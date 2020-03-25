2020-03-25T00:49:47+03:00
Звезды

«Лещенко летел из США с остановкой в Марселе, там начались признаки ОРВИ»: новая версия заражения артиста

Поклонники пишут слова поддержки в соцсетях Льва Валерьяновича
Ирина ВИКТОРОВА
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Лев Лещенко с супругой Ириной БагудинойЛев Лещенко с супругой Ириной БагудинойФото: СОЦСЕТИ
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Пока Лев Лещенко с супругой Ириной находится в больнице в Коммунарке - на его странице в инстаграме поклонники пишут слова поддержки. «Любимый артист скорее выздоравливайте и больше никогда не болейте!» - чаще всего желают Лещенко.

В больницу в Коммунарку Лев Валерьянович и Ирина Павловна обратились, так как у них в самоизоляции не проходили признаки ОРВИ. Врачи сделали супругам тесты на коронавирус, теперь ждут их результаты. Директор певца Олег Дмитриев подтвердил, госпитализацию артиста. У Лещенко при обращении в больницу подозревали воспаление легких. В больницу он с женой приехал после почти двух недель самоизоляции. Лев Валерьянович с супругой и своей командой вернулись 11 марта домой после гастролей в Канаде и США. «Все дело в том, что перелёт у Льва Валерьяновича был прямой до Москвы. Но по причине погодных условий была вынужденная пересадка - остановка в Аэропорту в Марселе. И тогда начались первые лёгкие проявления ОРВИ. Может быть тогда и подхватили инфекцию?» - предполагает друг семьи.

Друзья знают, что состояние народного артиста стабильное и вместе с поклонниками желают выздоровления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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