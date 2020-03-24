Актриса Дарья Мороз: "От мужчин получила украшения два раза в жизни, а теперь делаю их сама"

Обворожительная актриса театра и кино Дарья Мороз, дочь режиссера Юрия Мороз и актрисы Марины Левтовой, давно вызывает уважение и восхищение коллег и зрителей. Крайне редко дает интервью. Но сегодня на встречу с «Комсомолкой» ее пригласила подруга, геммолог-ювелир Юлия Пузырева, с которой у них общее дело.

В рыбный ресторан на улице Правды, где мы договорились вместе пообедать, актриса, в пестрой курточке и с креативной маской на лице, влетела, как весенний ветерок. Заказала острую уху, хлеб и оливковое масло.

- В прошлый раз здесь с Юлей (Пузыревой, подругой. – Ред.) сидели и слопали всю корзину хлеба с оливковым маслом, - весело воскликнула Дарья Мороз. - Я на улице Правды жила много лет, но года два назад чего-то надоело, и мы переехали! У дочки школа в конце Ленинского проспекта и отсюда было далековато ездить. Когда стали доезжать от новой квартиры до школы за 15-20 минут – это сильно облегчило нашу жизнь. Почему так далеко? Это школа при Посольстве. Она одна в Москве. Аня (дочка) в пятом классе. Педагоги – немцы, интеллигентное окружение. Кстати, они первыми начали реагировать на карантин, отправив детей на дистанционное обучение.

Дарья Мороз и Юлия Пузырева в работе.

В этот момент к нам присоединилась Юлия Пузырева: «Привет! Помню твой запрет – не целуемся!».

- Да, теперь все не обнимаемся, не целуемся, а только в засос! – пошутила Мороз. – Ты смотрела мою трансляцию из «Зарядья» (музыкально-поэтический вечер с участием актрисы Дарьи Мороз и художественного руководителя фестиваля ArsLonga пианиста Ивана Рудина. - Ред.)

Несмотря на экстремально быстрое, спонтанное решение о трансляции и минимальном времени на подготовку, было очень круто! Мы получили другую аудиторию, и гораздо больше той, которая могла бы быть на реальном выступлении. И буквально на следующий день многие артисты тоже начали делать подобные концерты. До нас только Берлинская и Сиднейская Филармонии. Я больше на самом деле за Ваню была рада. Для него это очень хорошо, музыкантам сложнее пиариться и выходить на широкую аудиторию. Сейчас договариваемся, чтобы «Мастер и Маргариту» сделать в онлайн-трансляции. Это наш симфо-спектакль с Ваней, МГСО и Игорем Миркурбановым, премьера которого была осенью на основной сцене ЗАРЯДЬЯ. Я очень им горжусь.

- Сегодняшняя эпидемия, связанная с коронавирусом, сказалась на ваших доходах?

- Ну конечно. Все почти сейчас в равном положении,что касается заработка. У меня до 10 апреля (пока что театры закрыты на этот период) слетело 15 спектаклей, в том числе три-четыре премьерных. Отпало какое-то количество сторонней работы, выступления. В первую секунду это вызывает такое ощущение: «Что же делать?!». Это по инерции. Когда ты бежал марафон и вдруг тебе говорят без предупреждения: «Стоп». Но если ты человек осознанный и разумный, то начинаешь искать в этом не минусы, а плюсы, которых на самом деле больше. Главное, чтобы не было каких-то моральных убытков внутренних. Финансовые – восстановимы.

Наша страна, мне кажется, немножко больше, чем другие, привычна к разным перипетиям и всяким сложным ситуациям. Поэтому главное не поддаваться унынию. И этот вынужденный отпуск использовать по максимуму как накопление правильного, спокойного, позитивного и уравновешенного состояния.

Я прямо слышу как «эфир освободился»! Муравьиная суета городская ушла. И сейчас время задуматься о чем-то большем, о каких-то тонких материях. И в этом у меня сейчас главная внутренняя история.

И для меня это какое-то очень хорошее время, не нервическое, а наоборот. Время гармонизации, я бы сказала.

Как минимум,с ребёнком можно больше времени провести! Это на самом деле очень круто.

Фото предоставлено компанией "Кристалл мечты".

