. Изображение с нашего первого альбома (With Russia From Love. 2014 год). Это было безумно больно. Наверно, зря я это начал. Зато остальные татуировки прошли гладко, потому что главную боль я уже ощутил. Стоило сделать первую — и понеслось.
Обложка первого альбома Little Big.
2. Косолапые разных видов по всему телу
Медведь, как оказалось, любимое животное Ильи. Именно поэтому он набил на плечах (по аналогии с воровскими звездами) следы медвежьих лап, на спине — черты лица строгого мишки, на руке — надписи с тихим и кричащим медведем.
- Я не самый лютый патриот нынешней России, - признается Прусикин. - Медведь связан необязательно с Россией. В Германии много геральдики и изображений медведей. Это скорее символ русского человека. Я люблю свою страну! Но государство чуть недолюбливаю. Страну и русских людей — очень люблю.
Еще на руке музыканта есть вертикально расположенный в профиль медведь, похожий на символ из геральдики. Такие изображены на гербе Берлина, Ярославля, Сморгони и других городов. Обычно медведь интерпретируется как символ силы, хитрости и свирепости в защите отечества.
3. Семья медведей из фильма от Кэмерона
На теле Ильи изображены медведи в разных состояниях: рычащие, идущие, спокойные, мертвые, а вот семейных нет. Так появилась идея сделать на ноге изображение нескольких животных по макету афиши фильма «Земля медведей» - 3D-документалки Гильома Винсента, спродюсированной Джеймсом Кэмероном.
- Посмотрев этот фильм, вы поймете, что медведи — безумно крутые животные, - настаивает Илья. - Как они защищают семью и себя. Самые идеальные. При этом очень сильные. И добрые.
Полностью семья медведей не поместилась, осталась лишь медведица на фоне природы.
4. Надписи
Все изображения и текст на теле музыканта — монохромные. И это не просто так.
- Мне не очень нравится цветная татуировка, я приверженец черно-белого изображения, - подчеркивает солист Little Big. - Как далеко готов зайти? Есть мысли по поводу тату на затылке и руках. Но лицо и шею трогать не собираюсь.
На левом бицепсе Прусикина — название группы Little Big, с которой он прославился. На предплечьях — надписи: kind inside («добрый внутри»), hard outside («жесткий снаружи»).
Над медведем во всю грудь — по дуге от плеча до плеча лозунг «Непобедимая сила духа». Видимо, намек на еще одну отличительную особенность русского человека, доброго внутри и жесткого снаружи.
На поясе поперек живота наколоты цифры года рождения Ильи — 1985. Так делают многие.
5. Череп
Исходя из большинства татуировок солиста Little Big, несложно догадаться, череп какого животного решил набить Илья.
- Эту татуировку я сделал, потому что мне было скучно, - объяснил артист. - Сидел дома и думал: *** (блин), надо идти делать татуировку. Так бывает. «Подсел на иглу». Их приятно делать.
6. Рубль
На икроножной мышце музыкант набил знак российского рубля, который чеканился на монетках достоинством 1 рубль: буковка Р с черточкой посередине. У жены музыканта, Ирины Смелой, есть такое же тату. Видимо, хорошая примета — к деньгам в семейный бюджет.
БОНУС
Еще до евровизионной популярности Little Big друг группы, фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко, наколол себе изображение лица Ильича...на ягодице.
Фото: YouTube
Сложно представить, смог бы Музыченко сделать это сам по себе, без дополнительных стимулов. Но ему просто не повезло: такое задание (сделать татуировку лица на заднице) выпало артисту в ютуб-шоу «Трэш-лото».
Теперь Ильич, как говорится, все видит.
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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