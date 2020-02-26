Коронавирус в Италии: супермаркеты осаждают толпы людей, а китайские студенты не могут вернуться на родину

- Наш университет пока открыт, но понятно чем заняться, если карантин все-таки введут, - рассказывает Оксана. - По сравнению со вчерашним днем количество зараженных в Италии увеличилось вдвое, в том числе и в Тоскане (Оксана написала текст 26 февраля. - Прим. ред.). Я изучаю лингвистику и средневековую культуру в Сиенском университете для иностранцев, и нашу альма матер ежедневно посещает примерно три сотни китайцев, которые приезжают сюда на короткий период (два-три месяца) ради языковых курсов.

Вдвое больше китайских студентов учатся в другом Сиенском университете – в Италию они приезжают по программе Марко Поло, дающей им значительные привилегии по отношению к остальным иностранцам.

В последние дни мы наших друзей на занятиях видим все реже – две недели назад вышло правительственное распоряжение о невозможности покинуть страну или въехать в Италию гражданам Китайской Народной Республики в течение 45 дней, и это для многих студентов стало настоящей катастрофой. У многих закончились визы и вид на жительство, истекли контракты на аренду, да и попросту деньги, чтобы остаться в недешевой Тоскане еще на полтора месяца.

Университет делает все возможное – оперативно расселяет нуждающихся в жилье, помогает с документами, выдает всем нуждающимся стипендии, мы сами собираем деньги. И каждый из нас готов к тому, что карантин могут объявить в любой момент.

Диспенсеры с антибактериальной жидкостью размещены во всех публичных заведениях и офисах вместе с инструкциями о том, как их использовать. Карнавальная неделя, несмотря на всеобщее цветение садов, не удалась. Венеция превентивно отменила главные торжества. На севере страны даже церкви работают только для совершения необходимых обрядов. Но и свадьбы, и на похороны священники требуют приглашать только членов семьи.

Диспенсеры с антибактериальной жидкостью размещены во всех публичных заведениях и офисах вместе с инструкциями о том, как их использовать. Фото: Оксана Дикарева

При этом все церковные учреждения приглашают желающих посетить службу онлайн – присоединиться к мессе можно даже на Фейсбуке или в Инстаграм.

Медийные персоны, ведущие топовые телепрограммы, стали основными пропагандистами превентивных мер – в начале каждой перебивки на рекламу по телевизору они рассказывают, как важно часто мыть руки, не тереть нос и глаза и тщательно обрабатывать овощи и фрукты перед приготовлением. И почему-то ни слова о масках. Ни персонал в магазинах, ни работники коммунальных служб, ни доктора в приемных отделениях поликлиник их не носят. Сейчас их сняли и сами представители азиатских стран.

Даже на внутренних рейсах пассажиров встречают люди в защитных комбинезонах и респираторах с тепломерами – при любом, даже незначительном превышении температуры отправляют в специальный бокс, где нужно сдать анализ слюны.

- Своим видом мы вызываем раздражение на улице, – рассказывает архитектор из Китая Ли Чу. – Мою беременную подругу в Риме попросту избили подростки. Меня никто не обижал, но и никто мне тут больше не улыбается. Я бы уехала, но это невозможно. Остается ждать.

В центральной и северной Италии, как регионах, больше всех пострадавших в Средние века от чумы, очень сильна генетическая и историческая память о тех временах, некогда эпидемия выкосила половину населения, – Сиенский собор с тех времен так и не достроен.

Новая реальность, подогретая медиа и новостями от северных соседей, породила настоящую панику. Найти в аптеке маску или антибактериальную жидкость уже невозможно. На итальянском «Амазоне» они продаются в тридцать раз дороже.

Супермаркеты по вечерам полны людей, которые спешно делают запасы – перебои с продовольствием уже не только в Милане или Венеции, но и в самой Тоскане – наиболее раскупаемые товары это паста, консервы, крупы, сыры, вяленое мясо, замороженные овощи и морепродукты. Никто не понимает, объявят ли карантин, опустеют ли полки, взлетят ли цены, поэтому каждая семья предпочитает иметь запас как минимум на пару недель.

По данным продуктовой сети Coop, средний чек покупки вырос в регионе в три с половиной раза за последнюю неделю.

В супермаркетах людно, все стараются закупаться продуктами впрок. Фото: Оксана Дикарева

Какие-то привычные для итальянцев продукты - соленая треска, сардины в банках, сушеные помидоры - уже исчезли с полок супермаркетов. Пока их можно купить на рынке, но цены и там стремительно растут.

При этом открыты дополнительные пункты продажи местных продуктов – это чуть дороже чем в супермаркете, но все таки на треть дешевле, чем на рынке.

Китайские магазины, которые работают от заката до рассвета, и обычно здорово нас всех выручают, напрасно ждут покупателей, - люди боятся туда ходить. Закрыты многие китайские парикмахерские, некогда любимые пенсионерами и мигрантами. В китайских ресторанах трафик сократился вдвое. И только потому, что часть сиенских граждан намеренно поддерживает там жизнь – устраивает там праздники и наведывается так часто, как только возможно. Если раньше стол в обед в топовом китайском ресторане нужно было заказывать, то теперь можно быть уверенным, что всегда найдешь место.

Такое ощущение, что каждый итальянец сегодня знает кого-то, чей родственник оказался в больнице с подозрением на печальный диагноз. И это порождает все новые волны беспокойства.

Сами итальянцы в последние дни стараются выезжать за пределы родного города только по великой нужде – ведь если объявят карантин, непонятно, как скоро можно будет вернуться. Из-за итальянки, улетевшей на Тенерифе и слегшей с вирусом, закрыли на карантин целый отель.

...А в Риме и к югу от него Италия сегодня живет обычной жизнью, хотя все понимают, что даже если вирус удастся победить в ближайшую неделю, весна для страны будет непростой. Пока, по прогнозам аналитиков, в ближайший месяц страна потеряет как минимум половину туристического трафика. Но сейчас это не так важно на фоне возрастающего количества летальных исходов от нового вируса.

СПРАВКА «КП»

Италия стала одной из стран, наиболее пострадавших от вспышки коронавируса. По данным СМИ, на 26 февраля количество заразившихся составило уже более 300 человек, 11 заболевших умерли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

КСТАТИ

Живущая в Италии актриса Инга Ильм: «В Риме пандемии нет, но дрова и продукты у меня запасены»

Любимая последним советским поколением Маша Старцева из «Приключений Петрова и Васечкина», актриса театра Пушкина и звезда с первой обложки российского «Плейбоя», давным-давно закончила актерскую карьеру, потом закончила МГУ и профессионально занялась историей. Ее статьи публиковались в серьезных научных сборниках, например, «Труды государственного Эрмитажа». Уже много лет актриса-историк живет в Италии, пишет книги и не очень любит интервью. Со спецкором КП Инга Ильм согласилась поговорить о ситуации с коронавирусом, потому что мы выросли в одном доме на окраине Питера. (подробности)

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