- Много было разговоров о вашем разводе с Константином Богомоловым. Писали, что это Собчак у вас увела мужа?

- Нет, это не так. Мы развелись раньше. И развод прошел цивилизованно, без выяснения отношений.

- То есть, развод состоялся до его встречи с Собчак?

- Да, конечно.

- А как вам сейчас работать с Богомоловым?

- Я сейчас с ним не работаю.

- Но будете, наверное?

- Может быть.

- Когда снимались у него в «Содержанках», уже были с ним в разводе. Сложно с бывшим мужем вместе работать?

- Нет, никаких сложностей не возникало. Так или иначе мы одна команда и творческий тандем. И это важнее личных отношений. Так было, есть и будет.

Мы с Костей с самого начала нашей совместной жизни очень разделяли семью и работу. И считали дурным тоном, если одно вдруг наползало на другое. После расставания ничего в этом смысле не изменилось. Я сыграла в нескольких его спектаклях и снялась в «Содержанках». Как работали – так и работали. Даже, может быть, работа была более эффективной из-за личной дистанцированности.

- Какой Богомолов отец?

- Прекрасный. Всегда был им. Они с дочкой очень любят друг друга и много общаются. Куда-то ездят,ходят в кино, по друзьям и так далее. Все время, которое он может с ней провести, он проводит. Я ему за это очень благодарна. И Аня (дочка. – Ред.), мне кажется, не чувствует никакого недостатка его внимания, что очень важно в такой ситуации, когда родители не живут вместе. Круто, когда продолжаются сохраняться настолько классные отношения между родителями и детьми. У нас в этом смысле очень правильная ситуация.

- А вы как дочку воспитываете?

- Достаточно строго. Она человек очень воспитанный, может быть, даже иногда чрезмерно. Но она хорошо знает рамки, границы. И в целом, я бы сказала, что я ее воспитываю как меня моя мама (актриса Марина Левтова. – Ред.), в таком строгом ключе, но без перегибов. Ей очень многое разрешается. И она мне кажется, не обделена ни вниманием, ни свободой, и достаточно разносторонне развивается.

- Слышала, что вы недавно свою коллекцию изумрудных украшений выпустили. А дочке дарили изумруды?

- Да. Ей Костя (Богомолов. – Ред.), кстати, дарил, по-моему, на прошлый день рождения комплект изумрудный – сережки и подвесочку: изумруд с бриллиантиком. Невероятно нежный комплект. Там небольшие камешки, очень яркие, она его обожает. Так что Анна, так же как и я, очень любит украшения. Она всегда говорит: «Ой, мам, у тебя новое колечко!». Я говорю: «Да». Она: «Хорошо, что потом мне достанется». Я говорю: «Дочка, тебе достанется всё!» (смеется).

- А эти изумруды для дочки были из вашей авторской коллекции?

- Мы еще тогда не начали нашу коллекцию. Костя (Богомолов) в ювелирной компании Юлии Пузыревой брал изделия с уральскими изумрудами для подарка дочке. А изумруды не только девушкам и женщинам, но детям тоже очень подходят.

Мне кажется, для любой девушки или женщины новое украшение приносит столько радости! И в этом смысле изумруд очень женский камень.

- А для вас изумруд стал еще и бизнесом?

- Для меня это самореализация в первую очередь. И любовь к камням и украшениям. Я же девочка. Мне кажется, я могу придумать и нарисовать такое украшение, которое потом будет классно смотреться на руке или в ушах, или в качестве браслета, или броши. Поэтому когда мы с Юлей (вице-президентом ювелирной компании «Кристалл мечты») начали об этом думать, для меня это, конечно, в чистом виде креатив. Это абсолютно дружеская коллаборация. Нам кайфово общаться, и когда возникла эта идея, она выросла в такую красивую историю. Надеемся, что разовьется.

Фото предоставлено компанией "Кристалл мечты".

Коллекция наша не вполне обычная. Она тоненькая, авторская. У нас на рынке очень мало таких изящных, женственных украшений, наполненных настоящими камнями. Мне хочется, чтобы наши покупательницы были по всей России.

Кстати, сейчас в контексте роста валюты, если говорить о бизнесе, выгодно вкладывать в украшения. Камни и металлы в цене не падают, а только растут. А деньги могут обесцениваться.

