«Лещенко летел из США с остановкой в Марселе, там начались признаки ОРВИ»: новая версия заражения артиста

Пока Лев Лещенко с супругой Ириной находится в больнице в Коммунарке - на его странице в инстаграме поклонники пишут слова поддержки. «Любимый артист скорее выздоравливайте и больше никогда не болейте!» - чаще всего желают Лещенко.

В больницу в Коммунарку Лев Валерьянович и Ирина Павловна обратились, так как у них в самоизоляции не проходили признаки ОРВИ. Врачи сделали супругам тесты на коронавирус, теперь ждут их результаты. Директор певца Олег Дмитриев подтвердил, госпитализацию артиста. У Лещенко при обращении в больницу подозревали воспаление легких. В больницу он с женой приехал после почти двух недель самоизоляции. Лев Валерьянович с супругой и своей командой вернулись 11 марта домой после гастролей в Канаде и США. «Все дело в том, что перелёт у Льва Валерьяновича был прямой до Москвы. Но по причине погодных условий была вынужденная пересадка - остановка в Аэропорту в Марселе. И тогда начались первые лёгкие проявления ОРВИ. Может быть тогда и подхватили инфекцию?» - предполагает друг семьи.

Друзья знают, что состояние народного артиста стабильное и вместе с поклонниками желают выздоровления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мог подцепить заразу в самолёте»: Коллега рассказала, почему у Лещенко заподозрили коронавирус

Лев Лещенко и его супруга Ирина, как уже писала «КП», госпитализированы в клинику в Коммунарке. У певца и его жены подозревают коронавирус (подробности)