В Сети появились фото Кристины Асмус в секс-видеочате

Актриса и жена шоумена Гарика Харламова, поразившая зрителей откровенными секс-сценами в фильме «Текст», рассказала поклонникам о новой роли. И, к неприятному удивлению многих, она вновь сыграла в том же скандальном амплуа.

- В декабре я снялась в полнометражной ленте «Китобой». Это не ужасы, это драма, - рассказала Кристина Асмус в Инстаграме, отметив, что продюсером картины стал Алексей Учитель (тот самый, который снял прогремевшую несколько лет назад «Матильду»). - Я сыграла девушку из секс-видеочата, уууфь (девушки, которые дистанционно раздеваются на камеру перед клиентом. - Ред.)! Но спешу вас расстроить: пикантных сцен не было. Прям даже обидно. Зато был мой самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты.

asmuskristina Кристина Асмус стала вебкам-моделью

Актриса показала подписчикам четыре портретных кадра. На одном она завернутая в простыню позирует с размазанной помадой, на другом – в розовом парике и халате, игриво оголив плечо. На третьем снимке Асмус предстала уже дерзкой рокершей, а на четвертом – невинной Лолитой.

Все образы Кристины Асмус.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Часть поклонников восхитилась многогранными образами Кристины и поинтересовалась, каково ей было сниматься в роли вебкам-модели. Но нашлись и те, кто критически отнесся к выбору такой сомнительной героини: мол, после «Текста» некогда невинная Варя Черноус из «Интернов» пошла вразнос, когда уже будут нормальные образы? «Да, Асмус уже не та», «Вошла во вкус быть порнозвездой», - комментируют подписчики.

Между тем, как раньше уверяла актриса, она долго думала, соглашаться ли на эти съемки после травли за «Текст», когда оскорбленные ее голыми кадрами ненавистники угрожали расправиться с ней и ее семьей.

- Мне страшно. Более того, у меня через неделю должны начаться съемки, где есть сцены в белье, не таких смелые, но я все равно подумываю от этих съёмок отказаться, - призналась актриса в эфире на радио. - Хватит с меня постельных сцен. У меня подписан договор, есть обязательства перед студией, и это очень большое кидалово с моей стороны. Если мы не договоримся, им придётся срочно искать другую актрису, а мне - выплачивать большую неустойку. Но у меня сейчас в жизни тяжелый выбор моральный. И я не о зрителе думаю, я берегу свою семью. И для Гарика, наверно, это будет определенный показатель - что я готова отказаться от карьеры ради семьи. Что мне дороже его нервы, его репутация. Он мне об этом не говорит, но я знаю, что ему тяжело и очень неприятно от всех этих комментариев. Простите, ком в горле, - на этих словах артистка расплакалась.

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