Кроме того,украшения, которые я разработала – они исключительно с российскими изумрудами. В России, на Урале, есть единственное месторождение, где ведется большая добыча изумрудов. Моя подруга Юлия Пузырева занимается обработкой камней с этого месторождения. И камней настолько много самых разных, что даже если у тебя небольшой бюджет в кармане, а хочется себя порадовать, то можно выбрать и купить серебряное или золотое украшение с изумрудом. Оно будет недорогое, но суперпривлекательное. И в то же время, можно купить дико крутой изумруд, суперчистый. Такая многогранность этого камня – что он может быть и casual-украшением, и на выход.

Тем более, сейчас весна. Изумруд для весны идеальный камень.

- Я очень рада, что мы с Дашей сделали коллекцию изумрудных украшений недорогую. Серьги с изумрудами стоят 7 тыс. руб., продажи делаем онлайн через интернет, так что в любом уголке России дамы, девушки могут приобрести украшения от Даши Мороз! - подчеркивает Юлия Пузырева. – Важно отметить, что после распада Союза то открытое еще в царское время уральское месторождение (одно из достояний России) попало на растерзание бандитов, иностранных фирм. Они тупо выкапывали камни и отвозили в Индию на переработку. Еще пару лет назад в интернете сообщалось, что шахта умерла, уральских изумрудов нет. Но нам удалось восстановить, если не весь вывоз сырья изумрудного, то хотя бы половину. Контроль у государства, а моя компания осуществляет добычу, обработку и продажу у нас в России. Так что мы с Дашей – две отчаянные девушки, в наше тяжелое время не теряем оптимизма и работаем на благо людей в России!

- Настолько меня это вдохновляет и подстегивает, что это нравится не только нам с Юлей, а еще и людям, которые это покупают, с удовольствием носят, что для них это красиво и приносит радость, - продолжает Дарья. - Я вообще очень увлекаюсь изучением камней и люблю украшения с камнями. Создавать люблю. Я даже в какой-то момент просила моего ювелира взять меня в подмастерья. Он ответил - ты убьешь руки, это тяжелая работа. А к тому,чтобы разбираться в камнях я пришла не сразу,а постепенно и из большого любопытства.

Кстати, подделать изумруд гораздо труднее, чем бриллиант. И среди привозных камней, гораздо больше подделок. Надо понимать, что камни лучше всего покупать у того, кто сам их добывает. Во-первых, изначально нет риска нарваться на подделку. Во-вторых, это люди, понимающие в камнях и не накручивающие цену.

Я в большой степени эзотерик, а у изумруда много всяких энергетических качеств, верю, что они обереги от темных духов, это еще и символический камень.

Любой человек, которые покупает камень или украшение с камнем, так или иначе воспринимает это как некое вложение. Поэтому хочется, чтобы это было настоящим, ценным и могло переходить по наследству.

- А от вашей мамы (актриса Марина Левтова погибла, когда Даша была школьницей. – Ред.) вам достались какие-то семейные украшения?

- Да, конечно. У нее была парочка антикварных украшений достаточно простых, но таких, которые передаются в семье от поколения в поколение. Мама носила сережки ее прапрабабушки – бриллиант с жемчужинкой, такое сочетание называется «Ромео и Джульетта». У бабушки (ее мамы) не были проколоты уши, поэтому жемчуг приобрел платиновый оттенок - когда жемчуг не носить, он меняет цвет. Они очень классно выглядят. Мама их всегда носила.

Была история. Она когда-то из Лондона привезла длиннющие серьги с амурчиками. На ее длинной тонкой шее смотрелись невероятно. Они даже в кино у папы (режиссера Юрия Мороз.- Ред.) снимались в «Черном квадрате». И в какой-то момент кто-то, видимо, из моих подружек детских, их спер! Они пропали прямо из дома. И мама, я помню, так расстроилась. Нет, не нашли.

А еще у нее была на тоненькой цепочке маленький кулончик плоский золотой. Это ей дарил ее отец. Знаете, бывает маска актёрская улыбчивая, и, наоборот, грустная. А в этом украшении был кружочек и две театральные луны - одна улыбчивая, другая – нет. Да, оно у меня осталось.

Фото предоставлено компанией "Кристалл мечты".

«Сейчас очень женское время»

- Практически все свои украшения я покупала себе сама. Я сама выбирала то, что хотела, что мне нравится. И мне это доставляло удовольствие. И я не чувствую ущемления совести, что ну вроде должен же мужчина подарить. Русская правильная женщина – она немножко архаична. Она считает, что должен быть сильный мужчина, он должен тебе и зарабатывать, и украшения дарить, и все-все, а «я буду слабая»…

Но в реальности ведь это редкость. Думаю, сейчас настоящих мужчин, в книжном понимании,очень мало.

И хотя в голове у женщины эта установка «сильный мужик, а я слабая», но по факту женщина очень многое делает сама. Скажем, в Москве дамы уже сами себе покупают украшения. А женщины в регионах сидят и ждут, что им мужчина принесет.

Это просто убеждение, которое сидит в голове, навязанное обществом штука – что женщина, должна ждать подарка от мужчины. Думаю,если есть желание,нужно пойти и купить самой себе подарок и все тут.

Сейчас такое женское очень время!

- Это вы про феминизм?

- Не совсем. Вообще есть много видов феминизма. В Америке он про то, что мужики получают больше денег, хотя женщины делают ту же самую работу. У нас феминизм вынужденный, не потому, что мужики плохие, а потому что мало тех, кто действительно все будут делать и главное у них мозг будет устроен как у настоящего мужика и воспитание соответствующее.

И поэтому женщине для того, чтобы быть классной, красивой, самостной, уравновешенной – в принципе это вообще не про мужчину рядом, а про работу над самой. И если ты можешь спровоцировать, усилить любовь к себе покупкой украшения, то и сделай это, чтобы тебе было классно и ты сама получала от этого удовольствие!

И когда ты будешь получать от себя удовольствие, тогда и мужчина правильный у тебя будет, тогда возможно и твой мужчина начнет меняться.

- А если мужчина альфонс, лично для вас он подойдет?

- Я бы не сказала, что это моя модель отношений, или что она мне интересна в моей жизни. Сказать, что я готова содержать мужчину ради собственного удовольствия – думаю, нет. Мне интересны мужчины талантливые, деятельные, которые что-то из себя представляют. Даже если они не гениально зарабатывают. Мне кажется, это вполне нормально для каждой женщины, когда хочется вдохновляться мужчиной, который чуть больше по личностным качествам, чем ты сама. Тогда хочется быть с ним и идти за ним.

- Вы сейчас в разводе, ждете принца?

- Я живу своей жизнью. Это не исключает ни появления принца,ни холостяцкой жизни. В любом случае внутренняя свобода это главное:в отношениях или вне их. Для меня это важно.

- Сейчас встречаются такие пары, в которых женщина и женщина. Как вы на это смотрите?

- Нормально. Это вопрос партнерства. И это важно для любых отношений вне зависимости от гендерной принадлежности. Я не ханжа, и для меня все проявления жизни прекрасны.

Много пишут о том, что голливудские звезды позволяют мальчикам одеваться в девичью одежду и так далее. Считается, что это плохо. А мне кажется это архаика. Просто люди позволяют детям проявляться. Думаю,это определенная правильная свобода, которую родители могут дать своим детям на этапе воспитания и познания Мира. Потому что энергия запрета гораздо хуже и порождает взрыв в конечном итоге.

- У вас прекрасная фигура, и вы не стесняетесь сниматься в откровенных сценах, показывать себя…

- Никто не сказал, что я не стесняюсь. Но я Актриса и это Часть моей профессии. В «Содержанках» одним из условий было то, что у артистов не будет дублеров, и мы понимали, что будет достаточное количество откровенных сцен. Секс – большая часть нашей жизни. И в сексе, в любви человек проявляется. Поэтому любая подобная сцена в «Содержанках» происходит не просто так-она экспонирует персонажей и их отношения. Мы играли любую такую сцену как драматическую в первую очередь.

Что касается фигуры, конечно, перед «Содержанками» было произведено какое-то количество работы над собственным телом, чтобы оно хорошо выглядело. Перед блоком домашних сцен, где много голых ног, в том числе, у меня была неделя строгой диеты.

Я очень люблю растяжку, современный танец, периодически этим занимаюсь. Но спортзал не люблю – люди, которые мучаются на тренажерах, пахнет то хлоркой, то еще чем-нибудь, это не для меня. Ну и просто скучно - потеря времени. Мне больше нравится что-то, что касается эластичности мышц – стретчинг, пилатес. И танец, поскольку это координация и работа не только для тела,но для мозга в первую очередь. И это тоже для артиста не бесполезный навык. Тело у меня достаточно тренированное – три года провела на коньках (в ледовом шоу). Поэтому две недели физической активности, и оно приходит в форму.

Мне нравится манера голливудских звезд, которые в обычной жизни, пока у них нет съёмок, расслабляются, у них животики. Потом – раз! - и в кино прям огонь. Мне кажется это правильно. Потому что если ты постоянно в сжатом состоянии, ой, у меня здесь не то, не так – можно до сумасшествия дойти.

- На «Кинотавре» вы были в кукольном, полупрозрачном платье, это так запомнилось…

- Это было прекрасное платье Саши Арутюнова. Единственное. Поскольку оно было с показа, с модели - какой-то девочки микроскопической, то я сказала: «Ладно, десять дней не поужинаю». Мне нравится, когда есть возможность заранее выбрать наряд, подготовиться. Ты выходишь и – вау! И понимаешь, что ты классно выглядишь, что ты самой себе нравишься, что у тебя суперплатье, подтянутые ноги, что тебе прямо круто, и ты идешь с этим ощущением, и все будут оборачиваться сто процентов.

- А папа что сказал по поводу вашего мини?

- Папе понравилось. Он одобрил. Это был один из лучших моих выходов,мне кажется. Все сложилось.

- Папа (Юрий Мороз) зовет вас сниматься к себе?

- Я у него только что закончила сниматься в «Угрюм-реке». Он сейчас в процессе монтажа. Думаю, к следующему сезону выйдет картина. Видела трейлер – это вау, офигенно, очень современно снято.

- Интересно с папой работать?

- Да, чистый кайф!! Для меня он лучший режиссер, у него все четко, профессионально. Он абсолютно точно знает, что делает. С ним очень комфортно работать. Без нервов. Даже если мало времени, опаздываем, если надо быстрее снять сцену, все равно это будет сделано на высшем профессиональном уровне по итогу.

- Если сравнивать «Содержанки» Богомолова и «Угрюм-реку» вашего папы – вам какой проект ближе сердцу?

- Я люблю качественные и крутые проекты. Поэтому здесь не вопрос, что ближе сердцу. Мы все живем в процессе. И на «Содержанках» был офигенно крутой процесс и на «Угрюм-реке», и на «Триаде». Не могу расставить приоритеты.. Очень разные проекты,режиссеры,роли.. Все мои героини разные, не похожие друг на друга. Это мой внутренний концепт - все время путать зрителя, чтобы никогда не было понятно, какая я, потому что я очень разная.

- Из современных девушек кто у вас вызывает симпатию? Понятно, что мы на себя смотрим в первую очередь…

- Да я как-то на себя… В зеркало, конечно, смотрю, но не настолько, чтобы увлекаться своим изображением.. А из девушек… классные у нас девчонки в поколении!

Такие самодостаточные, красивые, женственные. Мне очень нравится, как всегда выглядят Света Ходченкова, Паулина Андреева, Юля Пересильд. Если мы говорим про подачу,стиль.

- А есть зависть, творческая ревность к той же Паулине?

- Нет. Честно говоря,у меня даже мыслей таких не возникает. Да и времени на это нет. Я - человек, реализованный в своей профессии и не завистливый. Я могу посмотреть, вот на этом фестивале у нее было платье круче, чем у меня, допустим. Классно! Надо в следующий раз мне… Но не более того.

Из голливудских звёзд для меня примеры шика Шарлиз Терон, Кейт Бланшет. Восхитительная Зендая из молодых девчонок. У нее один из лучших голливудских стилистов, и она невероятна. Из больших звёзд-Любовь Орлова и Марлен Дитрих. Марлен - самый мой большой кумир. Вот на неё хотела бы быть похожей. На кинодиву черно-белого кино... Холодную, но горячую.